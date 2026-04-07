IPL 2026 : बुमराह स्टाईल यॉर्कर! अर्जुन तेंडुलकरचा नवा अवतार पाहून मुंबई इंडियन्सही थक्क; सराव सत्रात ऋषभ पंतची उडवली दाणादाण

IPL 2026 Arjun Tendulkar : आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) हा लखनऊ सुपरजाएंट्सचा भाग आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सचा भाग राहिलेला अर्जुनला आयपीएल 2026 पूर्वी लखनऊमध्ये ट्रेड करण्यात आलं. नव्या फ्रेंचायझीमध्ये आल्यापासून आतापर्यंत अर्जुनला प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही, मात्रसराव सामन्यात तो आपल्या गोलंदाजीची कमाल दाखवत आहे.
सोशल मीडियावरून एक व्हिडीओ समोर आली आहे. ज्यात ऑलराऊंडर अर्जुन तेंडुलकर एकापेक्षा जास्तवेळा घातकी यॉर्कर बॉल टाकताना दिसतोय. ऋषभ पंत आणि अब्दुल समद या दोघांनी अर्जुनच्या गोलंदाजीचा सामना केला. दोन्ही फलंदाजांना अर्जुनच्या अचूक यॉर्करचा सामना करताना संघर्ष करावा लागला. स्टार फलंदाज अर्जुनच्या यॉर्कर्सचा सामना करत होते.
अर्जुन तेंडुलकर प्रॅक्टिस सेशनमध्ये एका चांगल्या लयीत दिसून आले होते. प्रत्येकजण जुनिअर तेंडुलकरला आयपीएल २०२६ मध्ये खेळताना पाहण्यासाठी आतुर आहे. अर्जुन खूप मेहनती आहे. अर्जुनच्या क्रिकेटप्रेमाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
26 वर्षांच्या अर्जुन तेंडुलकरने 2023 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. त्यापासून आजपर्यंत अर्जुनला केवळ 5 सामन्यात मुंबईकडून खेळण्याची संधी मिळाली, यात त्याने 3 विकेट घेतल्या. अर्जुन तेंडुलकर हा बॉलिंग ऑलराऊंडर आहे. याशिवाय लखनऊ सुपर जायंट्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, एलएसजीने या हंगामात आतापर्यंत एकूण 2 सामने खेळले असून, त्यापैकी 1 सामना जिंकला आहे आणि 1 गमावला आहे.
अर्जुन तेंडुलकरने आयपीएल 2026 च्या पूर्वी मार्च 2026 मध्ये सानिया चंडोक सोबत लग्न केलं. त्याने आयपीएलपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत आयपीएलमधील इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाचा विरोध केला. अर्जुन तेंडुलकरचं म्हणणं आहे की तो स्वतः इम्पॅक्ट प्लेअरच्या नियमाच्या विरुद्ध आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, 'क्रिकेट हा फक्त 11 खेळाडूंचा खेळ आहे अशातच प्लेईंग 12 नसायला हवी'. तसेच अर्जुनला आयपीएलमध्ये खेळण्याची जास्त संधी मिळाली नाही. याबाबत काय अर्जुन बोलताना म्हणाला की, 'कोणाला असं वाटत नाही? कोणाचीही बेंचवर बसण्याची इच्छा नसते. पण मला कठोर परिश्रम करायचे आहेत आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा चांगली कामगिरी करायची आहे'.