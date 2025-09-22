भारत-पाकिस्तान मॅचमध्ये राफेलवरुन भारतीयांना डिवचलं? हरिस रौफचा बॉण्ड्रीजवळचा Video पाहिला का?

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Haris Rauf Viral Video: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान रविवारी दुबईच्या क्रिकेट स्टेडियमवर पार पडलेला सामना भारताने 6 गडी आणि 7 चेंडू राखून जिंकला. या सामन्यामध्ये धावा आणि विकेट्सबरोबरच दोन्ही संघातील खेळाडूंनी एकमेकांना दिलेली ठसन चर्चेत राहिली. भारतीय गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी निराशा केल्यानंतर फलंदाजांनी सर्व वचपा काढला. भारताचे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या दोघांनी 100 हून अधिक धावांची ओपनिंग पार्टनरशीप करक 172 धावांचं टार्गेट सहज गाठू शकलं. मात्र या सामन्यामध्ये पाकिस्तानी गोलंदाजांना मैदानात काही करता येत नसल्याने वाटेत ते चाळे सुरु करत भारतीय प्रेक्षकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. ज्या गोष्टी घडल्याच नाहीत त्या गोष्टींवरुन पाकिस्तानी खेळाडू भारतीयांना डिवचण्याचा प्रयत्न करु लागले. असाच एक प्रयत्न कॅमेरात कैद झाला.
सीमारेषेजवळ हरिस रौफविरुद्ध भारतीय चाहत्यांनी कोहली कोहली असं म्हणत त्याला डिवचलं. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहलीने लगावलेल्या दोन खणखणती षटकारांच्या जोरावर भारताने विजय मिळवलेला. त्यावेळी हरिस रौफच गोलंदाजी करत असत्याने भारतीयांनी त्याला डिवचलं. त्यानंतर भारताने अनेकदा फेटाळेल्या दाव्यावरुन हरिस रौफने भारतीय चाहत्यांना डिवचलं.
पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमं आणि तेथील नागरिकांच्या दाव्यानुसार, पहलगाममधील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या संघर्षामध्ये सहा राफेल पाडल्याचा दावा केला. मात्र भारताने एकाही विमानाची हानी झालेली नाही असं वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच भारतीय हवाईदलातील एकाही व्यक्तीला साधं खरचटलंही नसल्याचं भारत सरकारने वारंवार सांगितलं आहे. असं असतानाही पाकिस्तानी दाव्यानुसार हरिस रौफ हा भारतीयांना सीमारेषेजवळ विमानं पाडल्याचं हाताने दर्शवत डिवचत होता. पाकिस्तानी चाहत्यांकडून हरिस रौफचं कौतुक करत हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे.
तर दुसरीकडे भारतीय चाहत्यांनी हरिस रौफचं स्वप्नरंजन उत्तम असल्याचं म्हणत जे घडलंच नाही त्यावरुन ट्रोलिंग करणारा हरिस रौफ किती महान आहे असा खोचक टोला लगावला आहे. सध्या हरिस रौफच्या या कृतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून भारत आणि पाकिस्तानचे चाहते एकमेकांवर तुटून पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. भारतीयांनी हरिस रौफ भारताचं ब्रम्होस पाकिस्तानी एअरबेसवर कसं धडकलं हे दाखवत असल्याचं म्हणत पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाजीची खिल्ली उडवली आहे.
1)
2)
Haris Rauf has been declared - The New 'Field Marshal' of Pakistan, after his hammering from 25 years old Abhishek Sharma
- It's like Brahmos hitting Nur Khan Base at Night
- What's your take on this #INDvPAK pic.twitter.com/rP6tIoP0Yi
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 21, 2025
भारताने पाकिस्तानला या स्पर्धेमध्ये दुसऱ्यांदा पराभूत केलं आहे. सुपर फोरचा पहिलाच सामना भारताने जिंकला असून भारत या स्पर्धेत आतापर्यंत अजेय राहिला आहे.