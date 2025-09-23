IND VS BAN : भारत विरुद्ध बांगलादेश सुपर 4 मॅच, कॅप्टन सूर्या प्लेईंग 11 मध्ये करणार बदल?

IND VS BAN : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात 24 सप्टेंबर रोजी सुपर 4 चा सामना खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी भारताने पाकिस्तान विरुद्ध खेळलेला सुपर 4 सामना 6 विकेटने जिंकला होता. त्यामुळे भारताने बांगलादेश विरुद्धचा सामना जिंकला तर आशिया कप फायनलमधील त्यांचं स्थान निश्चित होणार आहे. तेव्हा या महत्वाच्या सामन्यासाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाच्या (Team India) प्लेईंग 11 मध्ये कोणते बदल करेल याविषयी जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात आतापर्यंत आशिया कपचे 15 सामने खेळवण्यात आले आहेत. यापैकी फक्त 2 सामन्यात बांगलादेशने भारताचा पराभव केलाय. तर यरवारीत १३ सामन्यात टीम इंडियाने बांगलादेशवर विजय मिळवलाय. त्यामुळे हेड टू हेड रेकॉर्डमध्ये टीम इंडियाचं पारडं जड आहे.
टीम इंडियाने रविवारी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात प्लेईंग ११ मध्ये बदल केले होते. त्यांनी यूएई विरुद्ध ग्रुप स्टेज सामन्यात संघाच्या प्लेईंग ११ चा भाग असणाऱ्या अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणा या दोघांना बेंचवर बसवून जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना प्लेईंग ११ मध्ये संधी दिली होती. बांगलादेश विरुद्ध सामना सुद्धा भारतासाठी महत्वाचा आहे. तेव्हा कदाचित टीम इंडिया त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल करणार नाही. अथवा बदल केल्यास जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देऊन अर्शदीप सिंहला संधी दिली जाऊ शकते. तसेच टीम इंडियाच्या बॅटिंग लाईन अपमध्येही कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत अशी शक्यता आहे.
शनिवार 20 सप्टेंबर पासून यात सुपर 4 स्टेजच्या सामन्यांना सुरुवात झाली असून भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे देश क्वालिफाय झाले आहेत. सुपर 4 स्टेजमध्ये संघ इतर संघांसोबत प्रत्येकी 3 सामने खेळणार आहेत. यातील टॉपवर राहणाऱ्या 2 संघांमध्ये आशिया कपचा फायनल सामना पार पडेल.
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.
सॅम अयुब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील सुपर 4 सामना बुधवार, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी खेळवला जाईल.
भारत फायनलसाठी प्रबळ दावेदार का मानला जातो?
भारताचा बांगलादेश (13-2) आणि पाकिस्तान (12-7) यांच्याविरुद्धचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड चांगला आहे, तसेच त्यांचा सुपर 4 मधील सध्याचा परफॉर्मन्स मजबूत आहे, त्यामुळे ते फायनलसाठी प्रबळ दावेदार मानले जातात.