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ॲशेस कसोटी मालिका भारतात होणार? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने केले मोठे विधान, वाचा सविस्तर

आता भारतातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. बिग बॅश लीग 2026 चा पहिला सामना भारतामध्ये खेळवला जाणार आहे त्यानंतर आता सोशल मिडिया चर्चा सुरु आहे की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आता भारतात ॲशेस कसोटीचे आयोजन करण्याच्या विचारात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:00 PM IST
ॲशेस कसोटी मालिका भारतात होणार? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने केले मोठे विधान, वाचा सविस्तर
Image Credit: ॲशेस कसोटी मालिका भारतात होणार? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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