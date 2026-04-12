Asha Bhosale : व्हायरल झाला आशा भोसले यांचा शेवटचा व्हिडिओ! अर्जुन तेंडुलकरच्या रिसेप्शनमध्ये दिसल्या होत्या ताई...

Asha Bhosle's last video goes viral : महान भारतीय गायिका आशा भोसले यांचे आज निधन झाले आहे. मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात आज, १२ एप्रिल रोजी वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्री आणि त्यांच्या लाखो चाहत्यांना धक्का बसला आहे. अचानक प्रकृती खालावल्यानंतर शनिवारी रात्री त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर आता सोशल मिडियावर त्याच्या संदर्भात बरीच माहिती पाहायला मिळत आहे. पण आशा भोसले यांनी अखेरचा श्वास घेण्याआधी त्या कोणत्या कार्यक्रमामध्ये दिसल्या याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
आशा ५ मार्च रोजी सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये शेवटच्या सार्वजनिक ठिकाणी दिसल्या होत्या. त्या क्षणाचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. पांढऱ्या रेशमी साडीत आशा खूप आनंदी दिसत होत्या. त्यांनी उपस्थित फोटोग्राफर्सना आपुलकीने अभिवादन केले आणि फोटोसाठी पोज देताना त्या हसल्या. हा त्यांचा शेवटचा सार्वजनिक देखावा असेल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती.
गेल्या काही दिवसांपासून आशाजींना श्वास घेण्यास त्रास होत होता आणि त्यांच्या छातीत संसर्ग झाला होता. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु हृदयविकाराचा झटका आणि अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळे त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी ही दुःखद बातमी दिली.
आशा भोसले यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते अनेक बॉलिवूड कलाकारांपर्यंत सर्वांनी शोक व्यक्त केला असून त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति सहानुभूती दर्शवली आहे. याशिवाय, आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली आहे की, उद्या दुपारी ४ वाजता शिवाजी पार्क येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. उद्या सकाळी ११ वाजता त्यांचे पार्थिव लोअर परेल येथील त्यांच्या 'कासा ग्रांडे' या निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात येईल.
सहा दशकांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी बॉलीवूड, गझल आणि प्रादेशिक संगीतात असंख्य गाणी गायली आहेत. त्यांच्या काही प्रसिद्ध गाण्यांमध्ये "दम मारो दम," "पिया तू अब तो आजा," "आओ ना गले लग जाओ ना," आणि "इन आँखों की मस्ती के" यांचा समावेश आहे. त्यांना सर्वोत्कृष्ट गायिकेसाठी सात वेळा फिल्मफेअर पुरस्कार आणि "दिल चीज क्या है" व "उमराव जान" मधील "मेरा कुछ सामान" या गाण्यांसाठी दोनदा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला. त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. २००८ मध्ये, त्यांना देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.