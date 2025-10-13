English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तानात खरं बोलणं महागात पडलं! अरशद नदीमच्या प्रशिक्षकावर आजीवन बंदीची कारवाई, नेमकं प्रकरण काय?

अरशद नदीमचे कोच सलमान इकबाल यांच्यावर रविवारी बंदीची कारवाई करण्यात आली. ते आता यापुढे कोणत्याही स्तरावर प्रशिक्षक म्हणून काम करू शकणार नाहीत. 

पूजा पवार | Updated: Oct 13, 2025, 05:51 PM IST
पाकिस्तानात खरं बोलणं महागात पडलं! अरशद नदीमच्या प्रशिक्षकावर आजीवन बंदीची कारवाई, नेमकं प्रकरण काय?
(Photo Credit : Social Media)

Salman Iqbal : ऑलम्पिकमध्ये पाकिस्तानला भालाफेकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकवून देणाऱ्या अरशद नदीमचे (Arshad Nadeem) कोच सलमान इकबाल (Salman Iqbal) यांच्यावर रविवारी आजीवन बंदीची कारवाई करण्यात आली. एथलेटिक्स महासंघाने पंजाब एथलेटिक्स संघाच्या संविधानाचं उल्लंघन केल्याचे आरोपाखाली त्यांच्यावर बंदीची कारवाई केली आहे. कोच सलमान इकबाल हे पंजाब एथलेटिक्स संघाचे अध्यक्ष होते. आजीवन बंदी अंतर्गत, इक्बाल कोणत्याही अ‍ॅथलेटिक्स गतिविधित भाग घेऊ शकत नाही, कोणत्याही स्तरावर प्रशिक्षक किंवा कोणतेही पद भूषवू शकत नाही.

नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तान अ‍ॅमेच्योर अ‍ॅथलेटिक्स फेडरेशनने इक्बालवर ऑगस्टमध्ये झालेल्या पंजाब असोसिएशनच्या निवडणुकांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. सप्टेंबरमध्ये एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी पाकिस्तान क्रीडा मंडळाला (पीएसबी) दिलेल्या उत्तराच्या एक दिवसानंतर, 10 ऑक्टोबर रोजी इक्बालवर बंदी घालण्याची शिफारस केली.

टोकियो येथील वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये नदीमच्या खराब कामगिरीबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यासाठी इक्बालने पीएसबीला पाठवलेल्या अलिकडच्या उत्तरामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचं बोललं जात आहे. वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये अरशद नदीमची कामगिरी निराशाजनक राहिली. त्यानंतर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बोर्डाने प्रशिक्षक सलमान इकबालकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. यावेळी उत्तरात सलमान इकबाल यांनी PSB ला धक्कादायक माहिती दिली होती. 

खरं बोलणं पडलं महागात : 

दिलेल्या उत्तरात कोच सलमान इकबाल यांनी म्हटले की, मागील वर्षांपासून PAAF कडून अरशद नदीमच्या प्रशिक्षण आणि क्रिडा सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. अरशद नदीमला दुखापत झाली होती त्यावेळी त्याला आपल्या मित्रांकडून आर्थिक मदत घ्यावी लागली. तर दक्षिण आफ्रिकेतील स्पर्धेसाठी सुद्धा त्याला बाहेरून मदत घ्यावी लागली PAAF कडून त्याला कोणतीही मदत मिळाली नव्हती. 

FAQ : 

कोच सलमान इकबाल यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली आणि का?
उत्तर: पाकिस्तान अ‍ॅमेच्योर अ‍ॅथलेटिक्स फेडरेशन (PAAF) ने सलमान इकबाल यांच्यावर आजीवन बंदी घातली आहे. ही कारवाई पंजाब अ‍ॅथलेटिक्स असोसिएशनच्या संविधानाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली झाली आहे. इकबाल हे पंजाब अ‍ॅथलेटिक्स संघाचे अध्यक्ष आहेत. या बंदीमुळे ते कोणत्याही अ‍ॅथलेटिक्स गतिविधीत भाग घेऊ शकत नाहीत किंवा प्रशिक्षक/पद भूषवू शकत नाहीत.

अरशद नदीमच्या खराब कामगिरीशी याचा काय संबंध आहे?
उत्तर: टोकियो येथील वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये अरशद नदीमची कामगिरी निराशाजनक राहिल्याने PSB ने इकबालकडून स्पष्टीकरण मागितले. त्यांच्या उत्तरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. वर्ल्ड चॅम्पियनशिपनंतर PSB ने प्रशिक्षणाबाबत अहवाल मागितला होता.

सलमान इकबाल यांचं अरशद नदीमशी काय नातं आहे?
उत्तर: सलमान इकबाल हे अरशद नदीमचे दीर्घकाळाचे कोच आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नदीमने ऑलिम्पिकमध्ये भालाफेकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकला. इकबाल हे नदीमचे बालपणीपासूनचे मेंटॉर आहेत.

 

