गन सेलिब्रेशन वादानंतर धोनी, विराटवरही कारवाई? पाकचा फरहान ICC समोर म्हणाला, 'भारतीय क्रिकेटर्स..'

Sahibzada Farhan Gun Shot Celebration Issue: आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तानविरुद्ध रविवारी सायंकाळी दुबईच्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये पार पडणार आहे. यापूर्वी सुपर फोरमध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर केलेलं गन सेलीब्रेशन हे गोळीबाराचा आनंद साजरा करणे किंवा राजकीय हेतूने नव्हते असे पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहानने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजेच स्वत:चा बचाव करताना पाकिस्तानच्या या वादग्रस्त खेळाडूने भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि महेंद्रसिंह धोनीचं नाव घेतलं आहे. कारण नसतानाही फरहानने धोनी आणि कोहलीला या वादात खेचलं आहे.
21 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या मैदानावर झालेल्या मॅचमध्ये अर्धशतक झळकावल्यानंतर फरहानने बॅट एके-47 बंदुकीसारखी पकडून हवेत गोळीबार केल्याचे हावभाव करत सेलीब्रेशन केलं. फरहानने दाखवलेल्या या अतीउत्सहामुळे वाद निर्माण झाला. विशेषतः अलिकडच्या काळात भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या लष्करी संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. भारतीयांनी तर पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांनी भारतीयांना कसं मारलं हे दाखवण्याचा संतापजनक प्रकार फरहानने केल्याचा आरोपही केला.
'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, फरहानने आयसीसीच्या सुनावणीदरम्यान आपल्या या कृतीचे आणि सेलिब्रेशनचं समर्थन केलं आहे. फरहानने म्हटले की, ती कृती कोणत्याही राजकीय हेतूने केलेली नाही. वृत्तानुसार, 29 वर्षीय खेळाडूने सांगितले की अशा प्रकारचे सेलिब्रेशन कार्यक्रमांमध्ये विशेषतः लग्नांमध्ये, सामान्य आहेत. भारताच्या माजी क्रिकेटर्सनेही असे सेलीब्रेशन यापूर्वी केला असल्याचा असा दावा केला. मैदानावर भावना उकसवणारे हावभाव केल्याबद्दल बीसीसीआयने फरहान आणि हरिस रौफ यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर ही सुनावणी झाली आहे.
Islamic Republic of Pakistan’s cricketer Sahibzada Farhan celebrated his half-century in the Asia Cup match against India by mimicking a gun with his bat. pic.twitter.com/iqQLvSb1Hp
— Newsum (@Newsumindia) September 21, 2025
वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्साहात असे हावभाव सामान्य आहेत आणि विराट कोहली आणि एमएस धोनी सारख्या प्रसिद्ध क्रिकेटर्सनेही असे केले असल्याचं फरहानने आयसीसीच्या अधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणीत म्हटलं आहे.
फरहानने कोहली आणि धोनीचा उल्लेख केल्याने त्यांच्या या कृतीवरुन आता त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र 2005 मध्ये धोनीने 183 धावा झळकावल्यानंतर केलेलं सेलिब्रेशन आणि विराटने आयपीएलच्या सामन्यादरम्यान केलेल्या सेलिब्रेशनवरुन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचं समजतं. फरहानने केवळ संदर्भासाठी या दोन्ही खेळाडूंची नावं घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आयसीसीने फरहानने केलेली कृती लेव्हल 1 ची चूक असल्याचं म्हणत त्याच्या मॅच फीमधून 30 टक्के रक्कम कापवण्याची शिक्षा सुनावली आहे. अशा कृतींमुळे खेळ भावनेला ठेच पोहचू शकते असा इशाराही फरहानला देण्यात आला आहे.
भारताविरुद्ध दखलपात्र खेळी करणारा साहिबजादा फरहान बांगलादेशविरुद्ध स्वस्तात बाद झाला. गुरुवारी दुबईमध्ये झालेल्या बांगलादेशविरुद्धच्या निर्णायक सुपर फोर फेरीच्या सामन्यात फरहानला फक्त चार धावा करता आल्या. मात्र पाकिस्तानने या सामन्यात निसटता विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली. आता 8 सप्टेंबर रोजी दुबई येथे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेले भारत आणि पाकिस्तानचा संघ आशिया कपच्या अंतिम सामना खेळणार आहेत.
आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येत आहेत.भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एकूण 15 मॅच झाल्या असून भारताने त्यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तानने तीन सामन्यांमध्ये भारताला पराभूत केलं आहे.