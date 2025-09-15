English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
No Handshake वर पाकिस्तान भडकला, 'टीम इंडियाविरोधात...'; माजी पाकिस्तान क्रिकेटपटूने दिली धमकी

Asia Cup 2025 : आशिया कपमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानला धूळ चारली. पण या मॅचमध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती  No Handshake या घटनेची. यानंतर पाकिस्तान नाराज झाला आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Sep 15, 2025, 10:53 AM IST
No Handshake वर पाकिस्तान भडकला, 'टीम इंडियाविरोधात...'; माजी पाकिस्तान क्रिकेटपटूने दिली धमकी

Asia Cup 2025 : रविवारी दुबईमध्ये झालेल्या आशिया कप 2025 च्या सामन्यात पाकिस्तानला सात विकेट्सनी हरवून शानदार विजयी मिळवला. आशिया कपमध्ये भारत पाकिस्तान मॅच होऊ नये म्हणून भारतीयांनी बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केलं होतं. पण हा सामना खेळवला गेला तेव्हा टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी जे केलं त्याच सर्वत्र कौतुक होतं आहे. टॉस दरम्यान आणि मॅचदरम्यान भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तान कर्णधार सलमान आगाकडे दुर्लक्ष केलं. एवढंच नाही यावेळी सूर्यकुमान याने सलमानशी हस्तांदोलन केलं नाही. त्यानंतर सामन्यातील या नो हँडशेकची सर्वाधिक चर्चा झाली. कारण किक्रेटच्या मैदानात टॉस झाल्यानंतर दोन्ही टीमचे कर्णधार हस्तांदोलन करतात. पण पहलगाम हल्ल्याचा निषेध म्हणून सूर्यकुमार याने घेतलेली ही भूमिका खूप महत्त्वपूर्ण मानली जातेय. 

एवढंच नाही तर पुरस्कार सोहळ्यानंतरही सूर्यकुमार यादवने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख केला. आशिया कपमधील हा विजय देशासाठी एक मोठी भेट आहे. आम्ही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबांसोबत उभे आहोत, आम्ही आमची एकता व्यक्त करतो आणि आजचा विजय सशस्त्र दलांना समर्पित करू इच्छितो. 

No Handshake वर पाकिस्तान भडकला

पाकिस्तानचे व्हाईट-बॉल हेड कोच माइक हेसन म्हणाले की, सामन्याच्या शेवटी भारतीय संघाचे वर्तन 'निराशाजनक' असल्याने पाकिस्तानचा कर्णधार समारंभाला गेला नाही. हेसन म्हणाला, सामन्याच्या शेवटी हस्तांदोलन आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण करण्यास आम्ही स्पष्टपणे उत्सुक होतो, पण तसं झालं नाही. 

पीसीबीने पंचांकडे निषेध नोंदवला 

दरम्यान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) डॉन डॉट कॉमला पुष्टी दिली की पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद अख्तर चीमा यांनी भारतीय संघाच्या अयोग्य वर्तनाविरुद्ध अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे. पीसीबीने सांगितले, मॅनेजर चीमा यांनी मॅच रेफरीच्या वर्तनाविरुद्ध अधिकृत निषेध नोंदवला आहे, कारण त्यांनी दोन्ही कर्णधारांना टॉस दरम्यान हस्तांदोलन न करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान टीम इंडियाने विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानचे संघ व्यवस्थापक नवीद अक्रम चीमा यांनी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. 

सूर्यकुमार यादव आणि सलमान  यांनीही टॉस नंतर हस्तांदोलन केले नाही. या घटनेमुळे अनेक माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनाही संतापले आहेत. लतीफ यांनी भारतीय संघाविरुद्ध आयसीसीकडे कारवाईची मागणी केली आहे. लतीफ यांनी एका टीव्ही शोमध्ये म्हटलंय की, 'आमचे खेळाडू गेले होते, पण ते जाणूनबुजून ड्रेसिंग रूममध्ये खूप लवकर गेले होते. टॉस दरम्यानही हस्तांदोलन झाले नाही. आयसीसीने यावर कारवाई करावी. हा कार्यक्रम एसीसीचा आहे, त्याचे अध्यक्ष आमचे नक्वी साहब देखील आहेत, त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी.'

1. आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कसा झाला?
आशिया कप 2025 चा ग्रुप ए सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये झाला. भारताने पाकिस्तानला 7 विकेट्सने आणि 25 चेंडू राखीव ठेवून विजय मिळवला. भारताने 150 धावांचे लक्ष्य 19.1 षटकांत गाठले, ज्यात सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांचे शानदार परफॉर्मन्स होते.

2. पहलगाम हल्ला म्हणजे काय आणि त्याचा सामन्याशी काय संबंध आहे?
पहलगाम हल्ला हा 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला होता, ज्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला. भारताने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर मिसाइल हल्ले केले. या पार्श्वभूमीवर भारतात सामना बहिष्काराची मागणी झाली, आणि भारतीय संघाने हल्ल्यातील पीडित कुटुंबीयांसाठी एकजूट दाखवली.

3. सूर्यकुमार यादवने सलमान आगाशी हँडशेक का केला नाही?
टॉसदरम्यान आणि सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तान कर्णधार सलमान आगाशी हँडशेक केला नाही. हे पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्थ आणि BCCI तसेच भारतीय सरकारच्या निर्देशानुसार झाले. सूर्यकुमारने सांगितले की, "खेळाडू भावनेपेक्षा काही गोष्टी मोठ्या असतात." भारतीय संघाने संपूर्ण सामना आणि पुरस्कार सोहळ्यात हँडशेक टाळला.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Asia Cup 2025india vs pakistanNo Handshake Controversypahalgam attackIndia Pakistan tensions

