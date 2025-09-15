English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुन्हा भारत-पाकिस्तान मॅच कधी? Asia Cup मध्येच आणखी किती वेळा येणार आमने-सामने? जाणून घ्या!

India Vs Pakistan in Asia Cup 2025:  आशिया कपमध्ये टीम इंडिया आणि पाकिस्तान आणखी कितीवेळा एकत्र येणार? जाणून घ्या

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 08:32 AM IST
पुन्हा भारत-पाकिस्तान मॅच कधी? Asia Cup मध्येच आणखी किती वेळा येणार आमने-सामने? जाणून घ्या!
भारत विरुद्ध पाकिस्तान

India Vs Pakistan in Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 च्या पहिल्या फेरीत झालेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानला धूळ चारली. आशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 9 ते 28 सप्टेंबर २ दरम्यान खेळवला जाणार आहे. ही स्पर्धा 2026 टी-20 वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी महत्त्वाची आहे. यात 8 टीम सहभागी असून, दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. टीम इंडियाने 2023 मध्ये ही ट्रॉफी जिंकली असल्याने ते प्रबळ दावेदार आहेत. तर पाकिस्तानही मजबूत आव्हान देऊ शकतो. टीम इंडिया आणि पाकिस्तानच्या मॅचला देशभरातून विरोध झाला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा सामना होऊ नये अशी भूमिका भारतातील विविध स्तरातून व्यक्त केली जात होती. तरी ही मॅच पार पडली ज्यात टीम इंडियानं विजय मिळवला. आशिया कपमध्ये टीम इंडिया आणि पाकिस्तान आणखी कितीवेळा एकत्र येणार? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. याचे उत्तर जाणून घेऊया.  

ग्रुप ए, बीची रचना कशी आहे? 

आशिया कप 2025 मध्ये ग्रुप ए मध्ये भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि युनायटेड अरब अमिराती (यूएई) यांचा समावेश आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात यूएईचा पराभव केला, तर पाकिस्तानने ओमानला हरवले. ग्रुप बी मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग आहेत. प्रत्येक संघ तीन सामने खेळेल, ज्यात भारत-पाकिस्तान भिडत असलेला एक सामना आहे.

पहिला सामना

दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर विजय मिळवला. हा ग्रुप ए मधील सामना असून यामुळे टीम इंडियाला गुण मिळाले. इतर 2 टीम (ओमान आणि यूएई) कमकुवत असल्याने, या सामन्याचा निकाल गटातील अव्वल स्थानावर फारसा परिणाम करणार नाही.

पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमारचे मोठे विधान, 'पहलगाम दहशतवादी...'

सुपर फोर फेरीत दुसरा सामना

प्रत्येक गटातील टॉप दोन टीम सुपर फोर फेरीत पदार्पण करतील, ज्यात चार संघ सहभागी होतील. येथे भारत आणि पाकिस्तान दोघेही पात्र होण्याची शक्यता प्रबळ आहे. सुपर फोर मध्ये सर्व टीम एकमेकांशी खेळतील, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्यात दुसरा सामना निश्चित आहे. ही फेरी स्पर्धेचा मुख्य टप्पा असून, गुणतालिका रिसेट होईल.

अंतिम फेरीची शक्यता

सुपर फोर मधील अव्वल दोन टीम अंतिम फेरीत भिडतील. जी 28 सप्टेंबर रोजी खेळवली जाईल. जर भारत आणि पाकिस्तान दोघेही टॉप दोनमध्ये राहिले, तर तिसरा सामना अंतिम फेरीत होईल. दोन्ही टीमच्या मजबूत कामगिरीचा विचार करता ही शक्यता बरीच जास्त आहे. ज्यामुळे क्रिकेट फॅन्सना 3 वेळा या कट्टर प्रतिस्पर्धी टीम पाहायला मिळतील.

क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं असा टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!

एकूण संभाव्य सामने

आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात किमान दोन (गट आणि सुपर फोर) आणि जास्तीत जास्त तीन सामने होण्याची शक्यता आहे. हे समीकरण गटातील इतर सामन्यांच्या निकालावर अवलंबून आहे. या भिडती जगभरातील क्रिकेटप्रेमींसाठी उत्साहवर्धक असतील. 

FAQ

प्रश्न: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान किती सामने खेळतील?

उत्तर: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात किमान दोन सामने निश्चित आहेत: एक गट टप्प्यात (१४ सप्टेंबर २०२५, दुबई) आणि दुसरा सुपर फोर फेरीत. जर दोन्ही संघ सुपर फोर मध्ये अव्वल दोनमध्ये राहिले, तर तिसरा सामना अंतिम फेरीत (२८ सप्टेंबर २०२५) होऊ शकतो.

प्रश्न: भारत आणि पाकिस्तान कोणत्या गटात आहेत आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी कोण आहेत?

उत्तर: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ च्या गट अ मध्ये आहेत, ज्यात ओमान आणि युनायटेड अरब अमिराती (यूएई) हे इतर दोन संघ आहेत. भारताने पहिल्या सामन्यात यूएईला, तर पाकिस्तानने ओमानला हरवले आहे.

प्रश्न: भारत-पाकिस्तान सामन्यांचे महत्त्व काय आहे?

उत्तर: भारत-पाकिस्तान सामने जगभरातील क्रिकेटप्रेमींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि रोमांचक असतात. आशिया कप २०२५ ही टी-२० स्पर्धा २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाची तयारी म्हणून महत्त्वाची आहे. गट टप्पा, सुपर फोर आणि संभाव्य अंतिम फेरीतील हे सामने दोन्ही संघांच्या कामगिरीसाठी आणि चाहत्यांच्या उत्साहासाठी निर्णायक ठरतील.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

