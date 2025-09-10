English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इम्रान खानने विकले होते भारतात मिळालेले सुवर्णपदक, IND vs PAK सामन्यापूर्वी जाणून घ्या 38 वर्षे जुनी गोष्ट

 India vs Pakistan : येत्या रविवारी 14 सप्टेंबरला भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना खेळवला जाणार आहे. याआधी 38 वर्षे जुनी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 12:35 PM IST
Imran Khan Sold Gold Medal of India: आशिया कप 2025च्या (Asia Cup 2025) पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्याच वेळी एक जुना किस्सा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा किस्सा आहे 1987 सालचा, जेव्हा पाकिस्तानचा कर्णधार इमरान खान भारत दौऱ्यावर आला होता. मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त त्याला एक सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले होते.

किती रुपयांना विकलं होतं मेडल?

पण तीन दशकांनंतर 2022 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला की, इमरान खानने हे पदक फक्त 3 हजार रुपयांना विकले. या वक्तव्यामुळे मोठे वादंग उठले. नंतर हा मेडल एका नाणे-संग्राहकाकडे सापडल्याचा दावा झाला आणि शेवटी कसूरमधील शकील अहमद यांनी हे पदक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डकडे सोपवले. सध्या हे पदक पीसीबी म्युझियममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.

का दिले गेले होते मेडल?

हे मेडल प्रदान करण्यात आला तो एक ऐतिहासिक प्रसंग होता. 20 जानेवारी 1987 रोजी सीसीआयच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारत-पाक यांच्यात 40-40 षटकांचा एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळवण्यात आला होता. भारताकडून त्या सामन्यात रवी शास्त्री कर्णधार होते, तर पाकिस्तानकडून इमरान खानने नेतृत्व केले. सामन्यात पाकिस्तानने 189 धावा केल्या, पण भारताने मोहम्मद अझरुद्दीनच्या 80 आणि रोजर बिन्नीच्या 63 धावांच्या जोरावर विजय मिळवला. शास्त्रीने तीन गडी बाद केले होते.

जाणून घ्या अजून एक किस्सा? 

या सामन्याशी संबंधित आणखी एक किस्सा खास आहे. पाकिस्तानचा अब्दुल कादिर जखमी झाल्याने फील्डिंगसाठी फक्त 14 वर्षांचा सचिन तेंडुलकर मैदानावर उतरला होता.

आशिया कपचा इतिहास

दरम्यान, आशिया कपचा इतिहास पाहिला तर भारताने आजवर 8 वेळा विजेतेपद पटकावले आहे, तर पाकिस्तानला केवळ दोनदा (2000 आणि 2012)च यश मिळाले आहे. इमरान खानसारखा दिग्गज कर्णधार असतानाही पाकिस्तान विश्वविजेते होऊ शकला नाही. 1986 मध्ये पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला होता, पण श्रीलंकेकडे पराभव पत्करावा लागला. त्या वेळी भारताने सुरक्षा कारणास्तव स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता.

भारत-पाक सामन्याआधीचा हा जुना किस्सा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला असून चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

