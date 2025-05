IPL 2025: गुजरात टायटन्सचा पराभव लागला जिव्हारी, नेहराच्या मुलगा ढसाढसा रडला, मुलीनं लपवले अश्रू

आयपीएल 2025 (IPL 2025) मध्ये शुक्रवारी झालेल्या आयपीएल 2025 च्या एलिमिनेटर सामन्यात मुंबई इंडियन्स (एमआय) ने गुजरात टायटन्स (जीटी) ला 20 धावांनी पराभूत केले. या पराभवासोबत गुजरात टायटन्सचा आयपीएल प्रवास संपुष्टात आला. या पराभवाचं मोठं भावनिक पडसाद मैदानाबाहेरही उमटायला सुरुवात झाली. यावेळी टीमचे हेड कोच आशिष नेहराचा मुलगा सामन्यानंतर स्टेडियममध्येच ढसाढसा रडताना दिसला. नेहराच्या मुलीच्याही डोळ्यांतून पाणी आले, पण तिनं ते लपवण्याचा प्रयत्न केला. या क्षणांना कॅमेऱ्यानं कैद केलं आणि सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ पाहून चाहतेही भावुक झाले.

मुंबई इंडियन्सकडून 20 धावांनी पराभव झाल्यानंतर गुजरात टायटन्स IPL 2025 मधून बाहेर पडली. हे वास्तव लहानग्या नेहरा सिबलिंग्ससाठी पचवणं कठीण गेलं. मोठ्या मुलाचा चेहरा उतरलेला होता, आणि तो त्याच्या भाऊ-बहिणींना धीर देण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याच वेळी, नेहराचा मुलगा पराभव बघून खूप भावनिक झाला आणि स्टँड्समध्येच जोरजोरात रडू लागला.

या भावनिक क्षणी, शुभमन गिलची बहिण शहनील गिल पुढे आली. तिने नेहराच्या मुलीचे सांत्वन केले. नेहराच्या कुटुंबासाठी हा क्षण खूपच कठीण होता, कारण त्यांनी संपूर्ण सिजनमध्ये टीमसोबत प्रवास केला होता.

THIS GAME IS SO CRUEL SOMETIMES.

LOOK AT THIS KID, HE IS CRYING.

I am not sure, but I guess he is the younger son of GT coach Ashish Nehra.#GTvMI #MIvGT #MIvsGT #GTvsMI pic.twitter.com/R6OtdYtIDM

