भारत - यूएई सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11, पाहा कोण IN कोण Out?

IND VS UAE Playing 11 Prediction : आशिया कप 2025 मध्ये भारताचा पहिला सामना हा १० सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध होणार असून यासाठी टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळेल याविषयी जाणून घ्या.  

पूजा पवार | Updated: Sep 9, 2025, 02:15 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धेला (Asia Cup 2025) मंगळवार 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा ही स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून सामने दुबई आणि अबुदाबीच्या स्टेडियमवर खेळवले जातील. टीम इंडियाचा (Team India) स्पर्धेतील पहिला ग्रुप स्टेज सामना हा यूएई विरुद्ध होणार आहे. 10 सप्टेंबर रोजी दुबई स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळू शकते याविषयी जाणून घेऊयात. 

 कोणाला मिळणार संधी? 

भारत विरुद्ध यूएई सामना रात्री 8 वाजता सुरु होईल. त्यापूर्वी अर्धातास अगोदर टॉस पार पडेल, त्यानंतर प्लेईंग 11 जाहीर केली जाईल. यूएई विरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात रिंकू सिंह आणि संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अभिषेक शर्माला सलामी फलंदाज म्हणून संधी मिळू शकते. त्यामुळे संघाचं राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन सुद्धा योग्य राहिलं. तसेच जगातील नंबर वन टी-20 फलंदाज अभिषेक संघाला गोलंदाजीचा एक अतिरिक्त पर्याय देखील देतो. तिलक वर्माने तिसऱ्या क्रमांकावर आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. त्याने या स्थानावर साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध सलग दोन शतके झळकावली आहेत. भारताचा टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरेल. तर पाचव्या स्थानावर ऑलराउंडर अक्षर पटेल फलंदाजीसाठी उतरू शकतो. 71 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 535 धावा केल्या असं 71 विकेट सुद्धा घेतल्या आहेत. 

हार्दिक पंड्यावर आशिया कपमध्ये फिनिशर आणि अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज म्हणून मोठी जबाबदारी असेल. जितेश शर्माला विकेटकिपर म्हणून संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच तो संघासाठी फिनिशर म्हणून सुद्धा चांगली भूमिका बजावू शकतो. 

गोलंदाजीमध्ये कोणाला मिळणार संधी? 

कुलदीप यादव हा भारताचा मुख्य स्पिनर असून तो आशिया कपमध्ये भारतीय संघासाठी एक्स फॅक्टर आहे. अर्शदीप सिंह टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारताकडून आतापर्यंत सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. जसप्रीत बुमराह या स्पर्धेत गोलंदाजीची जादू दाखवू शकतो, त्याचं गोलंदाजीचं आक्रमण भारताला विजयाच्या दिशेनं घेऊन जाण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत आयपीएलमध्ये सर्वात सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या वरुण चक्रवर्तीचा सामना यूएईच्या टर्निंग पिचवर करणे विरोधी फलंदाजांची सोपे ठरणार नाही. 

हेही वाचा : आशिया कपसाठी सराव करताना भारत - पाकिस्तानचे खेळाडू आले समोरासमोर, नेमकं काय घडलं? Video

 

कशी असेल भारताची संभाव्य प्लेईंग 11?

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप कर्णधार), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती 

भारताचे सामने कधी? 

भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत. 

10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई  
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान  
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान

या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल.

FAQ : 

भारत विरुद्ध यूएई सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?

भारत विरुद्ध यूएई सामना 10 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता सुरू होईल.

सूर्यकुमार यादव कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरेल?

सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरेल.

भारताचे ग्रुप ए मधील इतर सामने कधी आहेत?

भारताचे ग्रुप ए मधील इतर सामने असे आहेत: 14 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान, आणि 19 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत विरुद्ध ओमान.

