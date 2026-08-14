Ashleigh Gardner News : ऑस्ट्रेलियाची उपकर्णधार अॅशले गार्डनर मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. अॅशले गार्डनर हि तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने मागील काही महिन्यात अनेक आरोप तिच्या पार्टनरने तिच्यावर उघडपणे केले आहेत. अॅशले गार्डनरची समलिंगी पत्नी मोनिका राईट हिने त्या दोघीही वेगळे झाल्याची बातमी सोशल मिडियावर शेअर केली होती, यावेळी तिने खेळाडूवर अनेक आरोप देखील लावले होते. मोनिका राईटने सोशल मिडियावर उघडपणे सांगितले होते की, अॅशले गार्डनर आणि तरुण खेळाडू जॉर्जिया वॉल यांच्यामध्ये झालेल्या प्रेमप्रकरणाबद्दल देखील तिने सोशल मिडियावर शेअर केले होते. आता या प्रकरणावर ऑस्ट्रेलियाची उपकर्णधार अॅशले गार्डनर हिने पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे.
अॅशले गार्डनर समलिंगी पत्नी मोनिका राईटने खेळाडूवर तर आरोप केले आहेच आता तिने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटवर देखील आरोप केले आहेत. यावर आता अॅशले गार्डनरने स्पष्टीकरण दिले आहे आणि या विषयावर आपले मौन तोडले आहे, तो एका इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे तिने तिचे मत मांडले आहे. सोशल मिडियावर अॅशले गार्डनरने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटचे कौतुक केले आहे आणि म्हणाली की, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटचे मी खुप खुप आभार मानत आहे. माझे पत्नीसोबत वेगळे होणे ही माझी वैयक्तिक बाब आहे, त्यामुळे उपकर्णधारपद सोपवल्यानंतर सध्याच्या परिस्थितीबद्दल स्पष्टता असणे हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे अॅशले गार्डनर हिने सोशल मिडियावर लिहीले आहे.
Cricket Australia’s vice-captaincy drama reaches a verdict.— myKhel.com (@mykhelcom) August 13, 2026
Ashleigh Gardner has broken her silence on the high-profile separation with Monica Wright and allegations involving teammate Georgia Voll.
Did CA make the right call here, or should off-field conduct carry… pic.twitter.com/BYv8kJloXg
अॅशले गार्डनरची पत्नी मोनिकाने मागे अनेक सोशल मिडियावर पोस्ट केल्या होत्या आणि त्यानंतर सोशल मिडियावर तिने उघडपणे अनेक आरोप खेळाडूवर लावले होते. या आरोपांवर अॅशले गार्डनर म्हणाली होती की, "मी मोनिका आणि माझ्यासोबत घालवलेल्या वेळेबद्दल मी कृतज्ञ आहे. यामुळे झालेल्या वेदनांबद्दल मला माफ करा. मी या विषयावर अधिक सार्वजनिक भाष्य करणार नाही. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी यात सामील असलेल्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. येत्या हंगामात एक मजबूत नेता म्हणून उदयास येण्यासाठी आणि मैदानावर माझ्या सहकाऱ्यांना सर्वोत्तम पाठिंबा देण्यासाठी मी पूर्णपणे तयार आहे."
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मोनिकाने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने अॅशले गार्डनरला उपकर्णधारपदावरून हटवावे, अशी मागणी केली होती. 'देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हा मोठा सन्मान आहे. खेळाडू चाहते आणि तरुणांसाठी रोल मॉडेल आहेत. त्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला जबाबदार धरले पाहिजे.