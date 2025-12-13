English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुम्ही अभिषेक शर्मा आणि शुभमनला काढून टाका...', आशिष नेहराने स्पष्टच सांगून टाकलं

Ashish Nehra on Shubman Gill: दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील दोन टी-20 सामन्यात शुभमन गिल फक्त चार धावाच करु शकला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 13, 2025, 07:31 AM IST
Ashish Nehra on Shubman Gill: भारतीय टी-20 संघ सहा महिन्यापूर्वी जगासाठी एक आदर्श होता, कारण तो संघ पूर्णपणे वेगळ्या शैलीचा क्रिकेट खेळत होता आणि सहजपणे धावांचा डोंगर उभारत होता. यानंतर व्यवस्थापनाने संघात काही प्रमाणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून आशिया कप संघात परत आला. याचा परिणाम असा झाला की, संजू सॅमसन फलंदाजीच्या क्रमवारीत खाली घसरला आणि रिंकू सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले. आता, सध्याच्या परिस्थितीत, सॅमसन राखीव खेळाडू म्हणून बेंचवर आहे आणि रिंकू तर संघाचा भागही नाही.

यादरम्यान शुभमन गिल आपली छाप पाडण्यात अपयशी होताना दिसत आहे. यामुळे प्लेईंग 11 मधील त्याच्या स्थानाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील दोन टी-20 सामन्यात मधल्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शुभमन फक्त 3 चेंडूंमध्ये 4 धावा करु शकला आहे. पहिल्या सामन्यात 4 आणि दुसऱ्या सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला. शुभमन गिलच्या खेळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना, दुसरीकडे गुजरात टायटन्सचा प्रशिक्षक आशिष नेहराने त्याला पाठिंबा दिला आहे. सध्या संयमाची गरज असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. 

पीटीआयशी संवाद साधताना आशिष नेहराने म्हटलं की, "शुभमन गिलबाबत फक्त काही वाईट खेळींच्या आधारावर लगेच मत तयार केलं जाऊ शकत नाही. त्याला पुन्हा लयीत येण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे".

“हे पाहा, तुम्ही ज्या खेळाडूबद्दल बोलत आहात. जर आयपीएल तीन आठवड्यांवर असती, तर मला काळजी वाटली नसती. कारण तुम्ही टी-20 फॉरमॅटबद्दल बोलत आहात. आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त दोनच सामने खेळले गेले आहेत. आणि हीच आमची समस्या आहे. इतक्या वेगवान फॉरमॅटमध्ये, मग ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो किंवा आयपीएल, जर आपण गिलसारख्या खेळाडूंचे मूल्यांकन दोन-तीन सामन्यानंतर करू लागलो, तर ते कठीण होईल,” असं नेहराने म्हटलं आहे. 

“तुम्ही पाहू इच्छित असाल तर तुमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. तुम्ही अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलला वगळू शकता. तुम्ही साई सुदर्शन आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यासोबत डावाची सुरुवात करू शकता. जर तुम्हाला त्यांना वगळायचे असेल, तर तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदर आणि ईशान किशन यांच्यासोबतही तसे करू शकता. त्यामुळे, जर खराब कामगिरीनंतर खेळाडू बदलण्याबद्दल चर्चा होत असेल, तर पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतात, पण असे केले तर खूप अवघड होईल,” असंही त्याने पुढे म्हटलं. 

दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील दुसऱ्या टी-20सामन्यातील लाजिरवाण्या पराभवानंतर भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी गिलला पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले की, या युवा खेळाडूमध्ये खूप गुणवत्ता आहे आणि तो लवकरच चांगली कामगिरी करेल.

सॅमसनने गेल्या वर्षी तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतकं ठोकली होती. त्यामुळे तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निश्चितपणे खेळेल असा अनेकांना विश्वास होता. तथापि, गिलच्या संघात समावेशामुळे केरळच्या या फलंदाजाला अखेरीस संघाबाहेर बसावे लागले आहे.

"ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात (शुभमनमध्ये) मानसिकतेतील बदलाची काही चांगली चिन्हे मला दिसली. या मालिकेतील दोन सामन्यांमधील त्याच्या खेळीबद्दल बोलायचं झाल्यास, पहिल्या सामन्यात आम्ही खेळाडूंना पॉवरप्लेमध्ये जाऊन आक्रमक खेळायला सांगितले होते आणि कटकची खेळपट्टी फारशी चांगली नव्हती," असं टेन डोशेट यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

"त्यामुळे मी त्याला त्या एका गोष्टीवरून सोडून देईन. आज तो एका चांगल्या चेंडूवर बाद झाला. जेव्हा फॉर्म चांगला नसतो, तेव्हा असे होऊ शकते. पण आम्हाला त्याच्या प्रतिभेवरही विश्वास आहे. जर तुम्ही त्याचे आयपीएलमधील रेकॉर्ड पाहिले, तर त्याने 600-700 -800 धावा केल्या आहेत आणि तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल," असंही पुढे म्हटलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

