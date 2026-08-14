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'झालेल्या त्रासाबद्दल माफी...' अ‍ॅशले गार्डनरच्या lesbian पत्नीच्या आरोपांवर खेळाडूने दिली पहिली प्रतिक्रिया!

मागील अनेक दिवसांंपासून सातत्याने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटची उपकर्णधार अ‍ॅशले गार्डनर हिचे वैयक्तिक आयुष्य हे चर्चेत आहे. तिच्या पत्नीने अनेक आरोप केले होते आता या प्रकरणावर ऑस्ट्रेलियाची उपकर्णधार ऍश्ले गार्डनर हिने पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:03 PM IST
'झालेल्या त्रासाबद्दल माफी...' अ‍ॅशले गार्डनरच्या lesbian पत्नीच्या आरोपांवर खेळाडूने दिली पहिली प्रतिक्रिया!
Image Credit: मोनिका राइटने फसवणुकीचे आरोप लावल्यानंतर अ‍ॅशले गार्डनरची पहिली प्रतिक्रिया (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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