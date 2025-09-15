प्रतिस्पर्ध्यांची खिल्ली, सूर्याकडून पहलगामचा उल्लेख होताच BJP ची पहिली प्रतिक्रिया! 'पाकिस्तानला हरवल्यानंतर..'

Suryakumar Yadav Mention Pahalgam Terror Attack BJP React: आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाने पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानला धूळ चारली. भारताने सात गडी आणि 25 चेंडू राखून स्पर्धेतील आपला दुसरा सामना सहज जिंकला. या सामन्याच्या आयोजनावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 27 भारतीय पर्यटक मृत्यूमुखी पडले होते. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाने सामना खेळूच नये अशी मागणी केली जात होती. भारत सरकारने आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने कठोर भूमिका घेण्याची मागणी केली होती. मात्र हा सामना खेळणार असल्याचं बीसीसीआयने स्पष्ट केलं आणि हा सामना ठरल्याप्रमाणे संपन्न झाला. मात्र या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाला विजय मिळवून देणाऱ्या सुर्यकुमार यादवने पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये थेट पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख केला.
सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर सूर्यकुमारने विजयाचे श्रेय संघाच्या एकजुटीला दिले. या वेळेस सूर्याने थेट पहलगाम हल्ल्याचाही उल्लेख केला. “आमच्या सद्भावना पहलगाम हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. या सामन्यातील विजय आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांना समर्पित करतो आणि भारतीय सैनिकांना समर्पित करतोय,” असंही सूर्यकुमार म्हणाला.
सूर्यकुमार यादवने पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख केल्याची दखल भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे. भाजपाच्या सोशल मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतर नोंदवलेल्या प्रतिक्रियेचा व्हिडीओ पोस्ट करत मत मांडलं आहे. मालविय यांनी, "शाब्बास, टीम इंडिया! पाकिस्तानला हरवल्यानंतर, भारतीय संघ नेहमीप्रमाणे पराभूत संघाशी हस्तांदोलन करण्यासाठीही बाहेर पडला नाही," असं आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
पुढे त्यांनी, "सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबियाबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान शौर्य दाखवणाऱ्या आपल्या सशस्त्र दलांना हा विजय सूर्यकुमारने समर्पित केला. भारतीय सैन्य दलाने आम्हाला प्रेरणा देत राहावी, असं आवाहन त्याने केलं," असंही पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
भारत आणि पाकिस्तानविरुद्धचा सामना पूर्वीप्रमाणे अगदी रंजक झाला नाही. हा सामना पूर्णपणे एकतर्फी ठरला. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र सामन्यातील पहिल्या चेंडूपासूनच भारताचं वर्चस्व राहिलं. साहिबझादा फरहान 40 (44), शाहीन शाह आफ्रिदी नाबाद 33 (16) आणि फकर झमान 17 (15) हे तिघे पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू ठरले. तर दुसरीकडे भारताकडून प्रत्येकी चार ओव्हर टाकणाऱ्या कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी सात विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानचा डाव 127 वर 9 बाद पर्यंतच पोहोचू शकला. भारताने हे लक्ष्य सहज गाठलं. भारताने 25 चेंडू शिल्लक ठेवत हा सामना खिशात घातला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव 37 चेंडूंमध्ये 47 धावा करुन नाबाद राहिला. अभिषेक शर्माने 13 बॉलमध्ये 31 आणि तिलक वर्माने 31 बॉलमध्ये 31 धावा केल्या. पाकिस्तानच्या संघाला भारताचे तीन गडी बाद करण्यात यश आलं.