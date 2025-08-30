आशिया कप 2025 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल, 'या' वेळी सुरु होणार सामने

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. 9 ते 28 सप्टेंबर पासून आशिया कपचे (Asia Cup 2025) सामने दुबई आणि अबुदाबी येथे खेळवले जाणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र स्पर्धा सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना वेळापत्रकात बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आशिया कपचे सामने पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्या फॅन्स करता ही माहिती अत्यंत महत्वाची आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप 2025 चे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहेत. सुरुवातीला हे सामने संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होणार होते, परंतु आता यूएईमधील हवामान हे गरम असल्याने परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांच्या वेळेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. वेळेत बदल करण्यासाठी ब्रॉडकास्टरना विनंती करण्यात आली होती, ही विनंती स्वीकारण्यात आली आहे.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल.
यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
आशिया कप 2025 कोणत्या फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार आहे?
आशिया कप 2025 टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार आहे, ज्यामुळे संघांना 2026 च्या टी-20 वर्ल्ड कपसाठी तयारी करण्याची संधी मिळेल.
आशिया कप 2025 च्या वेळापत्रकात कोणते बदल झाले आहेत?
सुरुवातीला सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरू होणार होते, परंतु UAE मधील उष्ण हवामानामुळे सामन्यांची वेळ बदलून रात्री 8:00 वाजता करण्यात आली आहे. ही विनंती ब्रॉडकास्टरनी स्वीकारली आहे.
आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना किती वेळा होऊ शकतो?
भारत आणि पाकिस्तान ग्रुप A मध्ये एकत्र आहेत, त्यामुळे ते 14 सप्टेंबर 2025 रोजी ग्रुप स्टेजमध्ये भिडतील. जर दोन्ही संघ सुपर फोर आणि अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरले, तर ते एकूण तीन वेळा एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतात.