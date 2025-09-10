इम्रान खानने विकले होते भारतात मिळालेले सुवर्णपदक, IND vs PAK सामन्यापूर्वी जाणून घ्या 38 वर्षे जुनी गोष्ट

Imran Khan Sold Gold Medal of India: आशिया कप 2025च्या (Asia Cup 2025) पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्याच वेळी एक जुना किस्सा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा किस्सा आहे 1987 सालचा, जेव्हा पाकिस्तानचा कर्णधार इमरान खान भारत दौऱ्यावर आला होता. मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त त्याला एक सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले होते.
पण तीन दशकांनंतर 2022 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला की, इमरान खानने हे पदक फक्त 3 हजार रुपयांना विकले. या वक्तव्यामुळे मोठे वादंग उठले. नंतर हा मेडल एका नाणे-संग्राहकाकडे सापडल्याचा दावा झाला आणि शेवटी कसूरमधील शकील अहमद यांनी हे पदक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डकडे सोपवले. सध्या हे पदक पीसीबी म्युझियममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.
हे मेडल प्रदान करण्यात आला तो एक ऐतिहासिक प्रसंग होता. 20 जानेवारी 1987 रोजी सीसीआयच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारत-पाक यांच्यात 40-40 षटकांचा एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळवण्यात आला होता. भारताकडून त्या सामन्यात रवी शास्त्री कर्णधार होते, तर पाकिस्तानकडून इमरान खानने नेतृत्व केले. सामन्यात पाकिस्तानने 189 धावा केल्या, पण भारताने मोहम्मद अझरुद्दीनच्या 80 आणि रोजर बिन्नीच्या 63 धावांच्या जोरावर विजय मिळवला. शास्त्रीने तीन गडी बाद केले होते.
या सामन्याशी संबंधित आणखी एक किस्सा खास आहे. पाकिस्तानचा अब्दुल कादिर जखमी झाल्याने फील्डिंगसाठी फक्त 14 वर्षांचा सचिन तेंडुलकर मैदानावर उतरला होता.
दरम्यान, आशिया कपचा इतिहास पाहिला तर भारताने आजवर 8 वेळा विजेतेपद पटकावले आहे, तर पाकिस्तानला केवळ दोनदा (2000 आणि 2012)च यश मिळाले आहे. इमरान खानसारखा दिग्गज कर्णधार असतानाही पाकिस्तान विश्वविजेते होऊ शकला नाही. 1986 मध्ये पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला होता, पण श्रीलंकेकडे पराभव पत्करावा लागला. त्या वेळी भारताने सुरक्षा कारणास्तव स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता.
भारत-पाक सामन्याआधीचा हा जुना किस्सा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला असून चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.