Marathi News
IND Vs PAK: सोनीव्यतिरिक्त 'येथे' पाहू शकता भारत-पाकिस्तान सामन्याचा थरार, 'ही' घ्या डायरेक्ट लिंक!

India vs Pakistan Match: सोनीव्यतिरिक्त तुम्ही कुठे सामने पाहू शकता? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 11, 2025, 08:06 PM IST
IND Vs PAK: सोनीव्यतिरिक्त 'येथे' पाहू शकता भारत-पाकिस्तान सामन्याचा थरार, 'ही' घ्या डायरेक्ट लिंक!
इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान

India vs Pakistan Match: सध्या जगभरातील क्रिकेट फॅन्समध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅचची चर्चा आहे. आशिया कप 2025 च्या सुरुवातीने क्रिकेट रसिकांचे लक्ष वेधले असून, आतापर्यंत दोन सामने पार पडले आहेत. भारतीय संघानेही आपला पहिला सामना खेळला आणि जिंकला. पण आता लाईव्ह पाहण्याचा मार्ग हळूहळू बदलला आहे. गेल्या काही काळात जिओ हॉटस्टारवर सामने पाहण्याची सवय झालेल्या चाहत्यांसाठी आता स्टार स्पोर्ट्स किंवा जिओ हॉटस्टारवर सामना उपलब्ध नाही. यंदा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्हने या स्पर्धेचे टेलिकास्टिंग व लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे अधिकार मिळवले आहेत. टीव्हीवर सामना पाहण्यासाठी सोनीच्या विविध चॅनेल्स उपलब्ध असून, तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या भाषेतून माहिती ऐकू शकता. मोबाईलवर पाहण्यासाठी सोनी लिव्ह अॅप अपडेट करणे किंवा नव्याने इंस्टॉल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तुम्हाला खास अनुभव मिळेल. सोनीव्यतिरिक्त तुम्ही कुठे सामने पाहू शकता? सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता

आशिया कपमधील सर्वात प्रतीक्षित सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. हा सामना रात्री 8 वाजता सुरू होईल, तर टॉस संध्याकाळी 7.30 वाजता पार पडेल. हा थरारक सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांना आधीच नियोजन करावे लागेल. सोनीवर थेट पाहण्याची सोय आहे.

तयारी आणि निवड प्रक्रिया

सामना पाहण्यापूर्वी तुम्ही कोणत्या माध्यमावर पाहायचे ते ठरविणे महत्त्वाचे आहे. सोनी स्पोर्ट्सवर टीव्ही पाहणे किंवा सोनी लिव्ह/फॅन कोडवर मोबाईल पाहण्याचा पर्याय निवडताना तुमच्या साधनांची तपासणी करा. अॅप अपडेटेड असल्याची खात्री करून घ्या किंवा नवीन डाउनलोड करा. शुल्काच्या बाबतीत तुमच्या बजेटनुसार योजना निवडा, जेणेकरून सामना सुरु असताना मध्येच व्यत्यय येण्याची शक्यता टळेल आणि तुम्हाला पूर्ण मजा घेता येईल.

फॅन कोडवर पर्यायी पाहणीचा मार्ग

सोनीव्यतिरिक्त आशिया कप सामने पाहण्यासाठी आणखी एक पर्याय आहे तो म्हणजे फॅन कोड अॅप. जर तुम्हाला सोनी स्पोर्ट्स किंवा सोनी लिव्हवर अवलंबून राहायचे नसेल, तर फॅन कोड तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. हे अॅप डाउनलोड करून तुम्ही विविध खेळ पाहू शकता, परंतु यासाठी काही शुल्क आकारले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, एका विशिष्ट सामन्यासाठी 25 रुपये खर्च करावा लागेल, तर संपूर्ण आशिया कप पाहण्यासाठी 189 रुपये द्यावे लागतील. हे शुल्क तुमच्या मनोरंजनाची किंमत समजून घेतले तर ते परवडणारे ठरते, ज्यामुळे तुम्हाला थ्रिलिंग अनुभवही मिळेल.

महत्वाच्या टीप्स करा फॉलो 

सामना पाहताना मजा घेण्यासाठी मजबूत इंटरनेट कनेक्शन आणि चार्ज केलेले साधन ठेवा. सोनी लिव्ह किंवा फॅन कोडसाठी सबस्क्रिप्शन घेताना ऑफर तपासा, कारण काही वेळा विशेष योजना स्वस्तात मिळतात. जर तुम्ही मोफत पर्याय शोधत असाल, तर झी 24 तासवरील अपडेट्स फॉलो करा. हा सामना भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या ऐतिहासिक स्पर्धेचा एक भाग असल्याने, तो पाहण्यासाठी उत्साह वाढवणारा असेल, ज्यामुळे क्रिकेटप्रेमींसाठी हा काळ अविस्मरणीय ठरेल एवढं मात्र नक्की.

फॅनकोडवरुन सामना पाहण्यासाठी थेट लिंक

FAQ 

आशिया कप २०२५ चे सामने सोनी व्यतिरिक्त कुठे पाहता येतील?

आशिया कप २०२५ चे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्हवर मुख्यतः प्रसारित होतात, परंतु सोनी व्यतिरिक्त फॅन कोड अॅपवरही लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे. फॅन कोडसाठी अॅप डाउनलोड करून सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल, ज्यात एका सामन्यासाठी २५ रुपये किंवा संपूर्ण स्पर्धेसाठी १८९ रुपये खर्च येतील.

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याची तारीख आणि वेळ काय आहे?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा थरारक सामना १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना रात्री ८ वाजता सुरू होईल, तर टॉस संध्याकाळी ७:३० वाजता होईल. हे सामना सोनी लिव्ह किंवा फॅन कोडवर पाहता येईल, अन्यथा इंडिया टीव्हीवर लाईव्ह स्कोअर आणि कॉमेंट्री उपलब्ध असेल.

आशिया कप सामने मोबाईलवर कसे पाहावे?

मोबाईलवर आशिया कप पाहण्यासाठी सोनी लिव्ह अॅप अपडेट करा किंवा नव्याने इंस्टॉल करा आणि सबस्क्रिप्शन घ्या. वैकल्पिकरित्या, फॅन कोड अॅप डाउनलोड करून शुल्क भरून स्ट्रीमिंगचा आनंद घ्या. दोन्ही अॅप्स विविध भाषांमध्ये कॉमेंट्री देतात, ज्यामुळे तुमच्या सोयीनुसार पाहणे सोपे होईल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

