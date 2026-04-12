Arshdeep Singh Viral Video : अर्शदीप सिंगने दिला नात्याला दुजोरा! गर्लफ्रेंडसोबतचा नवीन व्हिडिओ व्हायरल, कोण आहे मिस्ट्री गर्ल?

Arshdeep Singh-Samarin Kaur viral video : भारतीय क्रिकेट संघाचा युवा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग सध्या मैदानातील गोलंदाजी तसेच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. आयपीएल २०२६ दरम्यान, अर्शदीपने त्याच्या स्नॅपचॅट अकाऊंटवर एक अनोखा फोटो पोस्ट केला होता, खेळाडूने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये त्याने चेहरा दाखवला नव्हता पण, पण सोशल मीडियावरील चाहत्यांनी लगेचच याचा शोध सुरू केला. यावेळी अनेक अभिनेत्रीची नावे घेतली जात होती. आता, अर्शदीप सिंह आणि एक मिस्ट्री गर्लचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
इंटरनेट वापरकर्त्यांनी दावा केला आहे की, या फोटोमधील मुलगी पंजाबी मॉडेल आणि अभिनेत्री समरीन कौर आहे. तिच्या हातावरील एका विशिष्ट टॅटू आणि इतर सूक्ष्म संकेतांच्या आधारे चाहत्यांनी हा अंदाज बांधला होता. आता, अर्शदीप आणि समरीन विमानतळावर एकत्र असलेला आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांमधील अटकळांना आणखी खतपाणी मिळाले आहे. अद्याप दोन्ही पक्षांकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी, आता बरेच जण याला दुजोरा मानत आहेत.
आता, एका नवीन व्हिडिओमुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अर्शदीप सिंग आणि समरीन विमानतळावर एकत्र दिसत आहेत. चाहते या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत आहेत, एका युझरने पोस्ट केले आहे की, "सिंह पकडला गेला... ते एकत्र छान दिसतात." तथापि, सोशल मीडियावर केल्या जात असलेल्या दाव्यांवर अर्शदीप आणि समरीन यांनी अद्याप मौन सोडलेले नाही.
Pakda gaya sher... They look good together ngl pic.twitter.com/8rrHYnbz4l
— Dhillon (@sehajdhillon_) April 12, 2026
समरीन कौर ही ग्लॅमर आणि मनोरंजन विश्वातील एक उदयोन्मुख तारा आहे. ती पंजाबी म्युझिक व्हिडिओंमधील तिच्या बोल्ड अभिनयासाठी ओळखली जाते. तिने '83' या बॉलिवूड चित्रपटात एक छोटी पण अविस्मरणीय भूमिका साकारली होती. ती 'नेल पॉलिश' सारख्या वेब फिल्म्स आणि अनेक हिट पंजाबी गाण्यांमध्येही दिसली आहे. समरीन 'मिस इंडिया जम्मू आणि काश्मीर' देखील होती आणि सोशल मीडियावर तिच्या स्टायलिश प्रतिमेसाठी ओळखली जाते.
आयपीएल 2026 हंगामादरम्यान, समरीन अनेक सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्सला पाठिंबा देण्यासाठी स्टँड्समध्ये दिसली होती. स्टेडियममधील तिच्या वारंवारच्या उपस्थितीमुळे चाहत्यांनी अर्शदीप सिंगसोबतच्या तिच्या खास संबंधाकडे लक्ष वेधले आहे. पंजाब किंग्सकडून खेळताना अर्शदीप त्याच्या स्विंग आणि डेथ-ओव्हरमधील गोलंदाजीमुळे आधीच चर्चेत असतो, पण आता त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही तितकेच लक्ष वेधून घेत आहे. सध्या, हे संपूर्ण प्रकरण सोशल मीडियावर अटकळींचा विषय बनले आहे. अर्शदीप सिंग किंवा समरीन कौर या दोघांनीही या वृत्तांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.