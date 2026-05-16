'अर्शदीपवर बंदी घाला!' तिलक वर्मावर वर्णभेदाबाबत केलेल्या टिप्पणीनंतर माजी क्रिकेटरने केली मोठी मागणी

Laxman Sivaramakrishnan On Arshdeep Singh : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स या सामन्यापूर्वी एक व्हिडीओ समोर आला होता . यात अर्शदीपने वर्णभेद करून तिलकची खिल्ली उडवली होती. ज्यावरून आता माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी अर्शदीप सिंहवर आयपीएल सीजनमध्ये बंदी घालावी असं म्हटलं आहे.
Laxman Sivaramakrishnan On Arshdeep Singh : आयपीएलमध्ये गुरुवारी 14 मे रोजी धर्मशाला स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यापूर्वी पंजाब किंग्सचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) आणि मुंबई इंडिअन्सचा फलंदाज तिलक वर्मा यांचा व्हिडीओ समोर आला. या व्हिडिओत अर्शदीपने वर्णभेद करून तिलकची खिल्ली उडवली. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर तिलकच्या चाहत्यांनी अर्शदीपला ट्रोल केलं. मुंबई विरुद्ध पंजाब सामन्यात तिलक वर्माने 75 धावांची नाबाद खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला आणि आपली प्रतिभा सिद्ध केली. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सने सुद्धा 'चन्ना मेरेया' या गाण्यावर प्लेअर ऑफ द मॅच ट्रॉफीसह तिलक वर्माचा व्हिडीओ पोस्ट करून अर्शदीपने केलेल्या वर्णभेदाच्या टिपण्णीवर योग्य उत्तर दिलं. त्यानंतर आता माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (laxman sivaramakrishnan) यांनी अर्शदीपने वर्णभेदाच्या केलेल्या टिपण्णीमुळे त्याला शिक्षा म्हणून बंदी घातली जावी असं म्हटलं आहे.
मुंबई विरुद्ध पंजाब यांच्यात गुरुवारी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी अर्शदीप सिंह सोबत तिलक वर्माचा त्याचा एक व्हिडीओ समोर आला. यात अर्शदीपने तिलक वर्माला 'ए अंधेरे सनस्क्रीन नही लगाई' असं म्हणत तिलकच्या वर्णावर मिश्किल टीका केली. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि त्यानंतर अर्शदीपला वर्णभेद केल्याच्या प्रकरणी ट्रॉल करण्यात आले. यावर भारताचे माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी अर्शदीप सिंहवर या संदर्भात टीका करून त्याच्यावर वर्णभेदाबाबत टिपण्णी केल्यामुळे बंदी घातली जावी असं म्हटलं. त्यांनी ट्विट करत लिहीलं की, 'माझ्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. सगळ्यांनी माझी चेष्टा केली आणि मला ट्रोल केले. अर्शदीपवर या हंगामासाठी बंदी घातली पाहिजे आणि त्याला प्रमाणानुसार शिक्षा झाली पाहिजे. आजच्या खेळाडूंना त्यांच्या सर्वात दुखऱ्या जागेवर प्रहार केला पाहिजे. मला खात्री आहे की मला यावरून पुन्हा ट्रोल केले जाईल'. भारताचे माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतीय संघात त्यांच्या सोबत वर्णभेद झाला असा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांना काहींनी भारतीय संघात असं काही होणं शक्य नाही असं म्हणून ट्रोल सुद्धा केलं होतं.
Nobody believed me. Everyone mocked and trolled me. Arshdeep should be banned this season and should be paid on a pro rata basis. The players today should be hit where it hurts the most. I am sure I would be trolled again.Laxman Sivaramakrishnan (LaxmanSivarama1) May 15, 2026
तिलक वर्माने पंजाब किंग्स विरुद्ध मैदानावर चांगली फलंदाजी करून जबरदस्त प्रदर्शन केलं. मुंबई इंडियन्सच्या या युवा फलंदाजाने धर्मशालामध्ये पंजाब किंग्स विरुद्ध 201 धावांचं लक्ष पूर्ण केलं. 33 बॉलमध्ये 75 धावा केल्या आणि मुंबई इंडियन्सला रोमांचक सामन्यात 6 विकेटने विजय मिळवून दिला.