भारताने टॉस जिंकला! सूर्याने पहिल्या सामन्यात 'या' खेळाडूंना दिली प्लेईंग 11 मध्ये संधी

IND VS UAE : आशिया कपचा दुसरा सामना भारत आणि यूएई यांच्यात होणार आहे. हा सामना रात्री 8 वाजता दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू होईल. त्यापूर्वी दोन्ही संघांमध्ये टॉस पार पडला. 

पूजा पवार | Updated: Sep 10, 2025, 07:49 PM IST
IND VS UAE : आशिया कप 2025 मध्ये दुसरा सामना हा बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध यूएई (IND VS UAE) यांच्यात पार पडणार आहे. ही स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून सामना सुरु होण्याच्या अर्धातास अगोदर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) जिंकला असून त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. 

दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध यूएई यांच्यात बुधवारी सामना पार पडणार आहे. या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला असून त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यूएईला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागणार आहे. 

आशिया कपमध्ये किती संघांचा समावेश?

आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.

टीम इंडियाचे सामने कधी? 

यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल. 

आशिया कपचे सामने कुठे फ्री पाहता येतील?

आशिया कप 2025 च्या सामन्यांचं लाईव्ह टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर होईल. तर ऑनलाईन युझर्स सोनी ऍप तसेच वेबसाईटवर या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात. भारतातील फ्री डिश वापरणारे प्रेक्षक डीडी स्पोर्ट्सवर सामना मोफत पाहू शकतील. मल्टीनेशनल स्पर्धांमध्ये, डीडी स्पोर्ट्स भारताच्या सामन्यांव्यतिरिक्त महत्त्वाचे सामने मोफत दाखवते.

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

यूएईची प्लेईंग 11 :

मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (विकेटकिपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दिकी, सिमरनजीत सिंग

