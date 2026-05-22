'आता भैय्या बालू नकोस...' प्रिंस यादवला भारतीय संघात स्थान मिळाल्यानंतर अर्शदीप सिंहने उडवली खिल्ली, VIDEO viral

Arshdeep singh Prince Yadav Video : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे, आयपीएलमध्ये एलएसजीच्या संघाकडून खेळणाऱ्या प्रिंस यादवला भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. त्यानंतर आता अर्शदीप सिंह आणि प्रिंस यादव यांचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
Arshdeep singh Prince Yadav Video : भारताचा संघ 6 जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे, तर त्यानंतर तीन सामन्यांची भारत आणि अफगाणिस्तान या संघामध्ये एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. पंजाब किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आगामी सामना खेळवला जाणार आहे. पंजाब किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स 23 मे रोजी सामना खेळवला जाणार आहे, यासाठी दोन्ही संघ हे आता लखनऊ एकाना मैदानावर सराव करत आहे, या सरावादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये प्रिंस यादव याची भारतीय संघामध्ये निवड झाल्यानंतर अर्शदीप सिंह त्याची खिल्ली उडवताना दिसला आहे.
बीसीसीआयने अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये भारताच्या एकदिवसीय संघामध्ये प्रिंस यादव याला स्थान मिळाले आहे. पंजाब किंग्जकडून खेळणाऱ्या अर्शदीप सिंगचा एक व्हिडिओ प्रिन्स यादवसोबत शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रिंस यादव हा अर्शदीपला भैय्या अशी हाक मारताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच काळापासून भारतीय संघामध्ये खेळत असलेल्आ टीम इंडियामध्ये प्रिंस यादव याची निवड झाल्यानंतर त्याचे अभिनंदन केले. यावेळी त्याने अर्शदीपला मिठी मारली, जेव्हा प्रिंसने भय्या असे म्हटले तेव्हा अर्शदीपने त्याची खिल्ली उडवली.
प्रिंस यादवच्या भैया या शब्दावर अर्शदीप सिंह खेळाडूला म्हणाला की मला भैया म्हणू नका. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. इंडियन प्रिमियर लीग 2026 मध्ये पहिल्या सात सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर संघाला सलग 6 सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 23 मे रोजी त्यांचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना पंजाब किंग्जला प्लेऑफमध्ये टिकून राहण्यासाठी संघाला कोणत्याही परिस्थितीत लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध विजय मिळवणे आवश्यक आहे.
पंजाब किंग्जच्या संघाचे आता 13 सामन्यानंतर 13 गुण आहेत, संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता त्यामुळे संघाला नशीबावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. राजस्थानच्या संघाने शेवटचा त्यांचा सामना गमावला आणि पंजाबने लखनऊविरुद्ध सामना जिंकला तर पंजाबला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याची संधी असणार आहे. तर केकेआरचे देखील सारखेच गुण आहेत, जर राजस्थानचा संघ मुंबईविरुद्धचा शेवटचा सामना गमावला तर कोलकाताने 15 गुण मिळवल्यानंतर नेट रन रेटला गमावले तर पंजाब पुढे जाईल. त्यामुळे आता शेवटच्या लीग सामन्यापर्यत संघाना प्लेऑफसाठी धाकधूक असणार आहे.