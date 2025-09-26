English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 Final: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी? कुठे? किती वाजता पाहता येणार मॅच?

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Final Date Teams Timings Live Streaming: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान पहिल्यांदाच आशिया चषक स्पर्धेमध्ये अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 26, 2025, 07:09 AM IST
Asia Cup 2025 Final: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी? कुठे? किती वाजता पाहता येणार मॅच?
भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच आशिया चषक स्पर्धेत फायनल खेळणार आहेत.

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Final Date Teams Timings Live Streaming: आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान अंतिम सामना होणार आहे. पाकिस्तानने करो या मरोच्या सामन्यामध्ये बांगलादेशला पराभूत केलं. बांगलादेशचा 11 धावांनी पराभव करत पाकिस्तानने फायनलमध्ये धडक मारली आहे. पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होणार आहे. हा सामना कधी कुठे आणि केव्हा पाहता येणार हे जाणून घेऊयात आणि दोन्ही संघ इथपर्यंत कसे पोहोचलेत ते ही पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय संघाची कामगिरी कशी?

भारतीय संघ या मालिकेमध्ये अजेय राहिला आहे. 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरदरम्यान दुबई आणि अबू धाबी येथे खेळवण्यात येत असलेल्या स्पर्धेत भारताने अपराजित राहून फायनलमध्ये धडक मारली आहे. सूर्यकुमार यादव कर्णधार असलेल्या भारतीय संघाने ग्रुप स्टेज आणि सुपर फोर्समध्ये सर्वच्या सर्व पाच सामने जिंकले आहेत. यूएई, पाकिस्तान, ओमान, बांगलादेश या संघाने भारताने पराभूत केलं असून पाकिस्तानला दोनदा धूळ चारली आहे. 

पाकिस्तानची कामगिरी कशी?

पाकिस्तानच्या संघाला भारताने या स्पर्धेमध्ये दोनदा पराभूत केलं आहे. पाकिस्तान अंतिम सामन्यात तिसऱ्यांदा भारताविरुद्ध खेळणार आहे. सलमान आघा कर्णधार असलेल्या पाकिस्तानी संघाने ग्रुप स्टेज आणि सुपर फोर्समध्ये 6 पैकी 4 सामने जिंकून फायनल गाठली आहे. 25 सप्टेंबरला बांगलादेशला 11 धावांनी पराभूत करून त्यांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पाकिस्तानने ओमान, युएई, श्रीलंका, बांगलादेशला या मालिकेत पराभूत केलं आहे. 

भारतीय संघ :

अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, टिळक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, रिंकू शर्मा, जे.

पाकिस्तान संघ:

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, सलमान मिर्झा, सुफियान मुकीम, खुशदील शाह, हसन नवाज.

हेड-टू-हेड आकडेवारी

T20I मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान विरुद्ध हेड-टू-हेड आकडेवारी

एकूण सामने: 15

भारत जिंकला: 12

पाकिस्तान जिंकला: 3

टाय: 0

कुठे आहे हा सामना?

भारता आणि पाकिस्तानदरम्यानचा सामना दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.

किती तारखेला आणि किती वाजता खेळवला जाणार हा सामना?

हा सामना रविवारी 28 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री आठ वाजता सुरु होणार आहे. टॉस साडेसात वाजता उडवला जाईल. 

कुठे पाहता येईल लाइव्ह प्रक्षेपण?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा आशिया चषक स्पर्धेतील अंतिम सामना पाहता येईल.

ऑनलाइन कुठे पाहता येईल हा सामना?

भारतातील क्रिकेट चाहत्यांना सोनी एलआयव्ही आणि फॅनकोड अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर हा सामना ऑनलाइन पाहता येणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025india vs pakistanAsia Cup final dateInd vs Pak teamsInd vs Pak live timings

इतर बातम्या

Asia Cup 2025: क्रिकेटशी मस्ती नाही करायची! गौतम गंभीर आणि...

स्पोर्ट्स