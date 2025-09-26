सराव सामन्यादरम्यान स्टार गोलंदाज जखमी... व्हीलचेअरवर नेलं मैदानाबाहेर, भारतीय संघात तणाव!

Arundhati Reddy Injury: भारतीय संघाचं टेन्शन वाढवणारी एक बातमी समोर आली आहे. 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या महिला विश्वचषकासाठी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तयारीत मग्न आहे. पण स्पर्धेला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सराव सामन्यातील एका घटनेने टीम इंडियाच्या चिंता वाढवल्या आहेत. भारताची प्रमुख वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डी सरावादरम्यान जखमी झाली असून तिच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सराव सामन्यात अरुंधतीला दुखापत झाली. 13व्या षटकात इंग्लंडची माजी कर्णधार हीथर नाईटने तिच्या गोलंदाजीवर जोरदार फटका मारला. अरुंधतीने फॉलो-थ्रूमध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू थेट तिच्या डाव्या गुडघ्यावर आदळला. ती वेदनेने मैदानावर कोसळली आणि वैद्यकीय टीमला त्वरित धाव घ्यावी लागली. अखेरीस, व्हीलचेअरच्या मदतीने तिला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं.
Arundhati Reddy injured in the warm-up game against England.
Bad news from the Indian camp just 4 days before the World Cup.#CricketTwitter pic.twitter.com/u80vBKUPr3
— Female Cricket (@imfemalecricket) September 25, 2025
अरुंधतीच्या जखमेची नेमकी गंभीरता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. वैद्यकीय तपासणीनंतरच हे निश्चित होईल की ती 30 सप्टेंबरला श्रीलंकेविरुद्ध गुवाहाटीत होणाऱ्या विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात खेळू शकेल की नाही. जर ती बाहेर पडली, तर राखीव यादीत असलेली वेगवान गोलंदाज सायली सतघरेला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
A freak accident in the #INDvENG warm-up clash has forced Arundhati Reddy off the field just ahead of #CWC25.
Read more https://t.co/lyVsKwHOca pic.twitter.com/OQ0ktOX40p
— ICC (@ICC) September 25, 2025
विश्वचषकाच्या तयारीदरम्यान भारतीय संघाला आधीच एक मोठा धक्का बसला होता. विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या प्रशिक्षण शिबिरात यष्टीरक्षक-फलंदाज यास्तिका भाटिया हिच्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि तिला स्पर्धेबाहेर जावं लागलं. तिच्या जागी विकेटकीपर-फलंदाज उमा छेत्रीला संघात सामील करण्यात आलं होतं.
भारतीय महिला संघाने आजवर एकाही आयसीसी ट्रॉफीवर नाव कोरलेलं नाही. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या वनडे विश्वचषकात भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाने दमदार कामगिरी केली होती, ज्यामुळे चाहत्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. मात्र, दुखापतींचा वाढता लोंढा पाहता संघ व्यवस्थापनाला आता गंभीर चिंता वाटू लागली आहे.