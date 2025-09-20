भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघात एका नव्या व्यक्तीची एंट्री, पत्रकार परिषदही केली रद्द

Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात 21 सप्टेंबर रोजी सुपर 4 चा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघ पुन्हा वादाचा भोवऱ्यात अडकला असून त्यांनी सामन्याआधी होणारी पत्रकार परिषद रद्द केलीये. यापूर्वी त्यांनी यूएई विरुद्ध झालेल्या ग्रुप स्टेज सामन्याआधीच्या पत्रकार परिषदेवर सुद्धा बहिष्कार घातला होता. एवढंच नाही तर सुपर 4 स्टेजच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघात एका नव्या व्यक्तीची एंट्री झाली आहे.
भारताविरुद्ध झालेला लाजिरवाणा पराभव आणि टीम इंडियाने अवलंबलेली 'नो हॅन्डशेक' पॉलिसी इत्यादींमुळे पाकिस्तानचा तीळपापड झाला. त्यानंतर पीसीबी विरुद्ध मॅच रेफरी यांच्यातील वादामुळे पाकिस्तान संघाचे मनोबल खचले. तेव्हा खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्यासाठी टीम मॅनेजमेंटने मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. राहिल करीम यांना बोलावले. संघाचं मनोबल इतकं खचलं की त्यांना स्पर्धेच्या मध्यात एका मोटिवेशनल स्पीकरची आवश्यकता भासली.
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यादरम्यान टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. त्यावरून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना सदर वादात ओढलं आणि त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर पाकिस्तानने यूएई विरुद्ध सामन्यावर आणि आशिया कपमधील पुढील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली. मात्र आयसीसीने ही मागणी फेटाळली आणि आणि मॅच रेफरीने आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही असं म्हंटल. अखेर पाकिस्तानला यूएई विरुद्ध सामना खेळावाच लागला. पण त्याआधी झालेल्या ड्रामामुळे सामना सुरु व्हायला 1 तास उशीर झाला.
सलमान अली आघा (कर्णधार), सईम अयूब, फखर झमान, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान खान, सादिफ खान.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.
आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सुपर 4 सामना कधी आणि कोठे होणार आहे?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर 4 सामना 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता खेळवला जाईल.
'नो हँडशेक' वाद काय आहे?
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर 14 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी नाणेफेकीवेळी आणि सामन्यानंतर हस्तांदोलन केले नाही. याला पीसीबीने क्रिकेटच्या भावनेचे उल्लंघन मानले आणि मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.
आयसीसीने अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याबाबत काय निर्णय घेतला?
आयसीसीने सखोल चौकशी केल्यानंतर अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी कोणत्याही आचारसंहितेचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही आणि कोणत्याही संघाच्या मागणीनुसार मॅच रेफरी बदलणे चुकीचा आदर्श निर्माण करेल, असे आयसीसीने म्हटले. त्यामुळे पायक्रॉफ्ट 21 सप्टेंबरच्या सामन्यासाठी मॅच रेफरी राहतील.