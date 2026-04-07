IPL 2026 : बुमराह स्टाईल यॉर्कर! अर्जुन तेंडुलकरचा नवा अवतार पाहून मुंबई इंडियन्सही थक्क; सराव सत्रात ऋषभ पंतची उडवली दाणादाण

Arjun Tendulkar Bowling : अर्जुन तेंडुलकर हा यंदा आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपरजाएंट्सकडून खेळत आहे. मात्र अद्याप त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळालेली नाही. मात्र प्रॅक्टिस सेशनमध्ये अर्जुन त्याच्या गोलंदाजीची कमाल दाखवत आहे. लखनऊ सुपरजाएंट्सने स्वतः त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय.   

पूजा पवार | Updated: Apr 7, 2026, 04:56 PM IST
IPL 2026 Arjun Tendulkar : आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) हा लखनऊ सुपरजाएंट्सचा भाग आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सचा भाग राहिलेला अर्जुनला आयपीएल 2026 पूर्वी लखनऊमध्ये ट्रेड करण्यात आलं. नव्या फ्रेंचायझीमध्ये आल्यापासून आतापर्यंत अर्जुनला प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही, मात्रसराव सामन्यात तो आपल्या गोलंदाजीची कमाल दाखवत आहे. 

अर्जुनाचा बुमराह स्टाईल यॉर्कर : 

सोशल मीडियावरून एक व्हिडीओ समोर आली आहे. ज्यात ऑलराऊंडर अर्जुन तेंडुलकर एकापेक्षा जास्तवेळा घातकी यॉर्कर बॉल टाकताना दिसतोय. ऋषभ पंत आणि अब्दुल समद या दोघांनी अर्जुनच्या गोलंदाजीचा सामना केला. दोन्ही फलंदाजांना अर्जुनच्या अचूक यॉर्करचा सामना करताना संघर्ष करावा लागला. स्टार फलंदाज अर्जुनच्या यॉर्कर्सचा सामना करत होते. 

अर्जुन तेंडुलकर प्रॅक्टिस सेशनमध्ये एका चांगल्या लयीत दिसून आले होते. प्रत्येकजण जुनिअर तेंडुलकरला आयपीएल २०२६ मध्ये खेळताना पाहण्यासाठी आतुर आहे. अर्जुन खूप मेहनती आहे. अर्जुनच्या क्रिकेटप्रेमाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 

हेही वाचा : IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! RR VS MI सामन्यापूर्वी संघात होणार मोठा बदल

आयपीएल 2023 मध्ये केलं पदार्पण : 

26 वर्षांच्या अर्जुन तेंडुलकरने 2023 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. त्यापासून आजपर्यंत अर्जुनला केवळ 5 सामन्यात मुंबईकडून खेळण्याची संधी मिळाली, यात त्याने 3 विकेट घेतल्या. अर्जुन तेंडुलकर हा बॉलिंग ऑलराऊंडर आहे. याशिवाय लखनऊ सुपर जायंट्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, एलएसजीने या हंगामात आतापर्यंत एकूण 2 सामने खेळले असून, त्यापैकी 1 सामना जिंकला आहे आणि 1 गमावला आहे.

आयपीएलपूर्वी केलं लग्न : 

अर्जुन तेंडुलकरने आयपीएल 2026 च्या पूर्वी मार्च 2026 मध्ये सानिया चंडोक सोबत लग्न केलं. त्याने आयपीएलपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत आयपीएलमधील इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाचा विरोध केला. अर्जुन तेंडुलकरचं म्हणणं आहे की तो स्वतः इम्पॅक्ट प्लेअरच्या नियमाच्या विरुद्ध आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, 'क्रिकेट हा फक्त 11 खेळाडूंचा खेळ आहे अशातच प्लेईंग 12 नसायला हवी'. तसेच अर्जुनला आयपीएलमध्ये खेळण्याची जास्त संधी मिळाली नाही. याबाबत काय अर्जुन बोलताना म्हणाला की, 'कोणाला असं वाटत नाही? कोणाचीही बेंचवर बसण्याची इच्छा नसते. पण मला कठोर परिश्रम करायचे आहेत आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा चांगली कामगिरी करायची आहे'.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

प्रवाशांचे हाल होणार! मुंबईत 8 एप्रिलला रिक्षा रस्त्यावर धा...

मुंबई बातम्या