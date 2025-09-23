English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND VS BAN : भारत विरुद्ध बांगलादेश सुपर 4 मॅच, कॅप्टन सूर्या प्लेईंग 11 मध्ये करणार बदल?

Asia Cup 2025 : टीम इंडियाचा सुपर 4 मधील दुसरा सामना भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी टीम इंडियाची प्लेईंग 11 कशी असेल याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 08:01 PM IST
IND VS BAN : भारत विरुद्ध बांगलादेश सुपर 4 मॅच, कॅप्टन सूर्या प्लेईंग 11 मध्ये करणार बदल?
(Photo Credit : Social Media)

IND VS BAN : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात 24 सप्टेंबर रोजी सुपर 4 चा सामना खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी भारताने पाकिस्तान विरुद्ध खेळलेला सुपर 4 सामना 6 विकेटने जिंकला होता. त्यामुळे भारताने बांगलादेश विरुद्धचा सामना जिंकला तर आशिया कप फायनलमधील त्यांचं स्थान निश्चित होणार आहे. तेव्हा या महत्वाच्या सामन्यासाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाच्या (Team India) प्लेईंग 11 मध्ये कोणते बदल करेल याविषयी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

कसा आहे भारत - बांगलादेश हेड टू हेड रेकॉर्ड?

भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात आतापर्यंत आशिया कपचे 15 सामने खेळवण्यात आले आहेत. यापैकी फक्त 2 सामन्यात बांगलादेशने भारताचा पराभव केलाय. तर यरवारीत १३ सामन्यात टीम इंडियाने बांगलादेशवर विजय मिळवलाय. त्यामुळे हेड टू हेड रेकॉर्डमध्ये टीम इंडियाचं पारडं जड आहे.   

टीम इंडियात होणार बदल? 

टीम इंडियाने रविवारी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात प्लेईंग ११ मध्ये बदल केले होते. त्यांनी यूएई विरुद्ध ग्रुप स्टेज सामन्यात संघाच्या प्लेईंग ११ चा भाग असणाऱ्या अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणा या दोघांना बेंचवर बसवून जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना प्लेईंग ११ मध्ये संधी दिली होती. बांगलादेश विरुद्ध सामना सुद्धा भारतासाठी महत्वाचा आहे. तेव्हा कदाचित टीम इंडिया त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल करणार नाही. अथवा बदल केल्यास जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देऊन अर्शदीप सिंहला संधी दिली जाऊ शकते. तसेच टीम इंडियाच्या बॅटिंग लाईन अपमध्येही कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत अशी शक्यता आहे. 

सुपर 4 चे सहा सामने : 

शनिवार 20 सप्टेंबर पासून यात सुपर 4 स्टेजच्या सामन्यांना सुरुवात झाली असून भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे देश क्वालिफाय झाले आहेत. सुपर 4 स्टेजमध्ये संघ इतर संघांसोबत प्रत्येकी 3 सामने खेळणार आहेत. यातील टॉपवर राहणाऱ्या 2 संघांमध्ये आशिया कपचा फायनल सामना पार पडेल. 

नक्की वाचा >> IND VS PAK : हारिस रौफच्या पत्नीने आगीत तेल ओतलं, मॅचनंतर वादग्रस्त पोस्ट केली शेअर

 

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तानची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

सॅम अयुब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

FAQ : 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील आशिया कपमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा आहे?
आशिया कपमध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात आतापर्यंत 15 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारताने 13 सामने जिंकले, तर बांगलादेशने फक्त 2 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सुपर 4 सामना कधी होणार आहे?
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील सुपर 4 सामना बुधवार, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी खेळवला जाईल.

भारत फायनलसाठी प्रबळ दावेदार का मानला जातो?
भारताचा बांगलादेश (13-2) आणि पाकिस्तान (12-7) यांच्याविरुद्धचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड चांगला आहे, तसेच त्यांचा सुपर 4 मधील सध्याचा परफॉर्मन्स मजबूत आहे, त्यामुळे ते फायनलसाठी प्रबळ दावेदार मानले जातात.

 

About the Author
Tags:
india vs bangladeshCricket NewsSuryakumar YadavAsia Cup 2025

इतर बातम्या

Shah Rukh Khan ला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौर...

मनोरंजन