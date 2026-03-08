English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NZ Final : अर्शदीपने फलंदाजाला बॉल फेकून मारला, मिचेल त्याचा मागे बॅट घेऊन धावला, मैदानात फायव्होल्टेज ड्रामा

IND VS NZ Final : अर्शदीपने फलंदाजाला बॉल फेकून मारला, मिचेल त्याचा मागे बॅट घेऊन धावला, मैदानात फायव्होल्टेज ड्रामा

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात 8 मार्च रोजी झालेल्या फायनल सामन्यात भारताचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरील मिचेल यांच्यात मैदानात वाद झाला. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय  

पूजा पवार | Updated: Mar 8, 2026, 10:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 8 मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजी करून 256 धावांचे आव्हान दिले. टीम इंडियाकडून यावेळी फलंदाज संजू सॅमसनने सर्वाधिक 89 धावांची कामगिरी केली, तर अभिषेक शर्मा, ईशान किशनने सुद्धा अर्धशतक ठोकले. यावेळी न्यूझीलंडचे फलंदाज विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मैदानात आले, मात्र त्यांना टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी मैदानात फारकाळ टिकू दिलं नाही. दरम्यान भारताचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरील मिचेल (Daryl Mitchell) यांच्यात मैदानात वाद झाला. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या वादात अंपायरलामध्ये पडावं लागलं आणि हा वाद मिटला. 

 नेमकं काय घडलं?

सामन्यातील 11 वी ओव्हर टाकण्यासाठी अर्शदीप मैदानात आला होता. यावेळी त्याने टाकलेल्या ओव्हरच्या चौथ्या आणि पाचव्या बॉलवर डॅरिल मिशेलला एकही धाव काढता आली नाही. फायव्होल्टेज ड्रामा पाचव्या बॉलनंतर घडला जेव्हा डॅरिल मिशेलने हा बॉल खेळला मात्र तो एक टप्पा पडून अर्शदीप सिंहने पकडला आणि डॅरिल मिशेल क्रीज सोडतोय हे पाहून त्याने हातातील बॉल स्टंपच्या दिशेने भिरकावला, मात्र यावेळी डॅरिल मिशेलच्या पायाला हा बॉल लागला.  अर्शदीपने जाणूनबुजून बॉल मारल्याचं म्हणत डॅरिल मिशेल भडकला आणि तो थेट बॅट घेऊन अर्शदीपच्या मागे धावला. यावेळी त्याने काही अपशब्द सुद्धा वापरले. डॅरिल मिशेलने अंपायरकडे याविषयी तक्रार केली, तेव्हा अंपायरने जाऊन अर्शदीपला समजावलं.  तर कर्णधार सूर्यकुमार सुद्धा डॅरिल मिशेलला समजावण्यासाठी गेला. 

हेही वाचा :  IND VS NZ Final : देर आये दुरुस्त आये... शेवटच्या मॅचमध्ये खेळला अन् अभिषेकनं विक्रमच नावावर केला; असा पहिलाच ज्याने...

 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी

