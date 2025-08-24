'फॅन्सनी आपल्या मर्यादेत रहावं...', भारत - पाक मॅचपूर्वी वसीम अक्रमने दिली वॉर्निंग

Wasim Akram : आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) स्पर्धा 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणार आहे. ही स्पर्धा यंदा यूएईच्या दुबई आणि अबुदाबी स्टेडियमवर खेळवण्यात येईल. पहलगाम हल्ल्यानंतर सुद्धा यंदा आशिया कपमध्ये भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) सामना खेळवण्यात येणार आहे. या हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी वेगवान गोलंदाज वसीम अकरमने (Wasim Akram) फॅन्स आणि क्रिकेटर्सला एक भावुक आवाहन केलं होतं.
जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ क्रिकेटच्या मैदानात भिडतात तेव्हा या रोमांचक सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तानमध्ये संबंध अधिक ताणले गेले होते, त्यानंतर आता प्रथमच दोन संघ मैदानात समोरासमोर येणार आहेत. तेव्हा दोन्ही देशांच्या फॅन्स आणि क्रिकेटर्सनी आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवावं अशी विनंती वसीम अकरमने केली आहे.
टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट्स सोबत बोलताना वसीम अकरमने म्हटले की, 'मला खात्री आहे की हा सामना इतर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्या इतकाच उत्तम असेल. मला खात्री आहे की दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि चाहते त्यांच्या मर्यादेत राहतील. दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता अकरमने हे वक्तव्य केलं आहे. अकरमने म्हटले की, 'भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना जगभरातील अब्जावधी लोक पाहतात. सामन्यादरम्यान खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी शिस्त पाळावी अशी माझी इच्छा आहे'. अकरमने कबूल केले आहे की भारतीय संघ सध्या मजबूत आहे आणि तो आशिया कप विजेतेपदासाठी टीम इंडियाला प्रबळ दावेदार मानतो.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध हे अधिक ताणले गेले आहेत.त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात कोणताही क्रिकेट सामना खेळला जाऊ नये अशी मागणी केली जात होती. यानंतर आता भारत सरकारच्या खेळ मंत्रालयाने नवीन धोरण लागू केलं असून भारत - पाक सामन्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याअंतर्गत भारत कोणत्याही द्विपक्षीय सीरीज किंवा इव्हेंटमध्ये पाकिस्तान सोबत खेळणार नाही परंतू आंतरराष्ट्रीय सामने आणि स्पर्धांमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध खेळण्यापासून टीम इंडियाला (Team India) रोखलं जाणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, खेळ मंत्रालयाने आशिया कपमध्ये होणाऱ्या भारत - पाकिस्तान सामन्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे आणि या सामन्याबाबत सरकारला कोणतीही आपत्ती नाही.
हेही वाचा : Cheteshwar Pujara Retirement: सगळ्या फॉरमॅटमधून चेतेश्वर पुजाराने घेतली निवृत्ती, भावनिक पोस्ट करत केली घोषणा
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.
वसीम अकरमने भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत काय आवाहन केलं आहे?
वसीम अकरमने खेळाडू आणि चाहत्यांना भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि शिस्त पाळण्याची विनंती केली आहे. त्याने म्हटले की, भारत-पाकिस्तान सामना अब्जावधी लोक पाहतात, त्यामुळे खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी मर्यादेत राहावे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांबाबत भारत सरकारची भूमिका काय आहे?
भारत सरकारच्या खेळ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, भारत कोणत्याही द्विपक्षीय सीरीज किंवा इव्हेंटमध्ये पाकिस्तानसोबत खेळणार नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि सामने जसे की आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास कोणतीही अडचण नाही.
आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामन्याला सरकारचा पाठिंबा आहे का?
होय, खेळ मंत्रालयाने आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामन्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे आणि याबाबत कोणतीही आपत्ती नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.