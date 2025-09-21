IND vs PAK Weather Report: दुबईच्या उकाड्यात होणार महामुकाबला, पिच कोणाला देणार साथ?

IND vs PAK Weather Report: आशिया कप 2025 सुपर-4 फेरीत भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. क्रिकेटप्रेमींसाठी हा सामना नेहमीच वेगळा ठरतो आणि यावेळीही त्याला अपवाद नाही. भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर ही लढत रंगणार आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये भारताने पाकिस्तानचा 7 गडी राखून दारुण पराभव केला होता. त्यामुळे आता पाकिस्तान बदला घेण्यासाठी उतरणार का आणि भारत पुन्हा वर्चस्व गाजवणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र या सामन्याइतकंच हवामान आणि पिचचा अंदाजही चाहत्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.
दुबई सध्या प्रचंड उष्णतेच्या लाटेखाली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, सामना सुरू असताना तापमान 38 डिग्री सेल्सियसपर्यंत जाणार आहे. सोबतच हवेतील आर्द्रता म्हणजेच ह्यूमिडिटीही जवळपास 39 टक्क्यांपर्यंत राहणार आहे. एवढ्या उकाड्यात खेळताना खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणात शारीरिक ताण सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः गोलंदाज आणि फील्डिंग करणाऱ्या संघाची चांगलीच दमछाक होण्याची शक्यता आहे. क्रिकेटमधील स्पर्धात्मकता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच महत्त्वाची खेळाडूंची फिटनेस देखील असते. या कडक उन्हात फलंदाजांना उभं राहणं, दीर्घ इनिंग्स खेळणं आणि गोलंदाजांना सलग ओव्हर टाकणं ही खरी कसोटी ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशिक्षक आणि फिजिओंना खेळाडूंना हायड्रेशन, फिटनेस आणि रीकव्हरीकडे अधिक लक्ष द्यावं लागणार आहे.
दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमची पिच कायमच चर्चेत राहिली आहे. इथे सामान्यतः स्पिन गोलंदाजांना चांगली मदत मिळते. त्यामुळे भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव पुन्हा एकदा तीन स्पिनर्ससह मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. भारताचा अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव या स्पर्धेत तुफानी फॉर्ममध्ये आहे. त्याच्या चेंडूंनी विरोधकांचे डोके फिरवले आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या मागील लढतीत त्याने धोकादायक गोलंदाजी केली होती. त्यामुळे या सामन्यातदेखील कुलदीप पाकिस्तानी फलंदाजांसाठी मोठं आव्हान ठरू शकतो. दुसरीकडे, रवींद्र जडेजा आणि अक्षर पटेल यांसारखे ऑलराउंडर्सदेखील टीम इंडियाला फिरकीतून भक्कम आधार देऊ शकतात. पाकिस्तानी संघाकडेही शादाब खानसारखा अनुभवी स्पिनर आहे. मात्र भारतीय फलंदाजांनी त्याच्यावर चांगलाच वर्चस्व गाजवल्याने तो पुन्हा किती प्रभाव टाकतो, हे पाहणं रंजक ठरेल.
दुबईत या स्टेडियमवरचा सरासरी पहिला डाव 140 धावा इतका आहे. हा आकडा सांगतो की इथे प्रचंड धावा होत नाहीत. विकेट थोडी धीमी असल्याने चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येत नाही. त्यामुळे मोठे शॉट्स खेळणं सोपं नसतं. इथे रनचेस करणाऱ्या संघाचा विजयाचा टक्का 59 टक्के आहे, तर पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा विजयाचा टक्का फक्त 40 टक्के आहे. त्यामुळे टॉस जिंकणाऱ्या कर्णधाराची पहिली पसंती गोलंदाजीच असणार हे नक्की.
हवामान उकाड्याचं असलं, तरी स्टेडियममध्ये चाहत्यांचा उत्साह तापमानापेक्षा जास्त असेल यात शंका नाही. स्पिनर्सना साथ देणारी पिच, उष्णतेमुळे होणारी दमछाक आणि दोन्ही संघांची भक्कम तयारी या सगळ्यामुळे भारत-पाक सुपर-4 सामना हा प्रेक्षकांसाठी एक भन्नाट अनुभव ठरणार आहे.
Q1: भारत-पाक सुपर-4 सामना कधी आणि कुठे खेळला जाणार आहे?
➡️ एशिया कप 2025 सुपर-4 मधील दुसरा सामना भारत व पाकिस्तान यांच्यात दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना रात्री 8 वाजता सुरू होईल.
Q2: मागील सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर कशी मात केली होती?
➡️ ग्रुप स्टेजमध्ये झालेल्या पहिल्या भिडंतीत भारताने पाकिस्तानला 7 गडी राखून पराभूत केले होते.
Q3: सामन्यादरम्यान दुबईचे हवामान कसं असेल?
➡️ सामना सुरू असताना तापमान सुमारे 38 डिग्री सेल्सियस राहील आणि हवेतील आर्द्रता म्हणजेच ह्यूमिडिटी 39 टक्के असेल. त्यामुळे खेळाडूंच्या फिटनेसला मोठं आव्हान असेल.
Q4: उष्णतेचा खेळाडूंवर काय परिणाम होऊ शकतो?
➡️ खेळाडूंची दमछाक होऊ शकते, विशेषतः गोलंदाज आणि फील्डर्सना उष्णतेचा तडाखा बसू शकतो. त्यामुळे हायड्रेशन आणि फिटनेसकडे अधिक लक्ष द्यावं लागेल.