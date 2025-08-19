English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
श्रेयसपेक्षाही 'या' खेळाडूचा झाला मोठा गेम! संघात असूनही आगरकर म्हणाला, 'Playing XI मध्ये नसणार'; गिलमुळे अडचणीत?

Asia Cup 2025 Indian Squad: भारतीय संघाची घोषणा करताना 15 जणांच्या टीमची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र यात निवड झालेल्या एका खेळाडूला अंतिम 11 मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता अगदीच नगन्य आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 19, 2025, 05:05 PM IST
संघात समावेशानंतरही त्याचं खेळणं जवळपास अशक्यच (प्रातिनिधिक फोटो)

Asia Cup 2025 Indian Squad: आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचा उपकर्णधार म्हणून संघात समावेश करण्यात आला आहे. कर्णधारपद सूर्यकुमार यादवकडे असून ही स्पर्धा 9 सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये युएईविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघाची निवड करताना श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवालसारख्या खेळाडूंना वगळण्यात आलं आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित अगरकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये संघाची घोषणा केली. यावेळेस त्यांनी केलेल्या एका विधानावरुन संघात निवड होऊनही भारतीय संघाची दारं एका महत्त्वाच्या खेळाडूसाठी कायमची बंद झाल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. 

अगरकरचं सूचक विधान

पत्रकार परिषदेमध्ये आगरकरला शुभमन गिल अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये खेळताना दिसेल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना आगरकरने, "ते कर्णधार, व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "जेव्हा आपण दुबईला पोहोचू आणि परिस्थिती पाहू तेव्हा ते निर्णय घेतील," असंही म्हटलं आहे. पुढे बोलताना आगरकरने केलेल्या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. "आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, तो कदाचित तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. कारण या क्रमांकावर सॅमसन-अभिषेक जोडीला खेळवणं भारतीय संघाच्या हिताचे ठरणार नाही," असं अगरकर म्हणाला.

संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी गिल आणि जयसवाल यांच्या अनुपस्थितीत सलामीला चांगली कामगिरी केली. तथापि, गिलच्या पुनरागमनामुळे सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवणे संघाच्या हिताचे ठरणार नाही, कारण अभिषेक आणि गिल सलामीला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे, असं आगकर यांनी स्पष्ट केलं.

अंतिम 11 मधून वगळण्याची शक्यता का आहे?

शुभमन गिलच्या उपकर्णधारपदामुळे आणि अभिषेक शर्माच्या सध्याच्या शानदार फॉर्ममुळे (ICC T20 क्रमवारीत अव्वल) सलामीला गिल-अभिषेक जोडीला प्राधान्य मिळेल. सॅमसनला खालच्या क्रमांकावर खेळवणे संघाच्या रणनीतीला धरून नाही. यामुळे सॅमसन अंतिम 11 मध्ये खेळण्याची शक्यता कमी आहे.

गिलमुळे दारं बंद?

शुभमन गिलचे पुनरागमन झाल्याने हा निर्णय म्हणजे संजू सॅमसनसाठी भारतीय संघाची दारं बंद झाल्याचा इशारा मानला जात आहे. उपकर्णधार असल्याने गिल खेळणार नाही असं होणार नाही. गिलचा संघात समावेश झाला तर तो खेळेल तेव्हा अर्थातच अभिषेक शर्मासोबत सलामीला येईल. तिलक वर्माला तिसऱ्या क्रमांकावरून हलवलं जाणार नाही. त्या खालोखाल सूर्यकुमार यादव किंवा हार्दिकही त्यांच्या ठिकाणी कायम असतील. संजू सारख्या खेळाडूला याहून खालच्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी संघात स्थान देणं संघाच्या स्थिरतेच्या हिशोबाने योग्य ठरणार नाही. संजूची निवड करुनही त्यांला संघात स्थान दिलं जात नसल्याने निवड न झालेल्या यशस्वी आणि श्रेयसपेक्षाही मोठी खेळी संजूसोबत खेळण्यात आल्याची चर्चा आहे.

आशिया चषकसाठी भारतीय संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित कुमार राणा आणि हर्षित सिंह.
राखीव खेळाडू: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.

FAQ

आशिया चषक 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा कधी आणि कोणी केली?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) 19 ऑगस्ट 2025 रोजी आशिया चषक 2025 साठी 15 खेळाडूंच्या संघाची घोषणा केली. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित अगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

आशिया चषक 2025 मध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व कोण करणार आहे?

सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे कर्णधार असतील, तर शुभमन गिल यांची उपकर्णधार म्हणून निवड झाली आहे.

आशिया चषक 2025 कधी आणि कुठे होणार आहे?

आशिया चषक 2025 ही T20 स्वरूपातील 17 वी आवृत्ती 9 ते 28 सप्टेंबर 2025 दरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीत (दुबई आणि अबु धाबी) होणार आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला युएईविरुद्ध आणि 14 सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध दुबईत होईल. अंतिम सामना 28 सप्टेंबरला दुबईत होईल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

