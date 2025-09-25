Asia Cup 2025: क्रिकेटशी मस्ती नाही करायची! गौतम गंभीर आणि कॅप्टन सूर्यावर सुनील गावसकर का संतापले?

Asia Cup 2025 : आशिया कप टी-20 च्या फायनलमध्ये टीम इंडियाने धडक मारली आहे. बांगलादेशला भारताने 41धावांनी हरलं आहे. या विजयानंतर या स्पर्धेत भारताने पाचवा विजय मिळवला आहे. पण या मॅचपूर्वी फलंदाजांच्या चुकीमुळे भारतीय टीम चिंतेत आली होती. फलंदाजी क्रमाचे परिणाम बांगलादेशच्या मॅचमध्ये दिसून आला होता. सलामीवीर अभिषेक शर्माने 37 चेंडूत 75 धावा केल्या, पण आऊट होण्यामुळे भारताची धावसंख्या ही 112/3 एवढी होती. पण त्यानंतर मॅचमध्ये फलंदाजांनी वेग गमावल्याचा पाहिला मिळाला. त्यानंतर भारतीय संघाला शेवटपर्यंत संघर्ष करावा लागला. तरीदेखल भारतीय संघाने केवळ 168/6 पर्यंत मजल मारली. बांगलादेश मॅचमध्ये, शिवम दुबेला अनपेक्षितपणे तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी मैदानात बोलवण्यात आले आहे. एवढंच नाही तर तिलक वर्माला 6 स्थानावर खेळण्याची संधी देण्यात आली. तर संजू सॅमसनला 8 व्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्याची संधी देण्यात आली नाही.
बांगलादेश मॅचमध्ये भारतीय संघाने बॅटिंगमध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे सुनील गावसकर तीव्र संतापले आहेत. त्यांनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांना इशारा देत, गंभीर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, क्रिकेट मस्ती करण्यासाठी नाही, अशा शब्दात गावसकर यांनी गौतम गंभीर आणि कॅप्टन सूर्यावर सुनावले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले की, क्रिकेट हे मनोरंजनासाठी नाही. ज्या पद्धतीने फलंदाजीचा क्रम बदलला गेला तो व्हायला नको होता. बांगलादेशविरोधात भारतीय संघाने काढलेले 168 धावा या पुरेशा नव्हत्या. बांगलादेश कदाचित लक्ष्याचा पाठलाग करू शकला नसता, पण एक मजबूत संघ भारतासाठी समस्या निर्माण नक्कीच करु शकला असता."
गावसकर पुढे म्हणाले की, संघात संजू सॅमसनच्या भूमिकेबद्दल कोणतीही स्पष्टता नव्हती. शिवम दुबेला टॉप ऑर्डरवर पाठवणे हा योग्य निर्णय घेतला गेला नव्हता. भारतीय संघाने जास्त प्रयोग टाळले पाहिजेत. ते पुढे म्हणाले की, तुम्ही संजू सॅमसनला ओपनिंगमधून काढून टाकले आणि त्याला यष्टीरक्षक केलं. नंतर कधी त्याला 5व्या क्रमांकावर पाठवले, कधी फिनिशर म्हणून. शिवम दुबेचे काम 6 किंवा 7व्या क्रमांकावर येऊन 10 चेंडूत 20-25 धावा करणे आहे. पण तुम्ही त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवले, जिथे तो जुळवून घेऊ शकला नाही आणि बाद झाला. माझ्या मते, इतके प्रयोग करणं योग्य नाही.
हार्दिक पंड्याने 29 चेंडूत 38 धावांची खेळी केली नसती तर भारताची धावसंख्या आणखी कमी असती. संजू सॅमसनला मात्र फलंदाजीची संधी मिळाली नाही, पण बांगलादेशविरुद्ध त्याचा प्रभावी विक्रम पाहिला मिळाला होता. भारत-बांगलादेश टी-20 सामन्यात शतक करणारा तो एकमेव फलंदाज असल्याचा पाहिला मिळाला आहे. या खेळीदरम्यान हार्दिक पंड्याने बांगलादेशविरुद्ध 250 धावा केल्या. त्याच्या आठ डावांमध्ये 42.83 च्या सरासरीने एकूण 257 धावा आहेत.
1. आशिया कप टी-20 2025 च्या फायनलमध्ये भारताने बांगलादेशला कसे हरवले?
आशिया कप टी-20 2025 च्या फायनलमध्ये भारताने बांगलादेशला 41 धावांनी हरवले. भारताने 168/6 धावा केल्या, आणि बांगलादेश 127 धावांवर खेळला. या विजयाने भारताने आशिया कपचा पाचवा किताब जिंकला.
2. बांगलादेशविरुद्ध लीग सामन्यात भारताची धावसंख्या किती होती आणि काय समस्या आल्या?
बांगलादेशविरुद्ध लीग सामन्यात भारताने 168/6 धावा केल्या. अभिषेक शर्मा ने 37 चेंडूत 75 धावा केल्या, पण त्यानंतर फलंदाजांनी वेग गमावला आणि संघ संघर्ष करत असताना धावसंख्या कमी राहिली.
3. भारतीय फलंदाजी क्रमात कोणते बदल झाले?
सलामीवीर अभिषेक शर्मानंतर शिवम दुबेला अनपेक्षितपणे तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवले गेले. तिलक वर्माला सहाव्या क्रमांकावर आणि संजू सॅमसनला आठव्या क्रमांकावर संधी दिली नाही. हे बदल फलंदाजी क्रमाच्या चुकीमुळे झाले.