W W W W W W W : मिचेल स्टार्कसाठी 21 नोव्हेंबर ठरला ‘गोल्डन डे’, 14 वर्षांत पहिल्यांदा केली अफलातून कामगिरी

Mitchell Starc took his first seven wicket haul: ऑस्ट्रेलियाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने पर्थमध्ये इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या पहिल्या टेस्टमध्ये असं काही करून दाखवलं, जे त्याच्या 14 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत कधीच घडलं नव्हतं. स्टार्कने या सामन्यात पहिल्यांदा एका टेस्ट इनिंगमध्ये तब्बल 7 विकेट्स घेत इतिहास रचला. त्यांच्या या विक्रमी कामगिरीची आज जगभरात चर्चा सुरू आहे.
जगातील सर्वात दहशतीचे लेफ्ट-आर्म फास्ट बॉलर म्हटलं की पहिलं नाव येतं ते मिचेल स्टार्कचं. विशेषत: इंग्लंडविरुद्ध खेळताना त्यांची धार आणखी वाढते. एशेजमध्ये तर ते इंग्लिश फलंदाजांसाठी अक्षरश: संकट मानले जातात. स्टार्कने आतापर्यंत त्यांच्या टेस्ट करिअरमध्ये सर्वाधिक विकेट्स इंग्लंडविरुद्धच घेतल्या 23 सामन्यांत 104 विकेट्स! भारत त्यांच्यापुढे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पर्थ कसोटीत इंग्लंडची पहिली बाजी डळमळीत करण्याचं श्रेय एकट्या स्टार्कलाच जातं. त्यांनी फक्त 12.5 ओव्हर्स टाकत 58 धावांच्या बदल्यात 7 विकेट्स घेतल्या. 2011 मध्ये पदार्पण केलेल्या या स्टार पेसरने आतापर्यंत एका इनिंगमध्ये 6 विकेट्स हा त्यांचा सर्वोत्तम आकडा होता. पण या दिवशी त्यांनी स्वतःलाच मागे टाकत नवी ‘गोल्डन मेमरी’ तयार केली.
Mitchell Starc’s last two Test innings:
6 for 9 vs West Indies, Kingston
Simply sensational pic.twitter.com/5Wb0xALlPZ
स्टार्कने या इनिंगमध्ये 7 विकेट्स घेतल्या असल्या तरी, त्यांचा पाच किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेण्याचा हा 17वा पराक्रम आहे. इंग्लंडविरुद्ध ही त्यांची पाचवी पाच विकेटची कामगिरी ठरली. करिअरचा शतकी टेस्ट गाठताना त्यांनी नुकतेच 402 विकेट्स पूर्ण केले आहेत.
स्टार्कने आपला पहिला वार अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये केला. सुरुवात झाली झॅक क्रॉलीच्या विकेटने. त्यानंतर बेन डकेत आणि जो रूटला त्यांनी परत पाठवलं. पहिल्या स्पेलमध्ये 6 ओव्हर्स टाकून 3 बळी घेऊन त्यांनी इंग्लंडला गडबडीत टाकलं.
हे चार बळी घेत त्यांनी इंग्लंडची पहिली डावाच नेस्तनाबूत केला.
स्टार्कच्या भेदक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडची संपूर्ण टीम 172 धावांपर्यंतच मजल मारू शकली. त्यांच्यासाठी हॅरी ब्रूकने 52, ओली पोपने 44 आणि जेमी स्मिथने 33 धावांची खेळी केली. क्रॉली, रूट, आर्चर आणि वुड हे मात्र खातेही उघडू शकले नाहीत.
इंग्लंडची डावपेढ मोडून काढल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावाची सुरुवात केली. पण जसंच्या तसं प्रत्युत्तर देत जोफ्रा आर्चरने दुसऱ्याच चेंडूवर जेक वेदरल्डला बाद केलं. तिसऱ्या सत्राअखेर ऑस्ट्रेलिया 1 बाद 15 अशा स्कोरवर होता.