/ॲशेस कसोटी मालिका भारतात होणार? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने केले मोठे विधान, वाचा सविस्तर

Ashes series : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, मागील काही दिवसांपासून भारतीय क्रिकेटसाठी फार काही चांगला काळ राहिलेला नाही. भारताच्या संघाला सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, आता भारतातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. बिग बॅश लीग 2026 चा पहिला सामना भारतामध्ये खेळवला जाणार आहे त्यानंतर आता सोशल मिडिया चर्चा सुरु आहे की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आता भारतात ॲशेस कसोटीचे आयोजन करण्याच्या विचारात आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी यासंदर्भात वक्तव्य केले आहे.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी सांगितले की, 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही ऐतिहासिक ॲशेस कसोटी भारतात आयोजित करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्यासाठी मंडळ तयार आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. टॉड ग्रीनबर्ग यांनी सांगितले की, जागतिक क्रिकेटसाठी भारतीय बाजारपेठेचे वाढते महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. ऐतिहासिक ॲशेसच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त पुढील वर्षी मार्चमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एक कसोटी सामना होणार आहे. सध्या ही स्पर्धा ऑस्ट्रेलियामध्ये आयोजित करण्याची कोणतीही योजना नाही भविष्यामध्ये ही स्पर्धा भारतामध्ये आयोजित केली जाऊ शकते असे ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
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ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ही भारतामध्ये आपला विस्तार करत आहे यावरुन पाहायला मिळत आहे. डिसेंबरमध्ये बिग बॅश लीगमध्ये खेळवली जाणार आहे, या लीगचा पहिला सामना हा भारतामध्ये खेळवला जाणार आहे. बिग बॅश लीगचा पहिला सामना हा चेन्नईमध्ये होणार आहे, हा सामना मेलबर्न रेनेगेड्स आणि पर्थ स्कॉचर्स या दोन संघामध्ये रंगणार आहे. भारत हा खेळाचा सर्वात मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे त्यामुळे भारतात ॲशेस कसोटी सामना होण्याची शक्यता देशाच्या क्रिकेट बाजारपेठेचे व्यावसायिक महत्त्वही अधोरेखित करते. ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड यांच्यातील एका मोठ्या सामन्याचे आयोजन भारतामध्ये केल्यास नवीन व्यवसायाला देखील संधी मिळते.
अॅशेस ही कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात जुनी स्पर्धा असून, तिचा इतिहास 1877 सालापासून सुरू आहे. पुरुष आणि महिला अॅशेसच्या नवीन आवृत्त्यांचे वेळापत्रक गुरुवारी जाहीर करण्यात आले, ज्यानुसार 2027 मध्ये दोन्ही स्पर्धा इंग्लंडच्या भूमीवर एकाच वेळी आयोजित केल्या जातील. पहिल्यांदाच, मिश्र दिव्यांग अॅशेस स्पर्धा देखील एकाच वेळी आयोजित केली जाईल.