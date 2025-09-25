Asia Cup 2025: हारिस रौफ आणि साहिबजादाच्या वर्तनावर BCCI कडून तक्रार, ICC कडून होऊ शकते कारवाई

Haris Rauf and Sahibzada will be punished for misbehavior: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर वादाची ठिणगी आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेपर्यंत (ICC) पोहोचली आहे. दुबईत 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुपर-4 सामन्यात पाकिस्तानच्या हारिस रऊफ आणि साहिबजादा फरहान यांच्या वर्तनावरून भारतीय क्रिकेट मंडळाने (BCCI) अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
BCCI च्या मते हारिस रऊफने गोलंदाजीदरम्यान उत्तेजक इशारे केले आणि शुभमन गिल व अभिषेक शर्माला अपमानास्पद शब्दही वापरले. एवढंच नव्हे, तर रऊफने विमान कोसळत असल्याचा संकेत देणारी हावभाव केली, ज्याला भारतीय सैन्याची थट्टा मानले जात आहे. दुसरीकडे, साहिबजादा फरहानने अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर बॅटला मशिनगनसारखे दाखवत सेलिब्रेशन केले. या कृतीवर सोशल मीडियावर मोठी टीका झाली. फरहान मात्र म्हणाला, “तो फक्त क्षणिक उत्सव होता, लोक काय म्हणतात त्याची मला पर्वा नाही.”
या दोन्ही खेळाडूंवर ICC च्या आचारसंहितेअंतर्गत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. दोषी ठरल्यास दंड किंवा बंदी अशा कठोर कारवाईला ते सामोरे जाऊ शकतात.
या संपूर्ण प्रकरणावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मात्र हातावर हात धरून बसलेले नाही. त्यांनी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवविरोधातही तक्रार दाखल केली आहे. कारण, 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर सूर्यकुमारने तो विजय भारतीय सैन्य व पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांना समर्पित केला होता. PCB च्या मते हा राजकीय विधान आहे. तथापि, ही तक्रार योग्य वेळेत दाखल झाली का, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
THE BCCI LODGES COMPLAINT
- The BCCI has lodged an official complaint against Haris Rauf & Sahibzada Farhan
- The BCCI demands strict actions from the match referee Andy Pycroft against both for provocative behaviour
- What's your take #INDvPAK pic.twitter.com/XkeDWtKA9R
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 25, 2025
वाद आणखी चिघळवण्याचे काम स्वतः PCB प्रमुख आणि एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी केले. त्यांनी फुटबॉल सुपरस्टार ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा गोल साजरा करण्याचा व्हिडीओ शेअर केला, आणि तो विमान अपघाताशी संबंधित इशारा असल्याचे भासवले. यामुळे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट वाद आणखी तीव्र झाला आहे.
आता ICC च्या समितीकडे दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींचा निकाल द्यायची जबाबदारी आहे. रऊफ आणि फरहानवर शिक्षा होईल का किंवा PCB च्या पलटवार तक्रारीला गांभीर्याने घेतले जाईल का, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र एवढं नक्की की क्रिकेटपेक्षा वाद-प्रतिवाद आणि मैदानाबाहेरील घडामोडींमुळे एशिया कप 2025 अधिक चर्चेत आला आहे.
Q1. वाद कशामुळे निर्माण झाला?
पाकिस्तानचे हारिस रऊफ आणि साहिबजादा फरहान यांनी सामन्यात भडकावू इशारे केले व सेलिब्रेशन वादग्रस्त ठरले.
Q2. BCCI ने कोणत्या खेळाडूंविरुद्ध तक्रार केली आहे?
हारिस रऊफ आणि साहिबजादा फरहान यांच्या विरोधात ICC कडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
Q5. या आरोपांवर काय शिक्षा होऊ शकते?
ICC च्या आचारसंहितेनुसार दंड किंवा सामन्यांवर बंदी अशा कठोर कारवाई होऊ शकते.