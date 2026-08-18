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नागपुरच्या दिव्या देशमुखला अर्जुन पुरस्कार जाहीर; देशातील 17 खेळाडूंच्या नावाची घोषणा

भारताच्या सर्वाच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती आणि सरकारने पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2025 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना पुरस्कार मिळणार संपूर्ण यादी वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:42 PM IST
नागपुरच्या दिव्या देशमुखला अर्जुन पुरस्कार जाहीर; देशातील 17 खेळाडूंच्या नावाची घोषणा
Image Credit: अर्जुन पुरस्कारासाठी कोणाची निवड झाली आहे? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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