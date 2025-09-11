Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

Asia Cup 2025 India vs Pakistan: आशिया कप 2025 मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा हायव्होल्टेज सामना 14 सप्टेंबरला खेळला जाणार आहे. दोन्ही देशांमधील क्रिकेट युद्ध म्हणजे नेहमीच फुल्ल हाऊस स्टेडियम, पण यंदा चित्र अगदी उलट आहे. अजूनही या सामन्याची सर्व तिकीटं विकली गेलेली नाहीत आणि हेच सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोजकांनी तिकीटांचे दर एवढे वाढवले आहेत की सामान्य प्रेक्षक मागे सरकत आहेत. काही पोर्टल्सवर पाहिलं तर VIP Suites East या श्रेणीतील तिकिटांचा दर दोन सीट्ससाठी तब्बल 2.5 लाखांपर्यंत गेला आहे. यात अनलिमिटेड जेवणं-पेय, VIP क्लब-लाउंज प्रवेश, खास एंट्रन्स आणि पार्किंग पाससारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत. याशिवाय, रॉयल बॉक्स सुमारे 2.3 लाख, स्काय बॉक्स 1.6 लाख, तर प्लॅटिनम तिकीटं 75 हजारांपर्यंत पोहोचली आहेत. सर्वात स्वस्त तिकीट दोन जणांसाठी सुमारे 10 हजार रुपयांना मिळत आहेत.
नेहमी भारत-पाकिस्तान सामन्याची तिकिटं काही तासांत हाऊसफुल्ल होतात, पण या वेळेस दरांच्या झळेमुळे विक्री थंडावली आहे. सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे “तिकिटांचे दर आकाशाला भिडलेत, मग सामान्य फॅन्सनी स्टेडियममध्ये जाऊन सामना कसा पाहायचा?” असा सवाल केला जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत भारत-पाक यांच्यात द्विपक्षीय मालिका झालेली नाही. अशा परिस्थितीत एशिया कप आणि ICC टूर्नामेंट्स हेच मोठं व्यासपीठ ठरतं. त्यामुळे हा सामना कितीही महाग असला तरी त्याचं वेगळं आकर्षण कायम राहणार आहे.
1. भारत-पाक सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत खेळला जाणार आहे.
2. अजूनही तिकीटं का विकली गेली नाहीत?
तिकीटांचे दर खूप जास्त ठेवले असल्याने सामान्य प्रेक्षक मागे हटत आहेत.
3. सर्वात महाग तिकीट कोणते आहे?
VIP Suites East – दोन सीट्ससाठी तब्बल 2.5 लाख रुपये.
4. या तिकिटात कोणत्या सुविधा दिल्या जात आहेत?
अनलिमिटेड जेवण-पेय, VIP क्लब आणि लाउंज प्रवेश, खास एंट्रन्स आणि पार्किंग पास.
5. सर्वात स्वस्त तिकिटांची किंमत किती आहे?
दोन जणांसाठी सुमारे 10 हजार रुपये.