/विरेंद्र सेहवागच्या मुलाचं थोडक्यात हुकलं अर्धशतक; टीम इंडियाने 102 धावांनी ऑस्ट्रेलियाला केलं पराभूत!

भारत अंडर 19 संघ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 संघाचा एकदिवसीय सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने कमालीची कामगिरी केली. पहिल्या सामन्यामध्ये 7 धावांनी टीम इंडियाने विजय मिळवला होता तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये 102 धावांनी विजय मिळवून मालिका नावावर केली आहे. भारतीय अंडर 19 संघाचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी यांच्या नेतृत्वात टीम इंडियाच्या संघाने मालिकेमध्ये विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या फलंदाजांनी आणि दुसऱ्या डावामध्ये टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी देखील कौतुकास्पद कामगिरी केली. आज या सामन्यात संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
भारत अंडर 19 संघ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, भारतीय 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार लक्ष्य राजेश रायचंदानी अवघ्या 11 धावांवर बाद झाला. मात्र, त्याचा सहकारी सलामीवीर आर्यवीर सेहवागने नऊ चौकारांसह 48 चेंडूंमध्ये 47 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या व्ही. के. विनीतने चार चौकार आणि सहा उत्तुंग षटकारांसह 92 चेंडूंमध्ये 87 धावांची धडाकेबाज खेळी केली.
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यशवर्धन चौहानने 100 चेंडूंमध्ये 122 धावा केल्या. चौहानने आपल्या शतकी खेळीत 15 चौकार आणि 2 षटकार मारले. व्ही. के. विनीतने 92 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 6 षटकारांच्या मदतीने 87 धावांची खेळी केली. कुशाग्र ओझाच्या बॅटमधून 34 धावा आल्या. कुशाग्र ओझानेही 20 चेंडूंमध्ये 34 धावा केल्या, ज्यामुळे भारताच्या ज्युनियर संघाने 50 षटकांत सात गडी गमावून 341 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाकडून थॉमस व्हॅसिओने तीन, तर पॅट्रिक सुलिव्हनने दोन बळी घेतले.
A comprehensive win by India U-19. It clinches the series! @sportstarweb pic.twitter.com/0aP8ZD5Ind— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 21, 2026
लक्ष्याचा पाठलाग करताना, ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली आणि त्यांनी अवघ्या 29 धावांत दोन गडी गमावले. त्यानंतर, तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाज मॅथ्यू लॉफने 42 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघाचा कर्णधार जॅक जोस्नेकनेही 63 चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि चार षटकारांसह 81 धावांची शानदार खेळी केली. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या ब्लेक केटलने 44 धावा केल्या. पहिल्या सामन्याचा खेळ हा 20 ओव्हरचा खेळवण्यात आला होता पाऊस कोसळत असल्यामुळे सामन्याचे ओव्हर कमी करण्यात आले होते.