Marathi News
भारत-पाकिस्तान मॅचमध्ये राफेलवरुन भारतीयांना डिवचलं? हरिस रौफचा बॉण्ड्रीजवळचा Video पाहिला का?

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Haris Rauf Viral Video: भारत आणि पाकिस्तान सामन्यादरम्यानच्या सामन्यातील व्हायरल व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 22, 2025, 12:26 PM IST
भारत-पाकिस्तान मॅचमध्ये राफेलवरुन भारतीयांना डिवचलं? हरिस रौफचा बॉण्ड्रीजवळचा Video पाहिला का?
सोशल मीडियावर व्हिडीओ चर्चेत (फोटो- व्हिडीओवरुन स्क्रीनशॉट, AFP वरुन साभार)

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Haris Rauf Viral Video: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान रविवारी दुबईच्या क्रिकेट स्टेडियमवर पार पडलेला सामना भारताने 6 गडी आणि 7 चेंडू राखून जिंकला. या सामन्यामध्ये धावा आणि विकेट्सबरोबरच दोन्ही संघातील खेळाडूंनी एकमेकांना दिलेली ठसन चर्चेत राहिली. भारतीय गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी निराशा केल्यानंतर फलंदाजांनी सर्व वचपा काढला. भारताचे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या दोघांनी 100 हून अधिक धावांची ओपनिंग पार्टनरशीप करक 172 धावांचं टार्गेट सहज गाठू शकलं. मात्र या सामन्यामध्ये पाकिस्तानी गोलंदाजांना मैदानात काही करता येत नसल्याने वाटेत ते चाळे सुरु करत भारतीय प्रेक्षकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. ज्या गोष्टी घडल्याच नाहीत त्या गोष्टींवरुन पाकिस्तानी खेळाडू भारतीयांना डिवचण्याचा प्रयत्न करु लागले. असाच एक प्रयत्न कॅमेरात कैद झाला. 

विराटच्या नावाने डिवचलं...

सीमारेषेजवळ हरिस रौफविरुद्ध भारतीय चाहत्यांनी कोहली कोहली असं म्हणत त्याला डिवचलं. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहलीने लगावलेल्या दोन खणखणती षटकारांच्या जोरावर भारताने विजय मिळवलेला. त्यावेळी हरिस रौफच गोलंदाजी करत असत्याने भारतीयांनी त्याला डिवचलं. त्यानंतर भारताने अनेकदा फेटाळेल्या दाव्यावरुन हरिस रौफने भारतीय चाहत्यांना डिवचलं.

नक्की वाचा >> 'पाकिस्तानी खेळाडूने पहलगाममध्ये भारतीयांना कसं मारलं ते दाखवलं, हे मोदी सरकारच्या तोंडावर थुंकण्यासारखं'

भारताने फेटाळलेल्या दाव्यावरुन ट्रोलिंग

पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमं आणि तेथील नागरिकांच्या दाव्यानुसार, पहलगाममधील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या संघर्षामध्ये सहा राफेल पाडल्याचा दावा केला. मात्र भारताने एकाही विमानाची हानी झालेली नाही असं वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच भारतीय हवाईदलातील एकाही व्यक्तीला साधं खरचटलंही नसल्याचं भारत सरकारने वारंवार सांगितलं आहे. असं असतानाही पाकिस्तानी दाव्यानुसार हरिस रौफ हा भारतीयांना सीमारेषेजवळ विमानं पाडल्याचं हाताने दर्शवत डिवचत होता. पाकिस्तानी चाहत्यांकडून हरिस रौफचं कौतुक करत हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे.

नक्की वाचा >> 'साहिबजादा फरहानने जय शहाच्या कानाखालीच लागावली, केवळ पैशासाठी...'; ब्राह्मण महासंघाचा घणाघात

भारताने हरिस रौफलाच केलं ट्रोल

तर दुसरीकडे भारतीय चाहत्यांनी हरिस रौफचं स्वप्नरंजन उत्तम असल्याचं म्हणत जे घडलंच नाही त्यावरुन ट्रोलिंग करणारा हरिस रौफ किती महान आहे असा खोचक टोला लगावला आहे. सध्या हरिस रौफच्या या कृतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून भारत आणि पाकिस्तानचे चाहते एकमेकांवर तुटून पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. भारतीयांनी हरिस रौफ भारताचं ब्रम्होस पाकिस्तानी एअरबेसवर कसं धडकलं हे दाखवत असल्याचं म्हणत पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाजीची खिल्ली उडवली आहे.

भारताने पाकिस्तानला या स्पर्धेमध्ये दुसऱ्यांदा पराभूत केलं आहे. सुपर फोरचा पहिलाच सामना भारताने जिंकला असून भारत या स्पर्धेत आतापर्यंत अजेय राहिला आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

