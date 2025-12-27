English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फक्त दोन दिवसात संपली बॉक्सिंग डे टेस्ट, 14 वर्षांनी इंग्लंडने मारली बाजी, ऑस्ट्रेलियाचा पराभव

फक्त दोन दिवसात संपली बॉक्सिंग डे टेस्ट, 14 वर्षांनी इंग्लंडने मारली बाजी, ऑस्ट्रेलियाचा पराभव

Ashes Test 2025-26 : अ‍ॅशेज 2025-26 टेस्ट सीरिज मधील चौथ्या सामन्यात इंग्लंडने ऑस्ट्रलियावर 4 विकेटने विजय मिळवला. इंग्लंडचा 14 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात हा पहिलाच टेस्ट विजय आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 27, 2025, 02:04 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ashes Test 2025-26 : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड (Australia VS England) यांच्यात अ‍ॅशेज 2025-26 टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना हा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पार पडला. या सामन्यात गोलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळाला आणि फक्त 2 दिवसात इंग्लंडने 4 विकेटने सामना जिंकला. याच सोबत इंग्लंडने सीरिजमध्ये पहिला विजय मिळवला आणि 14 वर्षांपासून विजयाची प्रतीक्षा संपवली. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला पहिल्या इनिंगमध्ये आघाडी घेतल्यावर सुद्धा पराभव स्वीकारावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच सीरिजमधील सुरुवातीचे तीनही सामने जिंकून अ‍ॅशेज सीरिजमध्ये विजयी आघाडी घेतली आहे. 

2 दिवस सुद्धा नाही चालली बॉक्सिंग डे : 

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडच्या पिचवरील जवळपास 10 मिलीमीटरचं गवत हे गोलंदाजांसाठी मदतीशीर ठरलं. इंग्लंडने या सामन्यात टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि तो योग्य ठरला. ऑस्ट्रेलियाची पहिली इनिंग फक्त 152 धावांवर संपली. या दरम्यान मायकल नेसरीने सर्वाधिक 35 धावा केल्या, शिवाय कोणताही फलंदाज 30 धावांचा आकडा नाही गाठू शकला. इंग्लंडकडून जोश टोंगने सर्वाधिक 5 विकेट घेतल्या. तर गस अ‍ॅटकिन्सननेही 2 विकेट घेतल्या. 

ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी चांगली झाली नाहीच मात्र इंग्लंडची फलंदाजी सुद्धा खास ठरली नाही. ऑस्ट्रेलियाने त्यांना 110 धावांवर ऑल आउट केले. ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला 42 धावांची आघाडी घेतली होती. दरम्यान हॅरी ब्रूकने सर्वात जास्त 41 धावा ठोकल्या. तो या इनिंगमध्ये 30 पेक्षा अधिक धावा करणारा एकमेव फलंदाज ठरला. तर दुसरीकडे माइकल नेसर ने सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या. स्कॉट बोलँडनेही तीन विकेट्स घेतल्या, तर मिचेल स्टार्कनेही दोन विकेट्स घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : 'रोहितला बॉलिंग द्या...' स्टेडियममध्ये फॅन्सनी दिल्या घोषणा, मग हिटमॅनने काय केलं पाहा Video

 

इंग्लंडने संपवला 14 वर्षांचा वनवास : 

पहिल्या इनिंगमध्ये 42 धावांची आघाडी घेतलेला ऑस्ट्रेलियाचा संघ दुसऱ्या इनिंगमध्ये खास कामगिरी करू शकला नाही. दुसऱ्या इनिंगमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ फक्त 34.3 ओव्हर क्रीजवर टिकू शकला आणि 132 धावा करून ऑलआउट झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रेव्हिस हेडने सर्वाधिक 46 धावा केल्या. परंतू इतर फलंदाज फ्लॉप ठरले. इंग्लंडकडून ब्रायडन कार्सने शानदार गोलंदाजी केली आणि चार विकेट्स घेतल्या आणि संघाला सावरण्यास मदत केली. कर्णधार बेन स्टोक्सनेही तीन विकेट्स घेतल्या.

विजयासाठी 175 धावांचं टार्गेट असताना इंग्लंडला दमदार सुरुवात मिळाली. जॅक क्रॉली आणि बेन डकेटने पहिल्या विकेटसाठी 51 धावा केल्या. जॅक क्रॉलीने 37 आणि बेन डकेटने 34 धावा केल्या. इंग्लंडच्या ओपनिंग जोडीकडून ही पहिलीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप ठरली. त्यानंतर जेकब बेथेलने एक शानदार खेळी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. इंग्लंडचा 14 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात पहिलाच टेस्ट विजय होता. याआधीचा विजय 2011 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर झाला होता.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

