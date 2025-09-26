English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सराव सामन्यादरम्यान स्टार गोलंदाज जखमी... व्हीलचेअरवर नेलं मैदानाबाहेर, भारतीय संघात तणाव!

Team India: स्पर्धेच्या काही दिवस आधी सराव करताना एका खेळाडूला दुखापत झाल्याने भारतीय संघात तणाव वाढला आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 26, 2025, 09:43 AM IST
सराव सामन्यादरम्यान स्टार गोलंदाज जखमी... व्हीलचेअरवर नेलं मैदानाबाहेर, भारतीय संघात तणाव!

 Arundhati Reddy Injury: भारतीय संघाचं टेन्शन वाढवणारी एक बातमी समोर आली आहे. 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या महिला विश्वचषकासाठी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तयारीत मग्न आहे. पण स्पर्धेला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सराव सामन्यातील एका घटनेने टीम इंडियाच्या चिंता वाढवल्या आहेत. भारताची प्रमुख वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डी सरावादरम्यान जखमी झाली असून तिच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सामन्यात घडलेलं अपघात

बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सराव सामन्यात अरुंधतीला दुखापत झाली. 13व्या षटकात इंग्लंडची माजी कर्णधार हीथर नाईटने तिच्या गोलंदाजीवर जोरदार फटका मारला. अरुंधतीने फॉलो-थ्रूमध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू थेट तिच्या डाव्या गुडघ्यावर आदळला. ती वेदनेने मैदानावर कोसळली आणि वैद्यकीय टीमला त्वरित धाव घ्यावी लागली. अखेरीस, व्हीलचेअरच्या मदतीने तिला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं.

 

किती मोठी आहे जखम? 

अरुंधतीच्या जखमेची नेमकी गंभीरता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. वैद्यकीय तपासणीनंतरच हे निश्चित होईल की ती 30 सप्टेंबरला श्रीलंकेविरुद्ध गुवाहाटीत होणाऱ्या विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात खेळू शकेल की नाही. जर ती बाहेर पडली, तर राखीव यादीत असलेली वेगवान गोलंदाज सायली सतघरेला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

 

याआधीही बसला धक्का

विश्वचषकाच्या तयारीदरम्यान भारतीय संघाला आधीच एक मोठा धक्का बसला होता. विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या प्रशिक्षण शिबिरात यष्टीरक्षक-फलंदाज यास्तिका भाटिया हिच्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि तिला स्पर्धेबाहेर जावं लागलं. तिच्या जागी विकेटकीपर-फलंदाज उमा छेत्रीला संघात सामील करण्यात आलं होतं.

अजूनही खिताब मिळाला नाही 

भारतीय महिला संघाने आजवर एकाही आयसीसी ट्रॉफीवर नाव कोरलेलं नाही. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या वनडे विश्वचषकात भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाने दमदार कामगिरी केली होती, ज्यामुळे चाहत्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. मात्र, दुखापतींचा वाढता लोंढा पाहता संघ व्यवस्थापनाला आता गंभीर चिंता वाटू लागली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Arundhati ReddyIndian Womens cricket teaminjury

इतर बातम्या

धक्कादायक! कल्याणमध्ये कैद्यांकडूनच पोलिसांना मारहण; दिवसाढ...

मुंबई बातम्या