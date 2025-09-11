English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

Asia Cup 2025 India vs Pakistan: यंदा, आशिया कप 2025 मध्ये 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामन्याची तिकिटे अद्याप पूर्णपणे विकली गेलेली नाहीत आणि ही सर्वांसाठी आश्चर्याची बाब बनली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 11:53 AM IST
Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

Asia Cup 2025 India vs Pakistan: आशिया कप 2025 मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा हायव्होल्टेज सामना 14 सप्टेंबरला खेळला जाणार आहे. दोन्ही देशांमधील क्रिकेट युद्ध म्हणजे नेहमीच फुल्ल हाऊस स्टेडियम, पण यंदा चित्र अगदी उलट आहे. अजूनही या सामन्याची सर्व तिकीटं विकली गेलेली नाहीत आणि हेच सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

का विकली जात नाहीयेत तिकिटं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोजकांनी तिकीटांचे दर एवढे वाढवले आहेत की सामान्य प्रेक्षक मागे सरकत आहेत. काही पोर्टल्सवर पाहिलं तर VIP Suites East या श्रेणीतील तिकिटांचा दर दोन सीट्ससाठी तब्बल 2.5 लाखांपर्यंत गेला आहे. यात अनलिमिटेड जेवणं-पेय, VIP क्लब-लाउंज प्रवेश, खास एंट्रन्स आणि पार्किंग पाससारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत. याशिवाय, रॉयल बॉक्स सुमारे 2.3 लाख, स्काय बॉक्स 1.6 लाख, तर प्लॅटिनम तिकीटं 75 हजारांपर्यंत पोहोचली आहेत. सर्वात स्वस्त तिकीट दोन जणांसाठी सुमारे 10 हजार रुपयांना मिळत आहेत.

हे ही वाचा: मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल माहिती जाणून घ्या

चाहत्यांची नाराजी

नेहमी भारत-पाकिस्तान सामन्याची तिकिटं काही तासांत हाऊसफुल्ल होतात, पण या वेळेस दरांच्या झळेमुळे विक्री थंडावली आहे. सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे “तिकिटांचे दर आकाशाला भिडलेत, मग सामान्य फॅन्सनी स्टेडियममध्ये जाऊन सामना कसा पाहायचा?” असा सवाल केला जात आहे.

हे ही वाचा: इम्रान खानने विकले होते भारतात मिळालेले सुवर्णपदक, IND vs PAK सामन्यापूर्वी जाणून घ्या 38 वर्षे जुनी गोष्ट

विशेष सामन्याचं ऐतिहासिक महत्त्व

गेल्या अनेक वर्षांत भारत-पाक यांच्यात द्विपक्षीय मालिका झालेली नाही. अशा परिस्थितीत एशिया कप आणि ICC टूर्नामेंट्स हेच मोठं व्यासपीठ ठरतं. त्यामुळे हा सामना कितीही महाग असला तरी त्याचं वेगळं आकर्षण कायम राहणार आहे.

हे ही वाचा: लग्नाआधीच हनिमूनला गेला रिंकू सिंह! सोबत होते 'हे' क्रिकेटपटू, नाव ऐकून व्हाल थक्क

 

FAQ

1. भारत-पाक सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
 हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत खेळला जाणार आहे.

2. अजूनही तिकीटं का विकली गेली नाहीत?
 तिकीटांचे दर खूप जास्त ठेवले असल्याने सामान्य प्रेक्षक मागे हटत आहेत.

3. सर्वात महाग तिकीट कोणते आहे?
 VIP Suites East – दोन सीट्ससाठी तब्बल 2.5 लाख रुपये.

4. या तिकिटात कोणत्या सुविधा दिल्या जात आहेत?
 अनलिमिटेड जेवण-पेय, VIP क्लब आणि लाउंज प्रवेश, खास एंट्रन्स आणि पार्किंग पास.

5. सर्वात स्वस्त तिकिटांची किंमत किती आहे?
 दोन जणांसाठी सुमारे 10 हजार रुपये.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
asia cupAsia Cup 2025Suryakumar Yadavआशिया कपआशिया कप 2025

इतर बातम्या

मोठी बातमी! 14 सप्टेंबरची Ind vs Pak मॅच रद्द? सर्वोच्च न्य...

स्पोर्ट्स