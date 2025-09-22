पाकिस्तानला लोळवल्यावर शुभमन गिलच्या सोशल मीडिया पोस्टने वेधलं लक्ष, पाकच्या खेळाडूंना मारला टोमणा

IND VS PAK Super 4 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला (Team India) विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं. या सामन्यात पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी मैदानात भारतीय खेळाडूंना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भारताच्या युवा फलंदाजांनी सुद्धा त्यांना चोख उत्तर दिलं. सलामी फलंदाज शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि अभिषेक शर्मा यांनी 105 धावांची पार्टनरशिप केली. पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यावर शुभमन गिलने एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
सामना सुरु असताना पाकिस्तानी खेळाडूंनी भारतीय खेळाडूंना उकसवण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र भारतीय फलंदाज मैदानात टिकून राहिले आणि त्यांनी विजयाचं आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं. या विजयानंतर उपकर्णधार शुभमन गिलने एक्स अकाउंटवर पोस्ट केली. ज्यात त्याने म्हटले की, 'खेळ बोलतात, शब्द नाहीत'. यासह त्याने सामन्याचे काही फोटो शेअर केले.
Game speaks, not words pic.twitter.com/5yNi2EO70P
Shubman Gill (ShubmanGill) September 21, 2025
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये पाचवी ओव्हर सुरु असताना हा प्रकार घडला. पाचव्या ओव्हरला हरिस रौफ हा रागात अभिषेक शर्माच्या जवळ पोहोचला. अभिषेकने हरिस रौफविरुद्ध उत्तम फलंदाजी करत होता आणि हेच त्याला आवडले नाही. हरिसला राग अनावर झाला आणि तो अभिषेकशी भांडायला गेला. दोघे एकमेकांसमोर येऊन उभे ठाकल्याने मैदानावरच वातावरण तणावाचं बनलं होतं. तेवढ्यात अंपायरमध्ये पडले आणि त्यांनी वाद शांत करून दोघांना एकमेकांपासून बाजूला केलं. भारताने 6 ओव्हरमध्ये कोणताही विकेट न गमावता 61 धावा केल्या.
Abhishek sharma shows haris rauf who is the real father.#INDvPAK #indvspak2025 #IndianCricket pic.twitter.com/gSlL3HB7yG
— kulture Circuit (KultureCircuit) September 21, 2025
विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना टीम इंडियाचे सलामी फलंदाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि शुभमन गिलने मैदानात तुफान फटकेबाजी केली. दोघांनी 105 धावांची पार्टनरशिप केली. त्यानंतर तिलक वर्मा, संजू सॅमसनने जोरदार फटकेबाजी करून भारताला विजयाच्या जवळ पोहोचवलं. अभिषेक शर्माने 74, शुभमन गिलने 47, तिलक वर्माने 30, संजू सॅमसनने 13 तर हार्दिक पंड्याने 7 धावा केल्या. टीम इंडियाने 6 विकेट राखून विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं.
शुभमन गिलने सामन्यानंतर काय पोस्ट केले?
शुभमन गिलने सामन्यानंतर X वर पोस्ट केली, "खेळ बोलतात, शब्द नाहीत," आणि सामन्याचे काही फोटो शेअर केले. ही पोस्ट पाकिस्तानी खेळाडूंच्या उकसवण्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाहिली गेली.
आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
हा सामना रविवार, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईत खेळला गेला.
भारताच्या फलंदाजीची वैशिष्ट्ये काय होती?
भारताच्या सलामी जोडी शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माने 105 धावांची आक्रमक भागीदारी केली. त्यानंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी जोरदार फटकेबाजी करत विजय निश्चित केला. भारताने 6 ओव्हरमध्ये 61/0 अशी मजबूत सुरुवात केली.