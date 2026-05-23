/LSG vs PBKS : अखेर प्रतीक्षा संपली! अर्जुन तेंडूलकर IPL 2026 मध्ये लखनऊकडून खेळणार पदार्पण सामना

Arjun Tendulkar debut : पंजाब किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज आयपीएलचा लीग सामना खेळवला जात आहे, या लखनऊच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये अर्जुन तेंडूलकरला संधी देण्यात आली आहे. तो आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊसाठी पदार्पण करणार आहे.
Arjun Tendulkar will play in LSG vs PBKS match : आयपीएल 2026 चा 68 वा सामना आज खेळवला जात आहे, हा सामना पंजाब किंग्जसाठी जिंकणे अनिवार्य आहे. प्लेऑफच्या शर्यतीसाठी हा सामना पंजाबला जिंकावा लागणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये लखनऊच्या संघाचा हा शेवटचा लीग सामना आहे संघ हा आता स्पर्धेमधून बाहेर झाला आहे. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यात लखनऊच्या संघाने या सामन्यामध्ये मोठा बदल केला आहे. मागील 12 सामन्यांमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने अर्जुन तेंडूलकरला एकही सामना न खेळवल्यामुळे संघावर टीका करण्यात येत होती. संघातील अनेक खेळाडूंना या सिझनमध्ये एलएसजीच्या संघाने दिली पण अर्जुन तेंडूलकरला एकही संधी मिळाली नव्हती.
पंजाब किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्सच्या सामन्यात आज अर्जुन तेंडूलकरला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले आहे. लखनऊच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये त्याला खेळण्याची संधी मिळाली आहे. आज क्रिकेट चाहत्यांची नजर त्यांच्या गोलंदाजीवर असणार आहे. सिझनच्या सुरुवातीपासून त्याचे अनेक व्हिडिओ गोलंदाजीचे व्हायरल होत होते. पहिल्यांदाच तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सने सोडल्यानंतर लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने ट्रेड केले होते.
ARJUN TENDULKAR MAKING HIS LSG DEBUT pic.twitter.com/e23uGPbdGF— Johns. (@CricCrazyJohns) May 23, 2026
अर्जुन तेंडूलकरच्या आयपीएलमधील करिअरबद्दल सांगायचे झाले तर त्याला 2021-22 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने घेतले होते पण त्याला दोन्ही सिझनमध्ये एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. 2023 मध्ये त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने त्याच्या 2023 च्या सिझनमध्ये 4 सामने खेळले होते यामध्ये त्याने 3 विकेट्स घेतले होते. 2024 मध्ये देखील तो संघामध्ये होता पण त्याला संधी देण्यात आली नाही. 2026 च्या लिलावाआधी त्याला लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने 30 लाखांना ट्रेड केले होते.
हे ही वाचा
लखनऊ सुपर जायंट्सची या सिझनमध्ये फार काही चांगली कामगिरी राहिलेली नाही. संघाने या सिझनमध्ये 13 सामने खेळले आहे, यामध्ये त्यांना फक्त 4 सामन्यात विजय मिळवले आहेत. तर त्यांना 9 सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघाचा कर्णधार रिषभ पंत हा खराब फार्ममध्ये सर्व सामन्यात पाहायला मिळाला. सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये मोहम्मद शमीने चांगली कामगिरी केली होती पण त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये धार दिसली नाही.