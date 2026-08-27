/भारतीय संघात दोन दिग्गज खेळाडूंच्या मुलांची एंट्री; BCCI ने जाहीर केला संघ

IND U19 vs AUS U19 : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये आगामी अंडर 19 मालिका खेळवली जाणार आहे, या मालिकेसाठी आता बीसीसीआयने वेळापत्रक जाहीर केले आहे आणि संघाची देखील घोषणा केली आहे. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टेस्ट सिरीज आणि एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी वृत्त आले होते की भारताचा अंडर-19 संघ हा घरच्या मैदानावर मालिका खेळणार आहे, या मालिकेसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने मल्टी डे आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे आणि या संघामध्ये आता भारताच्या दोन दिग्गज माजी खेळाडूंच्या मुलांना संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
बीसीसीआयने त्यांच्या सोशल मिडियावर संघाची घोषणा केली आहे की, ऑस्ट्रेलियन ज्युनियर संघाच्या भारत दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या मालिकेमध्ये भारताचा संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे तर दोन बहुदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. एकदिवसीय मालिकेची सुरुवात ही 18 सप्टेंबरपासून होणार आहे, तर मल्टी डे सिरीजची सुरुवात ही 27 सप्टेंबरपासून होणार आहे.
18 सप्टेंबर - पहिला एकदिवसीय सामना - भारत अंडर19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर19 - सकाळी 9 वाजता
21 सप्टेंबर - दुसरा एकदिवसीय सामना - भारत अंडर19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर19 - सकाळी 9 वाजता
23 सप्टेंबर - तिसरा एकदिवसीय सामना - भारत अंडर19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर19 - सकाळी 9 वाजता
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27-30 सप्टेंबर - पहिला मल्टी डे सामना - भारत अंडर19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर19 - सकाळी 9.30 वाजता
5-8 ऑक्टोबर - दुसरा मल्टी डे सामना - भारत अंडर19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर19 - सकाळी 9.30 वाजता
लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), यशबर्धन चौहान (उपकर्णधार), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्य पटेल.
यशबर्धन चौहान (कर्णधार), लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय विश्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, इशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव.