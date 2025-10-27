IPL 2026 पूर्वी अर्जुन तेंडुलकरचा धमाकेदार परफॉर्मन्स, रणजी ट्रॉफीत फलंदाजांना केलं गार

Arjun Tendulkar : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा ऑलराऊंडर क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) सध्या रणजी ट्रॉफीमध्ये (Ranji Trophy) गोवा संघाकडून खेळतोय. कर्नाटक विरुद्ध एलीट बी ग्रुपमधून सामना खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरने रविवारी तब्बल तीन महत्वाच्या फलंदाजांची विकेट घेऊन खळबळ माजवली. त्यामुळे आयपीएल 2026 पूर्वी त्यानं सर्वांचं लक्ष पुन्हा एकदा वेधून घेतलं.
गोवासाठी खेळताना अर्जुन तेंडुलकरने 29 ओव्हर गोलंदाजी करताना 100 धावा देत 3 विकेट घेतल्या. अशात एक खेळाडू तर असा होता ज्याला आयपीएल 2025 मध्ये सनराइजर्स हैदराबादने 3.20 कोटींना विकत घेतलं होतं. यादरम्यान त्याने कर्नाटकचा ओपनर फलंदाज निकिन जोसेला (3 ) बाद केलं. याशिवाय अर्जुनने कृष्णन श्रीजीत आणि अभिनव मनोहर यांना सुद्धा आपल्या गोलंदाजीचं शिकार बनवलं. अर्जुन व्यतिरिक्त, गोव्याकडून वासुकी कौशिकनेही तीन विकेट्स घेतल्या.
गोव्यासाठी अर्जुन आणि वासुकी यांनी गोव्यासाठी प्रत्येकी 3 विकेट घेतले. परंतु कर्नाटकचा स्टार फलंदाज करुण नायरने 25 वं फर्स्ट क्लास शतक ठोकलं आणि कर्नाटकला पावसामुळे प्रभावित झालेल्या दुसऱ्या दिवशी मजबूत स्थितित पोहोचवलं. इंग्लंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या सरासरी कामगिरीनंतर करुणला भारतीय टेस्ट संघातून वगळण्यात आले. त्याने 267 बॉलमध्ये नाबाद 174 धावा करून फॉर्ममध्ये पुनरागमन केले. या कामगिरीमुळे कर्नाटकने पहिल्या डावात 371 धावा केल्या, तर रविवारी सकाळी संघाने पाच बाद 222 धावांवर खेळण्यास सुरुवात केली. रविवारी सकाळी करुणने त्याच्या 86 धावांचे शतकात रूपांतर केले. व्ही. विजयकुमार (31) सारख्या खालच्या फळीतील फलंदाजांनी करुणसोबत भागीदारी करून कर्नाटकला 350 धावांचा टप्पा गाठण्यास मदत केली.
हेही वाचा : सेमी फायनलच्या तोंडावर भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, मागच्या सामन्यात ठोकलं होतं शतक
अर्जुन तेंडुलकर हा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळत आहे. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनपूर्वी मुंबईने त्याला रिलीज केलं होतं मात्र मेगा ऑक्शनमध्ये पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सने त्याच्यवर बोली लावून करारबद्ध केलं. मात्र अर्जुन तेंडुलकरला आयपीएल 2025 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. येत्या काही दिवसात आयपीएलच्या सर्व फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. तेव्हा मुंबई इंडियन्स अर्जुन तेंडुलकरला रिलीज करते की रिटेन हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
अर्जुन तेंडुलकरने रणजी ट्रॉफीमध्ये कर्नाटकविरुद्ध कोणती कामगिरी केली?
उत्तर: गोवा संघाकडून एलीट बी ग्रुपमधील कर्नाटकविरुद्धच्या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने २९ ओव्हर गोलंदाजी करत १०० धावा देत ३ विकेट घेतल्या. त्यामुळे आयपीएल २०२६ पूर्वी त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले.
अर्जुन तेंडुलकरने कोणत्या फलंदाजांची विकेट घेतली?
उत्तर: अर्जुनने कर्नाटकच्या ओपनर निकिन जोसे (३ धावा; आयपीएल २०२५ मध्ये सनराइजर्स हैदराबादने ३.२० कोटींना विकत घेतला होता), कृष्णन श्रीजीत आणि अभिनव मनोहर यांची विकेट घेतली. याशिवाय, गोव्याकडून वासुकी कौशिकनेही ३ विकेट घेतल्या.
अर्जुन तेंडुलकरचा रणजी ट्रॉफीतील संघ कोणता?
उत्तर: सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आणि ऑलराऊंडर अर्जुन तेंडुलकर सध्या गोवा संघाकडून रणजी ट्रॉफी खेळतो. त्याची ही कामगिरी रविवारी घडली, ज्यामुळे खळबळ उडाली.