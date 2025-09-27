English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकचं टार्गेट 'अभिषेक बच्चन'ला Out करणं! अख्तरची गुगली; Big B चा पोरगा म्हणतो, 'मी..'

Asia Cup 2025 India vs Pakistan Final: भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात 28 तारखेला एकमेकांविरोधात मैदानात उतरणार असून त्यापूर्वीच एक विचित्र प्रकार घडलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 27, 2025, 07:43 AM IST
पाकिस्तान आणि भारत सामन्याआधी केलं विधान

Asia Cup 2025 India vs Pakistan Final: पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर सध्या वेगळ्याच विधानामुळे चर्चेत आहे. 'गेम ऑन है' या क्रिकेट टॉक शोदरम्यान एक त्याने मजेदार विधान केलं असून त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. विशेष म्हणजे शोएब अख्तरच्या या विधानावर बॉलीवूड अभिनेता अभिषेक बच्चनने खोचक रिप्लाय केला आहे. अभिषेकचा रिप्लायही चांगलाच चर्चेत आहे.

शोएब नक्की काय म्हणाला?

भारताविरुद्ध आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानच्या संधींचे विश्लेषण करताना, शोएबने चुकून नावाचा गोंधळ घातला. शोएबने, "जर पाकिस्तानने अभिषेक बच्चनला लवकर आऊट केले, तर भारताच्या मधल्या फळीचे काय होईल? त्यांच्या मधल्या फळीने चांगली कामगिरी केलेली नाही," असं विधान केलं. खरं तर शोएबला अभिषेक शर्मा म्हणायचं होतं. मात्र तो चुकून अभिषेक बच्चन म्हणाला. 

सगळे जोरजोरात हसू लागले

शोएबचं हे विधान ऐकून कार्यक्रमाची होस्ट आणि इतर तज्ञांनी लगेचच शोएबला चूक लक्षात आणून दिली. तुला भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माबद्दल बोलायचं आहे ना? असं शोएबला विचारण्यात आलं. अभिषेकने दोन दमदार अर्धशतकं लगावल्याचा संदर्भ शोएबला द्यायाचा होता. मात्र त्याने चुकून बॉलिवूड अभिनेत्याचा उल्लेख केला. दोघांचंही पहिलं नाव सारखं असल्याने बोलण्याच्या ओघात शोएब चुकून अभिषेक शर्माऐवजी अभिषेक बच्चन असं म्हणाला. त्याचं विधान ऐकून सर्वच पॅनलिस्ट जोरजोरात हसू लागले आणि त्यांनी चूक लक्षात आणून दिली. 

अभिषेकने केला खोचक रिप्लाय

अभिषेक बच्चनने एक्सवरुन (पूर्वीचे ट्विटर) शोएबने घातलेल्या या गोंधळाच्या बातमीवर कमेंट केली. "सर, पूर्ण आदराने सांगू इच्छितो की... ते (पाकिस्तानी संघ) हे (अभिषेक शर्माला लवकर बाद करणं) करू शकतील असे वाटत नाही! आणि मी इतकं चांगलं क्रिकेट खेळत नाही," असं अभिषेक बच्चनने म्हटलं आहे.

पहिल्यांदाच आमने-सामने

28 सप्टेंबर रोजी दुबई येथे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेले भारत आणि पाकिस्तानचा संघ आशिया कपच्या अंतिम सामना खेळणार आहेत. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येत आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एकूण 15 मॅच झाल्या असून भारताने त्यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तानने तीन सामन्यांमध्ये भारताला पराभूत केलं आहे. 

FAQ

किती वाजता खेळवला जाणार हा सामना?
हा सामना रविवारी 28 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री आठ वाजता सुरु होणार आहे. टॉस साडेसात वाजता उडवला जाईल. 

कुठे पाहता येईल लाइव्ह प्रक्षेपण?
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा आशिया चषक स्पर्धेतील अंतिम सामना पाहता येईल.

ऑनलाइन कुठे पाहता येईल हा सामना?
भारतातील क्रिकेट चाहत्यांना सोनी एलआयव्ही आणि फॅनकोड अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर हा सामना ऑनलाइन पाहता येणार आहे.

