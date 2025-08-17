English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आशिया कप 2025 साठी पाकिस्तान संघाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचा पत्ता कट, नेतृत्व कोणाकडे?

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा सुरु व्हायला आता अवघे काही दिवस शिल्लक असून यासाठी पाकिस्तान बोर्डाने त्यांच्या संघाची घोषणा केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 17, 2025, 03:51 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून ही स्पर्धा यूएईमधील दुबई आणि अबुदाबी या शहरांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. तेव्हा या स्पर्धेसाठी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने पाकिस्तान संघाची (Pakistan Team) घोषणा केलीये. मात्र निवड करताना बोर्डाने बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान सारख्या स्टार खेळाडूंना आशिया कप (Asia Cup 2025) संघात सामील केलेले नाही. दोघे मागील काही काळापासून खराब फॉर्ममधून जात होते. 

टी20 क्रिकेट करिअरच्या शेवटाकडे वाटचाल? 

बाबर आझमने शेवटचा टी 20 सामना हा डिसेंबर महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. त्याने एका सामन्यात शून्य आणि दुसऱ्या सामन्यात 31 धावा केल्या होत्या. ही सीरिज मोहम्मद रिझवानची सुद्धा शेवटची सीरिज होतील. यात रिझवानने 74 धावा केल्या होत्या. यानंतर दोघांना पाकिस्तानच्या पुढील टी 20 सीरिजमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. त्यानंतर पाकिस्तानने 14 टी20 सामने खेळले पण त्यात मोहम्मद रिझवान आणि बाबर आझम यांचा समावेश नव्हता. त्यांनंतर आता आशिया कपमधून सुद्धा ही जोडी बाहेर पडल्याने ते टी20 क्रिकेट करिअरच्या शेवटाकडे वाटचाल करत असल्याचे म्हंटले जात आहे. 

कोण आहे  पाकिस्तानचा नवा कर्णधार? 

सलमान अली आगा याला आशिया कप तसेच अफगाणिस्तान आणि यूएई विरुद्धच्या आगामी ट्राय सीरिजसाठी पाकिस्तान संघाचा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. तसेच अनुभवी वनडे फलंदाज फखर जमानला सुद्धा संघात सामील करण्यात आलेलं आहे. मोहम्मद हारिसला विकेटकिपर म्हणून निवडण्यात आलं असून मोहम्मद वसीमचा सुद्धा संघात समावेश करण्यात आलेला आहे. 2023 च्या आशिया कपमध्ये, पाकिस्तानने त्यांच्या तीन सुपर 4 पैकी दोन सामने गमावले आणि अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरू शकला नाही. तर 2022 मध्ये, श्रीलंकेविरुद्ध सामन्यात पाकिस्तान संघ उपविजेता ठरला. 

हेही वाचा : बलात्काराच्या आरोपांमुळे करिअर धोक्यात, T20 लीगमध्ये यश दयालवर लागला बॅन

 

आशिया कप 2025 आणि ट्राय सीरिज : 

सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकीम

FAQ : 

पाकिस्तान क्रिकेट संघात कोणत्या प्रमुख खेळाडूंना स्थान मिळालेले नाही?

पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान या स्टार खेळाडूंना आशिया कप 2025 च्या संघात स्थान दिलेले नाही.

आशिया कप 2025 साठी पाकिस्तान संघाचा कर्णधार कोण आहे?

सलमान अली आगा याला आशिया कप 2025 तसेच अफगाणिस्तान आणि यूएईविरुद्धच्या ट्राय सीरिजसाठी पाकिस्तान संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले आहे.

पाकिस्तानच्या मागील आशिया कपमधील कामगिरी कशी होती?

2023 च्या आशिया कपमध्ये पाकिस्तानने सुपर 4 मधील तीन पैकी दोन सामने गमावले आणि अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरू शकले नाहीत. 2022 मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान उपविजेता ठरला.

