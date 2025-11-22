English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ashesh Series, AUS VS ENG : ऑस्ट्रेलियाने 8 विकेटने इंग्लंडवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या या सीरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने 1-0 ने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली आहे.

पूजा पवार | Updated: Nov 22, 2025, 04:12 PM IST
AUS vs ENG: दोन दिवसात एशेजचा पाहिला सामना आटोपला, ट्रेविस हेडच्या वादळासमोर इंग्लंडने गुडघे टेकले
(Photo Credit : Social Media)

Ashesh Series, AUS VS ENG : इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (England VS Australia) यांच्यात अशेज सीरिज खेळवली जातं आहे. या सीरिजचा पहिला सामना हा पर्थ स्टेडियमवर खेळवला गेला असून यात मिचेल स्टार्कच्या (Mitchell Starc) घातक गोलंदाजीनंतर चौथ्या इनिंगमध्ये ट्रेव्हिस हेडच्या (Travis Head) तुफानी शतकानंतर ऑस्ट्रेलियाने एशेज सीरीजचा (Ashesh Series) पहिला सामना जिंकला आहे. ऑस्ट्रेलियाने 8 विकेटने इंग्लंडवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या या सीरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने 1-0 ने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली आहे. चौथ्या इनिंगमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 205 धावांचं लक्ष्य होतं. ज्याला ऑस्ट्रेलियाने शेवटच्या सेशनमध्ये 2 विकेट गमावून 205 धावा करत जिंकलं. 

ऑस्ट्रेलियाच्या चौथ्या इनिंगमध्ये सलामी फलंदाज ट्रेविस हेडने टी20 क्रिकेटप्रमाणे खेळून 123 धावा केल्या. त्याने यासाठी केवळ 83 बॉल खेळले आणि यात 16 चौकार आणि 4 चौकार लगावले. ऑस्ट्रेलियाकडून मार्नस लाबुशेनने ट्रॅव्हिस हेडसह 49 चेंडूत नाबाद 51 धावा केल्या.

