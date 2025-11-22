W W W W W W W W W W: 35 वर्षांत जे कोणी करू शकलं नाही ते AUSच्या गोलंदाजाने करून दाखवले! The Ashes मध्ये मिचेल स्टार्कचा दबदबा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mitchell Starc Record: ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील अ‍ॅशेस मालिकेतील (Ashes Series) पहिला कसोटी सामना पर्थ येथे खेळला जात आहे. पहिल्या डावात कहर केल्यानंतर, मिचेल स्टार्क दुसऱ्या डावातही आपल्या गोलंदाजीने इंग्लिश फलंदाजी क्रमाला उद्ध्वस्त करत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 22, 2025, 01:41 PM IST
Mitchell Starc Creates History in Ashes 2025

Mitchell Starc Creates History in Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड (Australia in England) यांच्यात सुरू असलेल्या एशेज मालिकेच्या पहिल्या टेस्टमध्ये मिचेल स्टार्कने (Mitchell Starc) पर्थच्या (Perth) मैदानावर अक्षरशः एकहाती शो लुटला आहे. पहिल्या डावात विध्वंसक गोलंदाजी केलेल्या स्टार्कने दुसऱ्या डावातही तुफानी स्पेल टाकत इंग्लिश फलंदाजांना पुन्हा एकदा गुडघ्यावर आणले. दुसऱ्या सलग इनिंगमध्ये त्यांनी बेन स्टोक्सला बाद करून टीम इंडिया नव्हे तर संपूर्ण क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

स्टार्कचा दुसऱ्या डावातही कहर

पर्थमध्ये सुरू असलेल्या या टेस्टमध्ये स्टार्कने पहिल्या डावात 7 विकेट्स मिळवत ऑस्ट्रेलियाला मजबूत स्थितीत पोहोचवले होते. दुसऱ्या डावातही त्याचा चेंडू इंग्लंडच्या फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरली. परत एकदा आक्रमणावर आल्यानंतर स्टार्कने फक्त 12 धावांत जो रूट आणि कर्णधार बेन स्टोक्स यांना बाद करत सामना ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूने वळवला.

हे ही वाचा: W W W W W W W : मिचेल स्टार्कसाठी 21 नोव्हेंबर ठरला ‘गोल्डन डे’, 14 वर्षांत पहिल्यांदा केली अफलातून कामगिरी

 

35 वर्षांनंतर साध्य केलेले अभूतपूर्व यश

एशेज मालिकेत एका टेस्टमध्ये 10 बळी घेण्याचा पराक्रम स्टार्कने साधला आहे. हा विक्रम मागील 35 वर्षांत कोणीही साधलाच नव्हता. 1990-91 मालिकेत क्रेग मॅकडरमोट यांनी 11 बळी घेतले होते, त्यानंतर प्रथमच एखाद्या गोलंदाजाने ही कामगिरी केली आहे. स्टार्कच्या पहिल्या डावातील 12.5 षटकांत 58 धावांत 7 विकेट्स ही स्वतःतच एक अप्रतिम कामगिरी होती.

 

बेन स्टोक्स पुन्हा स्टार्कच्या जाळ्यात

बेन स्टोक्सविरुद्ध स्टार्कचा दबदबा पुन्हा एकदा दिसला. आतापर्यंत टेस्ट क्रिकेटमध्ये स्टार्कने स्टोक्सला तब्बल 11 वेळा बाद केले आहे. स्टोक्सने स्टार्कविरुद्ध 309 चेंडू खेळत 191 धावा केल्या आहेत, पण त्यांचा सरासरी फक्त 17 च्या आसपास आहे  जी त्यांच्या स्तराच्या फलंदाजासाठी खूपच कमी आहे.

 

यापेक्षा जास्त वेळा स्टार्कने फक्त जॉनी बेअरस्टोला बाद केले आहे, ज्यांना त्यांनी 12 वेळा पवेलियनकडे धाडले आहे.

हे ही वाचा: काय आहे The Ashes? तब्बल 143 वर्षांपूर्वी एका ‘शोकसंदेशातून’ कशी सुरु झाली 'या' सिरीजची? जाणून घ्या मनोरंजक कहाणी

 

FAQs

1. मिचेल स्टार्कने पर्थ टेस्टमध्ये काय ऐतिहासिक कामगिरी केली?

स्टार्कने पर्थ टेस्टमध्ये एकूण 10 विकेट्स घेतल्या, जी एशेज मालिकेत गेल्या 35 वर्षांत कोणत्याही गोलंदाजाने साधलेली कामगिरी नाही.

2. स्टार्कने बेन स्टोक्सला किती वेळा बाद केले आहे?

टेस्ट क्रिकेटमध्ये स्टार्कने बेन स्टोक्सला एकूण 11 वेळा बाद केले आहे.

3. मागील वेळी एशेज मालिकेत एका टेस्टमध्ये 10 किंवा त्याहून जास्त विकेट्स कोणी घेतल्या होत्या?

1990-91 मालिकेत क्रेग मॅकडरमोट यांनी 11 विकेट घेतल्या होत्या. त्यानंतर ही कामगिरी स्टार्कने केली.

