English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025: आशिया कप संघाच्या घोषणेपूर्वी मोठा धक्का, 'हा' भारतीय फलंदाज बाईकवरून पडून जखमी

Ishan Kishan Duldeep Trophy: इशान किशनने 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतासाठी शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता. तेव्हापासून तो टीम इंडियाच्या योजनांबाहेर आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 19, 2025, 09:39 AM IST
Asia Cup 2025: आशिया कप संघाच्या घोषणेपूर्वी मोठा धक्का, 'हा' भारतीय फलंदाज बाईकवरून पडून जखमी

Asia Cup 2025: ज्या दिवशी एशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे, त्याच दिवशी टीम इंडियाच्या युवा विकेटकीपर-फलंदाज ईशान किशन जखमी झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आधीच टीम इंडियाच्या योजनांबाहेर असलेल्या ईशानसाठी ही अजून एक मोठी अडचण ठरली आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्याकडे दलीप ट्रॉफीमध्ये ईस्ट झोनच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी होती, तीही आता हातून निघून गेली आहे.

बाईकवरून पडून दुखापत, हाताला टाके

मिळालेल्या माहितीनुसार, ईशान किशन नुकतेच ई-बाईकवरून पडला आहे, ज्यात त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. ही गंभीर दुखापत नसली तरी हाताला टाके पडले आहेत आणि सध्या ते बेंगळुरूच्या BCCI सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये रिहॅबमध्ये आहे. बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने त्यांना पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे.

हे ही वाचा: लंडनमध्ये विराट कोहली आणि सानिया खानची भेट, प्रॅक्टिसदरम्यान Photo Viral

 

दलीप ट्रॉफीतील कर्णधारपद गेलं, संघातूनही बाहेर

28 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दलीप ट्रॉफी स्पर्धेसाठी ईशान किशनला ईस्ट झोनचा कर्णधार नियुक्त करण्यात आलं होतं. मात्र दुखापतीमुळे तो आता क्वार्टर फायनल सामन्यातून बाहेर झाले आहे. त्यांच्या जागी बंगालच्या अनुभवी फलंदाज अभिमन्यु ईश्वरनकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. ईश्वरन नुकतेच इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट संघाचा भाग होता, पण त्यांना एकही सामना खेळायला मिळाला नव्हता.

हे ही वाचा: ऋषभ पंत दर महिन्याला 241 लोकांकडून 399 रुपये का घेतो? कारण आलं समोर

 

ईशान किशनच्या जागी ओडिशाच्या विकेटकीपर-फलंदाज आशीर्वाद स्वाइन याला स्क्वॉडमध्ये संधी देण्यात आली आहे, तर असमचा अष्टपैलू रियान पराग याला उपकर्णधार बनवण्यात आलं आहे.

आकाशदीपही दुखापतीमुळे बाहेर

ईस्ट झोनला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.  वेगवान गोलंदाज आकाशदीप सिंग देखील दुखापतीमुळे बाहेर पडले आहेत. इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेत बर्मिंगहॅममध्ये 10 विकेट्स घेणाऱ्या आकाशदीपला कमरेची दुखापत झाली आहे आणि तो अद्याप 100% फिट नाही. त्यांच्या जागी बिहारच्या मुख्तार हुसैन याला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. आकाशदीप ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेसाठी उपलब्ध असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा: माधुरी दीक्षितसारखी दिसणारी 'ही' मुस्लिम अभिनेत्री लग्नाआधीच गर्भवती, नंतर केलं हिंदू क्रिकेटपटूशी लग्न...

 

ईस्ट झोनची अपडेटेड टीम:

अभिमन्यु ईश्वरन (कर्णधार), रियान पराग (उपकर्णधार), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डॅनिश दास, श्रीदम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), आशीर्वाद स्वाइन (विकेटकीपर), उत्कर्ष सिंह, मनीशी, सूरज सिंधू जायसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद शमी

ईशान किशनसाठी ही दुखापत अशा वेळी आली आहे, जेव्हा त्यांची टीम इंडियामध्ये पुनरागमनाची शक्यता फारच कमी होती. आता ते पुढील महिन्यात भारत-A विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया-A मालिकेसाठी फिट होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025ishan kishanBike Accidentindian sports newsDuleep Trophy 2025

इतर बातम्या

Online Booking नंतरच पुण्यात एंट्री? ‘या’ 22 ठिकाणांसाठी कड...

महाराष्ट्र बातम्या