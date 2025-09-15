English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारताने धूळ चारल्यानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांची काय अवस्था झाली पाहा! हात जोडून करतायत विनंती, 'आता तुम्हीच...'

IND vs PAK Fans Viral Video: पाकिस्तानी चाहत्याने केलेली विनंती पाहून नेटकऱ्यांना हसू अनावर झालं आहे. या व्हिडीओनंतर अनेक मीम्स तयार होत आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 15, 2025, 03:10 PM IST
IND vs PAK Fans Viral Video: आशिया कप 2025 मध्ये भारताने केलेल्या दणदणीत पराभवानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांचा संताप आणि हताशपणा सोशल मीडियावर स्पष्टपणे झळकत आहे. दुबईत खेळण्यात आलेल्या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा सात गडी आणि 25 चेंडू राखून पराभव केला. पाकिस्तानचा पराभव करत भारताने आशिया कपमध्ये सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली आहे. यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये पाकिस्तानचा चाहताच भारताकडे आमच्याविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाका अशी विनंती करत आहे. 

'प्लीज पुढच्या सामन्यावर बहिष्कार टाका'

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत पाकिस्तानी चाहता म्हणत आहे की, "आमचा जो संघ आहे, तो अफगाणिस्तानविरोधातही जिंकू शकत नाही. आम्ही फक्त भारताला इतकंच आव्हान करु इच्छितो की, पुढच्या सामन्यावर बहिष्कार टाका जेणेकरुन आम्हाला दोन गुण मिळतील आणि फायनलमध्ये पोहोचू". 

यादरम्यान तिथे उपस्थित एक भारतीय चाहता त्याला सांगतो की, फायलनध्येही भारताशीच मुकाबला होईल. त्यावर तो म्हणतो, "किमान फायनलमध्ये पोहोचला याची तरी आनंद होईल. नंतरचं नंतर पाहू. प्लीज इंडिया, पुढच्या सामन्यावर बहिष्कार टाका जेणेकरुन आम्हाला दोन गुण मिळतील". पाकिस्तानी चाहत्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ नेटकऱ्यांना खूप हसवत आहे. लोकांनी यावर मजेशीर मीम्स तयार केले असून, मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. 

भारतीय संघाची उत्कृष्ट कामगिरी

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव करत ग्रुप अ मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. भारतीय गोलंदाजांनी प्रथम पाकिस्तानला फक्त 127 धावांवर रोखलं आणि नंतर 15.5 षटकांत तीन गडी गमावत लक्ष्य गाठलं. या विजयासह, भारत सुपर-4 मध्ये पोहोचण्यासाठी जवळजवळ निश्चित संघ बनला आहे.

सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी चाहत्याचा हा व्हिडिओ भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या चाहत्यांमध्ये खूप व्हायरल होत आहे. काही युजर्सनी हा व्हिडीओ पाकिस्तान क्रिकेटच्या स्थितीचे वर्णन करत आहे, तर अनेक भारतीय चाहते या आवाहनाला मजेदार पद्धतीने प्रतिसाद देत आहेत की 'आम्ही तुम्हाला अंतिम फेरीत घेऊन जाऊ, काळजी करू नका.'

भविष्यात पुन्हा संघर्ष शक्य

गेल्या नऊ टी-20 सामन्यांपैकी आठव्यांदा भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाठलाग करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला आहे. आशिया कप 2025  च्या सुपर-4 फेरीत भारत आणि पाकिस्तान हे संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येऊ शकतात. जर दोन्ही संघ अंतिम फेरीत पोहोचले तर जेतेपदाच्या सामन्यातही सामना होण्याची शक्यता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, पुढील सामना आणखी रोमांचक होण्याची शक्यता आहे.

 

FAQ

1) एशिया कप 2025 मध्ये एकूण किती संघ सहभागी आहेत आणि स्वरूप काय आहे?
एकूण ८ संघ सहभागी आहेत: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग, UAE आणि ओमान. स्वरूप: दोन गटांमध्ये विभागलेले (ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान; ग्रुप B: श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग), प्रत्येक गटातील टॉप दोन संघ सुपर फोरमध्ये जाणार आणि अंतिम २८ सप्टेंबरला होईल. हा T20 फॉरमॅट आहे. 

2) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एशिया कप इतिहास काय आहे?
एशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान १९ वेळा आमनेसामने आले आहेत (ODI आणि T20I स्वरूपात). भारताने १० सामने जिंकले, पाकिस्तानने ६ आणि ३ सामने रद्द झाले. भारताने एकूण ८ वेळा एशिया कप जिंकला आहे, तर पाकिस्तानने २ वेळा. 

3) तिकिटे कशी मिळवावीत?
तिकिटे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत, किंमती AED ५० ते ४००+ पर्यंत (जनरल अॅडमिशन ते VIP). २९ ऑगस्ट २०२५ पासून विक्री सुरू झाली आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

