/नागपुरच्या दिव्या देशमुखला अर्जुन पुरस्कार जाहीर; देशातील 17 खेळाडूंच्या नावाची घोषणा

Arjuna award 2025 List : क्रिडा मंत्रालयाने मंगळवारी 18 ऑगस्ट रोजी अर्जुन पुरस्कार 2025 ची घोषणा केली आहे, यामध्ये भारताच्या काही दिग्गज खेळाडूंना मोठा मान मिळणार आहे. या पुरस्कारासाठी विविध क्षेत्रांतील सतरा खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी तीन प्रशिक्षकांची निवड देखील करण्यात आली आहे. भारताच्या सर्वाच्च न्यायालयाने दिग्गज खेळाडूंना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या सर्वाच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती आणि सरकारने पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2025 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना पुरस्कार मिळणार संपूर्ण यादी वाचा.
नुकत्याच झालेल्या कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये लांब उडीमध्ये सिल्वर मेडल जिंकणारा तेजस्विन शंकर यांची निवड झाली आहे. महाराष्ट्रातील दिग्गज चेस खेळाडू दिव्या देशमुखला अर्जुन पुरस्कार 2025 साठी निवडण्यात आले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध चेस खेळाडू विदित गुजराती याला देखील अर्जुन पुरस्कार 2025 मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त बॅडमिंटन कॅटेगिरीमध्ये त्रिशा जॉली आणि पुलेला गायत्री गोपीचंद या जोडीची देखील पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. ॲथलेटिक्समध्ये मोहम्मद अजमल व्ही आणि प्रियंका गोस्वामी यांची निवड करण्यात आली आहे. बॅाक्सिंगमध्ये नरेंद्र याची निवड झाली आहे.
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पॅरा शूटींगमधील रुद्रांश खंडेलवाल याची निवड करण्यात आली आहे, तर हॅाकीमधील लालरेमसियामी आणि राजकुमार पाल यांची निवड करण्यात आली आहे. सुरजीत (कबड्डी), पूजा (कबड्डी), एकता भ्यान (पॅरा-ॲथलेटिक्स), अरविंद सिंग (रोइंग), अखिल शेओरन (शूटिंग) यांची अर्जुन पुरस्कार 2025 साठी निवड झाली आहे. अर्जुन पुरस्कार अशा खेळाडूंना दिला जातो, ज्यांनी गेल्या चार वर्षांत क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि नेतृत्व, खिलाडीवृत्ती व शिस्त यांचे प्रदर्शन केले आहे.
— India_AllSports (@India_AllSports) August 18, 2026
Prominent athletes:
Tejaswin Shankar (Athletics)
Gayathri Gopichand & Treesa Jolly (Badminton)
Divya Deshmukh & Vidit Gujarathi (Chess)
Lalremsiami (Hockey)
Akhil Sheoran (Shooting)
Complete list #ArjunaAwards pic.twitter.com/7Sp0zMMLRg
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 परवीर सिंग (ॲथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग) आणि नेहा नंदकुमार चव्हाण (नेमबाजी) यांना प्रदान करण्यात आला आहे. धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग) आणि वीरेंद्र कुमार (कुस्ती) यांना द्रोणाचार्य जीवनगौरव पुरस्कार 2025 साठी नामांकन मिळाले आहे. राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 आर्मी पॅरालिम्पिक नोड, पुणे यांना प्रदान केला जाईल.