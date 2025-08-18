Asia Cup 2025 India Squad: कर्णधार Fix पण इतर संघाचं काय? कोण In? कोण Out? पाहा संभाव्य संघ

Asia Cup 2025 India Squad: आगामी आशिया चषकासाठी भारतीय संघाची निवड मंगळवारी म्हणजेच 19 ऑगस्ट रोजी होऊ शकते. सूर्यकुमार यादवने तंदुरुस्ती चाचणी उत्तीर्ण केली असल्याने तो कर्णधार होणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. परंतु इतर अनेक खेळाडूंबद्दल उत्सुकता आणि शाशंकता कायम आहे. कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळणार आणि कोणाला बाहेर बसावे लागणार हे संघ जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. यावेळी आशिया चषक टी-20 स्वरूपात खेळला जाणार आहे.
अष्टपैलू अक्षर पटेलला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. ऋषभ पंत जखमी आहे. पायाच्या दुखापतीतून तो सावरलेला नाही. सॅमसनची निवड झाली नाही, तर यष्टिरक्षक फलंदाज म्हणून जितेश शर्मा याला संधी मिळू शकते. जितेशने आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी केली होती. त्यामुळे जितेशची निवड होण्याची शक्यता अधिक आहे. ध्रुव जुरेल याला राखीव यष्टिरक्षक म्हणून स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सर्वांच्या नजरा आहेत. मात्र वर्क लोड मॅनेजमेंटमुळे तो उपलब्ध आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. इंग्लंड दौऱ्यात ओव्हल कसोटीतील भारताच्या विजयात मोलाचा हातभार लवणारा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजबाबत संदिग्धता कायम आहे. बुमराह उपलब्ध नसेल तर कदाचित सिराजचा समावेश केला जाऊ शकतो. अन्य संभाव्य गोलंदाजांमध्ये हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध क्रिष्णा यांचा समावेश आहे. फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव यांचा समावेश निश्चित आहे. रियान पराग, केएल राहुल, ईशान किशन आणि रवी बिष्णोई यांच्या नावावरही चर्चा होऊ शकते.
सर्वांच्या नजरा कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि युवा सलामीवीर यशस्वी जयसवाल यांच्यावर आहेत. इंग्लंड दौऱ्यात दोघांची कामगिरी शानदार राहिलेली आहे. सलामीवीर म्हणून संजू सॅमसन याच्याबाबतही उत्सुकता आहे. पण अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्मात असल्याने त्याची निवड निश्चित मानली जात आहे. जर सॅमसनची निवड झाली नाही, तर गिल किंवा जयसवाल यांच्यापैकी एकाला संघात संधी मिळू शकते.
मधल्या फळीतील अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे याच्या निवडीची शक्यता आहे. त्याच्यासोबत दिग्गज अष्टपैलू हार्दिक पांड्याही असेल. नितीश कुमार रेड्डी हादेखील दुखापतीतून सावरला नसल्यामुळे दुबेच्या निवडीची शक्यता अधिक आहे. अन्य फिरकीपटू अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर याची निवडही जवळपास निश्चित वाटत आहे. अक्षर पटेलच्या उस्थितीत त्याला अंतिम संघात संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
सलामीवीर : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल.
आघाडीचे फलंदाज : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा
यष्टिरक्षक : संजू सॅमसन, जितेश शर्मा
अष्टपैलू : हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर
फिरकीपटूः कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
वेगवान गोलंदाज: जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा
आशिया चषक 2025 साठी भारतीय संघाची निवड कधी होणार आहे?
भारतीय संघाची निवड मंगळवारी, म्हणजेच 19 ऑगस्ट 2025 रोजी होण्याची शक्यता आहे, असे बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार समजते.
आशिया चषक 2025 चे स्वरूप काय आहे आणि तो कुठे खेळवला जाणार आहे?
आशिया चषक 2025 हा टी-20 स्वरूपात खेळवला जाईल आणि हा सामना संयुक्त अरब अमिरात (UAE) मध्ये 9 ते 28 सप्टेंबर 2025 दरम्यान होईल.
भारतीय संघाचा कर्णधार कोण असेल?
सूर्यकुमार यादव याने तंदुरुस्ती चाचणी उत्तीर्ण केली असल्याने तो कर्णधार होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
उपकर्णधारपदासाठी कोणाची निवड होऊ शकते?
अष्टपैलू अक्षर पटेल याला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, शुभमन गिल याचाही विचार होऊ शकतो, कारण तो सध्या व्हाइट-बॉल क्रिकेटचा उपकर्णधार आहे.