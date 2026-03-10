T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप विजयानंतर अर्शदीप सिंहवर ICC कडून कारवाई! सामन्यादरम्यान केलेली चूक पडली महागात

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात न्यूझीलंड संघाचा 96 धावांनी पराभव करून सामना जिंकला आणि वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर (T20 World Cup 2026) नाव कोरलं. टीम इंडियाने (Team India) यासह सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली यापूर्वी 2024 मध्ये सुद्धा भारताने स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. मायदेशात टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिला संघ ठरला. मात्र वर्ल्ड कप विजयानंतर भारताचा गोलंदाज अर्शदीप सिंहवर (Arshdeep Singh) आयसीसीकडून मोठी कारवाई करण्यात आली. अर्शदीपने फायनल सामन्यात केलेली एक चूक त्याला महागात पडली.
अहमदाबाद येथे पार पडलेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडला विजयासाठी २५६ धावांचे टार्गेट दिलं होतं. न्यूझीलंडच्या इनिंगमधील 11 वी ओव्हर टाकण्यासाठी भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंग मैदानात आला. यावेळी त्याने टाकलेल्या ओव्हरच्या चौथ्या आणि पाचव्या बॉलवर डॅरिल मिशेलला एकही धाव काढता आली नाही. फायव्होल्टेज ड्रामा पाचव्या बॉलनंतर घडला जेव्हा डॅरिल मिशेलने हा बॉल खेळला मात्र तो एक टप्पा पडून अर्शदीप सिंहने पकडला आणि डॅरिल मिशेल क्रीज सोडतोय हे पाहून त्याने हातातील बॉल स्टंपच्या दिशेने भिरकावला, मात्र यावेळी डॅरिल मिशेलच्या पायाला हा बॉल लागला. अर्शदीपने जाणूनबुजून बॉल मारल्याचं म्हणत डॅरिल मिशेल भडकला आणि तो थेट बॅट घेऊन अर्शदीपच्या मागे धावला. यावेळी त्याने काही अपशब्द सुद्धा वापरले. डॅरिल मिशेलने अंपायरकडे याविषयी तक्रार केली, तेव्हा अंपायरने जाऊन अर्शदीपला समजावलं. तर कर्णधार सूर्यकुमार सुद्धा डॅरिल मिशेलला समजावण्यासाठी गेला. अर्शदीपने सामना झाल्यावर आपली चूक कबूल करून डॅरिल मिशेलची माफी सुद्धा मागितली होती.