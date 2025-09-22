लाजिरवाण्या पराभवानंतरही पाकिस्तानी कर्णधाराचं रडगाणं सुरूच,अंपायरला ठरवलं जबाबदार

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला (Team India) विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं. यासह टीम इंडियाने आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) सलग दुसऱ्यांदा पाकिस्तानवर विजय मिळवला. मात्र लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या कर्णधाराने पत्रकार परिषदेत येऊन रडगाणं सुरु ठेवलं. सलमान आगाने सलामी फलंदाज फखर जमानच्या विकेटवरून प्रश्न उपस्थित केले आणि याबाबत अंपायरला जबाबदार धरलं.
तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर पाकिस्तानचा फलंदाज फखर जमा स्ट्राईकवर होता. तर हार्दिक पंड्या हा गोलंदाजी करण्यासाठी आला. तेव्हा फखर जमाच्या बॅटला कट लागून सामना बॉल मागे गेला. तेव्हा विकेटकिपर संजू सॅमसनने तो कॅच पकडला. मैदानातील अंपायरने बाद निर्णय दिला, मात्र त्यानंतरही पाकिस्तानने त्याच्यावर रिव्ह्यू घेतला. थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगेने निर्णय देण्यापूर्वी अगदी व्यवस्थित तपासले की बॉल अगदी स्पष्ट संजूच्या हातात गेला आहे की नाही. खूप वेळ तपासल्यावर त्यांनी फखर जमानला बाद निर्णय दिला. मात्र बॉल जमिनीला लागल्याचा दावा पाकिस्तानी टीम आणि त्यांच्या फॅन्सने केला. ज्यावरून सोशल मीडियावर सुद्धा वादंग निर्माण झळा.
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने त्याचा ओपनिंग फलंदाज फखर झमानच्या बाद होण्यावर पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले. कर्णधाराचं म्हणणं होतं की, फखर जमानला आउट देणं हे अंपायरिंगमधील सर्वात मोठी चूक होती. रिप्ले पाहिल्यानंतर तिसऱ्या पंचांनी फखर झमानला 15 धावांवर बाद घोषित केले. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सलमान आगाने या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्त केली. सामन्यानंतर सलमान आगा म्हणाला, 'मला या निर्णयाबद्दल जास्त माहिती नाही. माझ्या मते, मला वाटले की बॉल बाउंस झाला. पंच चुका करू शकतात आणि ते समजण्यासारखे आहे. मला वाटले की बॉल बाउंस झाला, पण मी चुकीचा असू शकतो'.
कर्णधार सलमान पुढे म्हणाला की, 'फखर झमान ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत होता, जर तो पॉवरप्लेपर्यंत असाच खेळत राहिला असता तर आम्ही जवळपास 190 धावा केल्या असत्या. अर्थात, काही चुका झाल्या आणि चुका होतातच. माझ्या मते, मला वाटले की बॉल बाउंस झाला. पंच चुका करू शकतात आणि ते समजण्यासारखे आहे. मला वाटले की बॉल बाउंस झाला, पण मी चुकीचा असू शकतो'. या निर्णयानंतर साहिबजादा फरहानसोबत चांगली सुरुवात करूनही फखर झमान पॅव्हेलियनमध्ये परतला.