Marathi News
Asia Cup 2025 : भारताने सलग तीन वेळा या स्पर्धेत पाकिस्तानला धूळ चारली. मैदानात सेलिब्रेशन करत असताना भारताचा स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंहने टीम इंडियाला ट्रोल करणाऱ्या पाकिस्तानी चाहत्याला चिडवलं.

पूजा पवार | Updated: Sep 29, 2025, 07:21 PM IST
टीम इंडियाला ट्रोल करणाऱ्या पाकिस्तानी फॅनला अर्शदीप सिंहने चिडवलं, Video Viral
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात रविवारी झालेल्या आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) फायनल सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 5 विकेट राखून विजय मिळवला. या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट जगताचं लक्ष लागलेलं होतं. भारताने सलग तीन वेळा या स्पर्धेत पाकिस्तानला धूळ चारली. मैदानात सेलिब्रेशन करत असताना भारताचा स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंहने (Arshdeep Singh) टीम इंडियाला ट्रोल करणाऱ्या पाकिस्तानी चाहत्याला चिडवलं. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पाकिस्तानला चारली धूळ : 

दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात आला. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली. त्यांचे फलंदाज साहिबजादा फरहान (57) आणि फखर जमान (46) यांनी विस्फोटक फलंदाजी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 84 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज चांगली फलंदाजी करू शकला नाही. सैम अयुबने 14 धावांची फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज दोन अंकी धावसंख्या करू शकला नाही. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी पुढील ३१ धावांमध्ये 9 विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ  146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने 5 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अर्शदीपने पाकिस्तानी चाहत्याला चिडवलं : 

टीम इंडियाने सामना जिंकल्यावर संपूर्ण संघ मैदानात जल्लोष करत होता. अर्शदीप सिंहला यावेळी स्टॅन्डमध्ये बसलेला पाकिस्तानचा तो चाहता दिसला ज्याने सोशल मीडियावर टीम इंडियाला ट्रोल केलं होतं. तसेच हा तोच चाहता होता ज्याने पाकिस्तानचा खेळाडू हारिस रौफला आव्हान केलं होत की 'फायनलमध्ये टीम इंडियाकडून बदला घ्या'. अर्शदीप सिंहने त्या चाहत्याला पाहून हातवारे केले. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

FAQ : 

आशिया कप 2025 फायनल सामन्यात कोण विजयी झाला?
उत्तर: टीम इंडियाने पाकिस्तानवर ५ विकेट राखून विजय मिळवला. भारताने सलग तिसऱ्यांदा या स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत केलं.

अर्शदीप सिंहने सामन्यानंतर काय केलं?
उत्तर: विजयानंतर मैदानावर जल्लोष करताना अर्शदीप सिंहने स्टॅन्डमधील एका पाकिस्तानी चाहत्याला हातवारे करून चिडवलं. हा चाहता सोशल मीडियावर टीम इंडियाला ट्रोल करणारा आणि पाकिस्तानी खेळाडू हारिस रौफला 'फायनलमध्ये बदला घ्या' असं आव्हान देणारा होता. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

टॉस कोण जिंकला आणि काय निर्णय घेतला?
उत्तर: टीम इंडियाने टॉस जिंकला आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करावी लागली.

