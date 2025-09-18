English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अंपायरच्या डोक्यावर आदळा चेंडू, थोडक्यात बचावला! पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकाचा प्राणघातक थ्रो, Video Viral

Asia Cup 2025: बुधवारी पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात झालेल्या आशिया कप 2025 च्या सामन्यादरम्यान मैदानावरील पंच रुचिरा पल्लीगुरुगे यांच्यासोबत एक मोठी घटना घडली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 18, 2025, 05:40 PM IST
अंपायरच्या डोक्यावर आदळा चेंडू, थोडक्यात बचावला! पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकाचा प्राणघातक थ्रो, Video Viral

PAK vs UAE Umpire Hit by Ball Viral Video: आशिया कप 2025 मधील पाकिस्तान विरुद्ध संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सामन्यात बुधवारी मोठं अपघातजन्य दृश्य बघायला मिळालं. मैदानावर असलेल्या अंपायर रुचिरा पल्लीयागुरुगे यांना पाकिस्तानी खेळाडूने टाकलेला चेंडू थेट कानाजवळ लागला आणि क्षणभर मैदानावर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं.ही घटना यूएईच्या डावातील सहाव्या षटकात घडली. पाकिस्तानचा विकेटकीपर मोहम्मद हारिसने गोलंदाज सैम अयूबकडे चेंडू वेगाने परतवला, पण तो थेट अंपायरला लागला. 

Add Zee News as a Preferred Source

लगेचच मिळाली मदत 

जोरदार प्रहारामुळे पल्लीयागुरुगे काही क्षण वेदनेमुळे उभे राहू शकले नाहीत. लगेचच वैद्यकीय पथक मैदानावर धावून आलं आणि तपासणीनंतर अंपायरला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. त्यांची जागा बांगलादेशी रिजर्व अंपायर गाजी सोहेल यांनी घेतली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली, मात्र अंपायरची प्रकृती स्थिर असल्याचं समजल्यावर सुटकेचा निःश्वास टाकला.

काय लागला सामन्याचा निकाल? 

सामन्याच्या निकालाबाबत बोलायचं झालं तर पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना 9 गडी गमावून 146 धावा उभारल्या. फखर जमनने 36 चेंडूत अर्धशतक ठोकत संघाची बाजू मजबूत केली. अखेरच्या षटकांत शाहीन आफ्रिदीने केवळ 14 चेंडूत नाबाद 29 धावा करत डाव रंगतदार केला. यूएईकडून जुनैद सिद्दीकीने 18 धावांत 4 बळी घेतले तर सिमरनजीत सिंगने 3 विकेट मिळवल्या.

पाकिस्तानची कामगिरी 

लक्ष्याचा पाठलाग करताना यूएईच्या फलंदाजांना पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी जास्त मोकळीक दिली नाही. राहुल चोप्राने 35 धावा केल्या, पण संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. अखेर यूएईचा डाव 105 धावांत संपुष्टात आला आणि पाकिस्तानने 41 धावांनी विजय मिळवत सुपर-4 फेरीत प्रवेश केला.

या विजयामुळे 21 सप्टेंबरला भारत-पाकिस्तानची थरारक लढत रंगणार आहे. लीग स्टेजमध्ये भारताने पाकिस्तानवर सहज मात केली होती, मात्र आता सुपर-4 मध्ये हरएक बॉलवर चाहत्यांची धडधड वाढणार आहे.

FAQ

Q1: अंपायरला चेंडू कधी लागला?
 ही घटना आशिया कप 2025 मधील पाकिस्तान विरुद्ध यूएई सामन्यात यूएईच्या डावातील सहाव्या षटकात घडली.

Q2: अंपायरला चेंडू कसा लागला?
 पाकिस्तानचा विकेटकीपर मोहम्मद हारिसने गोलंदाज सैम अयूबकडे चेंडू जोरात टाकला, पण तो चुकून अंपायर रुचिरा पल्लीयागुरुगे यांच्या कानाजवळ जाऊन धडकला.

Q3: अंपायरची प्रकृती कशी आहे?
 त्यांना तत्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली. प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांना मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं समजलं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
asia cupAsia Cup 2025Viral VideoPakistanUAE

इतर बातम्या

Viral News : 'तुमचा मुलगा वाचणार नाही,' डॉक्टरांन...

विश्व